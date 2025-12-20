newspaper
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Έξαρση γρίπης και ιώσεων στην Ελλάδα – «Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τις γιορτές
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 21:35

Έξαρση γρίπης και ιώσεων στην Ελλάδα – «Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τις γιορτές

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ ενόψει της εορταστικής περιόδου ενώ βρίσκονται σε έξαρση οι ιώσεις και η γρίπη.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A (H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

  • Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.
  • Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.
  • Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

Χρήση μάσκας και εμβολιασμός

Επίσης, μιλώντας στο Action24, για την υπεργρίπη η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου είπε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή της γρίπης Α που γνωρίζουμε, η οποία αυτό το υποστέλεχος μπορεί και έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια στιγμή πολύς περισσότερος κόσμος πλήττεται, ευτυχώς όμως δεν δει ακόμη σοβαρότερη νόσηση. Τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε τόσο στην Ευρώπη, όσο και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο, παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, όπου φαίνεται ότι πιέζεται το σύστημα υγείας με περισσότερους νοσηλευόμενους, συγκεκριμένα άτομα, ανοσοκατεσταλμένα, ηλικιωμένοι».

Η κυρία Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι η χρήση μάσκας από ευπαθείς ομάδες αποτελεί μέτρο προστασίας, ενώ και ο εμβολιασμός για την γρίπη είναι σημαντικός για την ελαχιστοποίηση την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση.

Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής
Ελλάδα 20.12.25

Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής

Εχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση
Ελλάδα 20.12.25

Ο ελληνικός δήμος που δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για... κάθε νεογέννητο

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν

Σύνταξη
Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από τη μητέρα της 13χρονης που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριές της
Αγία Παρασκευή 20.12.25

«Πρέπει να είσαι γονατιστή...» - Νέες αποκαλύψεις από τη μητέρα της 13χρονης που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριές της

Μία από τις δράστιδες στο περιστατικό στην Αγία Παρασκευή συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη - Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για αντίστοιχο περιστατικό

Σύνταξη
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
Ελλάδα 20.12.25

Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση

Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
Στην Αττική 20.12.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε

Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις μελών και 25 εξιχνιάσεις κλοπών-παραποιήσεων οχημάτων - Κατασχέθηκαν 12 παραποιημένα οχήματα, 2 κλεμμένοι κινητήρες καθώς και -708- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία
Χασίς και κοκαΐνη 20.12.25

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων υπαξιωματικός της Πυροσβεστικής διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμη 11 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς
Στην Ιερουσαλήμ 20.12.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στον πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύνταξη
Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής
Ελλάδα 20.12.25

Νέες ταυτότητες: Πού οφείλεται η μεγάλη αναμονή για ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής

Εχει ήδη πραγματοποιηθεί διεύρυνση του ωραρίου σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας που εκδίδουν ταυτότητες στην Αττική, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί και σε περισσότερες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ 3-0: Πέρασαν στην κορυφή οι «Πολίτες» με ηγετικό Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δύο γκολ και μία ασίστ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, χάρτη στην οποία ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ισοπαλία 0-0 για τη Μπράιτον του Κωστούλα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ

LIVE: Τότεναμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λίβερπουλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

