ΠΟΥ: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη
Υγεία 17 Δεκεμβρίου 2025 | 17:51

ΠΟΥ: Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη

Τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ αναφέρουν υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης, τονίζει ο Οργανισμός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Θετικές αλλαγές: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί»

Spotlight

Μια έντονη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης που προκαλείται από ένα νέο κυρίαρχο στέλεχος ιού σαρώνει όλη την Ευρώπη, θέτοντας τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε αρκετές χώρες υπό σοβαρή πίεση, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/12) ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες στην ευρωπαϊκή του περιοχή ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να είναι θετικοί σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τόνισε ότι η περίοδος της γρίπης είχε ξεκινήσει περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και προέτρεψε τους πληθυσμούς να περιορίσουν τη μετάδοση εμβολιαζόμενοι, μένοντας στο σπίτι εάν δεν είναι καλά και φορώντας μάσκα στο κοινό εάν είχαν αναπνευστικά συμπτώματα.

Κίνδυνος παραπληροφόρησης

Ο ΠΟΥ είπε ότι η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης – A(H3N2) υποκατηγορία Κ – προκάλεσε τις λοιμώξεις, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια.

Ο Hans Henri Kluge, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε ότι «η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική. Δείχνει πώς μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Τόνισε επίσης τον κίνδυνο παραπληροφόρησης: «Είναι ζωτικής σημασίας στο τρέχον κλίμα Νέο στέλεχος γρίπης ασκεί σοβαρή πίεση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη, λέει ο ΠΟΥ, όπως οι εθνικοί φορείς υγείας και ο ΠΟΥ. Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες πληροφορίες που βασίζονται σε στοιχεία μπορεί να είναι σωτήριες».

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας, οι κύριοι μοχλοί της εξάπλωσης

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν πως το εμβόλιο της γρίπης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας από το στέλεχος A(H3N2), αν και μπορεί να μην αποτρέψει τη μόλυνση και ότι ο εμβολιασμός παρέμεινε το πιο σημαντικό προληπτικό βήμα.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, εκείνων με υποκείμενες παθήσεις, των εγκύων γυναικών και των παιδιών», ανέφερε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ήταν επίσης ομάδα προτεραιότητας για την προστασία της υγείας τους και των ασθενών τους.

«Όπως σε άλλες εποχές, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι κύριοι μοχλοί της εξάπλωσης στην κοινότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειοψηφία των σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν νοσηλεία».

Σύμφωνα με τον Kluge, η εποχή της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. «Η τρέχουσα περίοδος γρίπης, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», είπε, προσθέτοντας: «Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, έχουμε ασφαλή εμβόλια που ενημερώνονται ετησίως και έχουμε ένα σαφές βιβλίο με προστατευτικά μέτρα που λειτουργούν».

Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία δοκιμάζονται

Το βρετανικό NHS δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προετοιμάζεται για έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχει καταγραφεί, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στα χειρουργεία, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία δήλωσε ότι η περίοδος γρίπης της χώρας είχε ξεκινήσει δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας, Santé publique, ανέφερε ότι η δραστηριότητα της γρίπης «αυξάνεται έντονα» στη μητροπολιτική Γαλλία, με τα κρούσματα να αυξάνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων να αυξάνεται.

Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης ήταν ήδη υψηλότερα από την περσινή χειμερινή αιχμή και οι νοσηλείες είχαν διπλασιαστεί σε μια εβδομάδα, ενώ η Ρουμανία και η Ουγγαρία παρουσίασαν επίσης ισχυρή αύξηση των κρουσμάτων.

Κόσμος
Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Bloomberg 17.12.25

Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύνταξη
Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025
«Πάρτε ό,τι μπορείτε» 17.12.25

Η Γερμανία ενέκρινε αγορές αμυντικού υλικού ύψους 50 δισ. – Έκρηξη στρατιωτικών δαπανών το 2025

Η Ομοσπονδιακή Βουλή στη Γερμανία ενέκρινε μια σειρά από αμυντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας 21 δισ. για αγορά προστατευτικό εξοπλισμό στρατιωτών. Τι περιλαμβάνουν.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
