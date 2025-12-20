Έξαρση γρίπης και ιώσεων στην Ελλάδα – «Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τις γιορτές
Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ ενόψει της εορταστικής περιόδου ενώ βρίσκονται σε έξαρση οι ιώσεις και η γρίπη.
- Ο ελληνικός δήμος που δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για... κάθε νεογέννητο
- Πότε θα δούμε αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις – Το ποσό και ποιοι τις δικαιούνται
- Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές
- Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A (H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:
- Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
- Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
- Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.
Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.
Χρήση μάσκας και εμβολιασμός
Επίσης, μιλώντας στο Action24, για την υπεργρίπη η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου είπε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή της γρίπης Α που γνωρίζουμε, η οποία αυτό το υποστέλεχος μπορεί και έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια στιγμή πολύς περισσότερος κόσμος πλήττεται, ευτυχώς όμως δεν δει ακόμη σοβαρότερη νόσηση. Τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε τόσο στην Ευρώπη, όσο και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο, παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, όπου φαίνεται ότι πιέζεται το σύστημα υγείας με περισσότερους νοσηλευόμενους, συγκεκριμένα άτομα, ανοσοκατεσταλμένα, ηλικιωμένοι».
Η κυρία Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι η χρήση μάσκας από ευπαθείς ομάδες αποτελεί μέτρο προστασίας, ενώ και ο εμβολιασμός για την γρίπη είναι σημαντικός για την ελαχιστοποίηση την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση.
- Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
- Έξαρση γρίπης και ιώσεων στην Ελλάδα – «Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τις γιορτές
- Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 3-1: Έκλεισε με νίκη τον πρώτο γύρο
- Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Στρεφέτσα (vid)
- «Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου
- Ισοφάρισε η Κηφισιά με Παντελίδη (1-1, vids)
- Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις