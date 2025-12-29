Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Ραγδαία αύξηση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα κρούσματα γρίπης και ιώσεων μεταξύ των παιδιών.
Όπως αναφέρει, χθες έως σήμερα πρωί όπου εφημέρευε το ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά και εξετάσθηκαν.
Από αυτά τα 120 παιδιά έπασχαν από γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές εποχικές ιώσεις.
Από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη και ιώσεις εισάγεται το 10 με 15% των παιδιών και όπως γνωστοποίησε σήμερα στο ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 παιδιά με RSV.
Αναφορικά με τις αναμονές στα επείγοντα, χρειάζεται μεγάλη υπομονή καθώς φτάνουν τις 3 με 4 ώρες.
Σοβαρές ελλείψεις
Από τα στοιχεία αυτά, σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, «προκύπτει η σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κέντρα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ιδιώτες γιατροί για ψύλλου πήδημα και με τηλέφωνο στέλνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία».
Ο ίδιος προτείνει μέτρα προστασίας, μάσκες, εμβολιασμό όπου συστήνεται από τους γιατρούς και αποφυγή του συγχρωτισμού τονίζοντας πως η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας.
