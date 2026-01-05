Σε κατάσταση «πολιορκίας» βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας καθώς βρίσκεται σε έξαρση η γρίπη. Διπλάσιες εκτιμάται πως είναι οι νοσηλείες και τα βαριά περιστατικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς όπως ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικό» δέχονται πλέον ασφυκτική πίεση με βαριά περιστατικά γρίπης, ενώ σημαντική αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς

Σε σχέση με τη περασμένη εβδομάδα, οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν και το προσωπικό καλείται να αντιμετωπίζει πολλά βαριά περιστατικά.

Ασφυκτική πίεση

«Ζορίζονται τα νοσοκομεία στα επείγοντα από τους ασθενείς που προσέρχονται με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις που υπερβαίνουν τους 100 σε κάθε εφημερία», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για να επισημάνει:

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», νοσηλεύονται σήμερα 28 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 σε σοβαρά κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν», νοσηλεύονται 12 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων μία έχασε τη ζωή της και ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Με τους περισσότερους εκ των νοσηλευόμενων ασθενών, ειδικά οι βαριές περιπτώσεις, «να είναι ανεμβολίαστοι» ο κ. Γιαννάκος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, εστιάζοντας στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα.

Τι γίνεται με τα παιδιά

Αύξηση προσελεύσεων και των νοσηλειών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννάκο, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, στις εφημερίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων προσήλθαν περί τα 150 παιδιά με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις και εξετάστηκαν στα επείγοντα. Εισήχθησαν για νοσηλεία περί τα 15 παιδιά σε κάθε εφημερία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά πως όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων.

«Οι γονείς να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι όταν έχουν συμπτώματα και να μην τα στέλνουν στο σχολείο» αναφέρει.

Τέλος, ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για ανεπαρκή πρωτοβάθμια περίθαλψη, αποτυχία του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού και υπολειτουργία πολλών περιφερειακών νοσοκομείων, λόγω έλλειψης παθολόγων και πνευμονολόγων.