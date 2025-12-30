Ενα τρίχρονο παιδί από τον Βόλο νοσηλεύεται μετά από σοβαρή επιπλοκή που προκάλεσε η γρίπη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει στους γονείς την επικινδυνότητα της νόσου, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το www.thenewspaper.gr, το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό έως 39°C, ενώ τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν όταν άρχισε να κάνει έμετους. Οι γονείς, ανήσυχοι για την κατάσταση της υγείας του, μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου εισήχθη άμεσα στην Παιδιατρική Κλινική και υποβλήθηκε σε πλήρη σειρά εξετάσεων.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Την επόμενη ημέρα, με ασθενοφόρο, το παιδί εισήχθη σε κλίνη της Παιδιατρικής, όπου του χορηγείται ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί εγκεφαλίτιδα, μία από τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Παρά τις ανησυχητικές συνθήκες, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά σημάδια στην πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να παραμένουν συγκρατημένοι και να παρακολουθούν στενά την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του εμβολιασμού για την πρόληψη τέτοιων σοβαρών επιπλοκών. Η υπόθεση αυτή λειτουργεί ως καμπανάκι για τους γονείς ενόψει της εποχικής γρίπης, υπενθυμίζοντας ότι η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και η πρόληψη μπορούν να σώσουν ζωές.