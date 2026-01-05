Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Υγεία 05 Ιανουαρίου 2026 | 17:53

Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
Vita.gr
Σε κατάσταση «πολιορκίας» βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας καθώς βρίσκεται σε έξαρση η γρίπη. Διπλάσιες εκτιμάται πως είναι οι νοσηλείες και τα βαριά περιστατικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς όπως ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικό» δέχονται πλέον ασφυκτική πίεση με βαριά περιστατικά γρίπης, ενώ σημαντική αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς

Σε σχέση με τη περασμένη εβδομάδα, οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν και το προσωπικό καλείται να αντιμετωπίζει πολλά βαριά περιστατικά.

Ασφυκτική πίεση

«Ζορίζονται τα νοσοκομεία στα επείγοντα από τους ασθενείς που προσέρχονται με ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις που υπερβαίνουν τους 100 σε κάθε εφημερία», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για να επισημάνει:

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», νοσηλεύονται σήμερα 28 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων ένας διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 σε σοβαρά κατάσταση. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι.
Στο νοσοκομείο «Αττικόν», νοσηλεύονται 12 ασθενείς με γρίπη, εκ των οποίων μία έχασε τη ζωή της και ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Με τους περισσότερους εκ των νοσηλευόμενων ασθενών, ειδικά οι βαριές περιπτώσεις, «να είναι ανεμβολίαστοι» ο κ. Γιαννάκος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, εστιάζοντας στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα.

Τι γίνεται με τα παιδιά

Αύξηση προσελεύσεων και των νοσηλειών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιαννάκο, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, στις εφημερίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων προσήλθαν περί τα 150 παιδιά με γρίπη και άλλες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις και εξετάστηκαν στα επείγοντα. Εισήχθησαν για νοσηλεία περί τα 15 παιδιά σε κάθε εφημερία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά πως όταν ανοίξουν τα σχολεία, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων.

«Οι γονείς να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι όταν έχουν συμπτώματα και να μην τα στέλνουν στο σχολείο» αναφέρει.

Τέλος, ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο για ανεπαρκή πρωτοβάθμια περίθαλψη, αποτυχία του προσωπικού – οικογενειακού γιατρού και υπολειτουργία πολλών περιφερειακών νοσοκομείων, λόγω έλλειψης παθολόγων και πνευμονολόγων.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

inWellness
inTown
Υγεία
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία
Κρίση που εντείνεται 16.12.25

Σχεδόν διπλάσιες οι δαπάνες για ψυχικές παθήσεις των παιδιών σε μια δεκαετία

Οι γονείς αναζητούν πρόσθετα ασφαλιστικά σχήματα για την κάλυψη των αναγκών και τη μείωση των απ΄ ευθείας πληρωμών που επιβαρύνουν την τσέπη των νοικοκυριών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας
Ελλάδα 05.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Σύνταξη
