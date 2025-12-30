Λάρισα: Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο που παιδί υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
Το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει έμετους.
- Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
- Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονο παιδί που υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
- Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
- Στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών αγρότες από τα Τρίκαλα και Αγρίνιο - Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά
Ενα τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται μετά από σοβαρή επιπλοκή που προκάλεσε η γρίπη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει στους γονείς την επικινδυνότητα της νόσου, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το www.thenewspaper.gr, το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει έμετους. Οι γονείς, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε πλήρη σειρά εξετάσεων.
Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την επόμενη ημέρα, με ασθενοφόρο, το παιδί εισήχθη σε κλίνη της Παιδιατρικής, όπου του χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Παρά τις ανησυχητικές συνθήκες, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.
Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη τέτοιων σοβαρών επιπλοκών. Η υπόθεση αυτή λειτουργεί ως καμπανάκι για τους γονείς ενόψει της εποχικής γρίπης, υπενθυμίζοντας ότι η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές.
- Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
- LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
- Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
- Στη φυλακή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της
- ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
- Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
- Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
- Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις