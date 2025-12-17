Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

2.400.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, οι 1.800.000 χωρίς συνταγογράφηση –δηλαδή μόνο με την αναφορά του ΑΜΚΑ από τους πολίτες στα φαρμακεία της χώρας- έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρει μιλώντας στο in ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 60.000 ως 70.000 συνταγογραφήσεις για το εμβόλιο της γρίπης, οι οποίες αφορούν πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.

Η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών λέει στο in πως πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.000.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, όσοι πραγματοποιούνταν δηλαδή και προ κορoνοϊού.

«Την περίοδο του κορονοϊού οι εμβολιασμοί για τη γρίπη έφτασαν περίπου στους 4.000.000. Μετά την πανδημία οι πολίτες χαλάρωσαν ξανά σε αυτό το θέμα» σημειώνει η ίδια.

«Φέτος διαπιστώνουμε 20% λιγότερη προσέλευση για εμβολιασμό για τη γρίπη σε σχέση με πέρυσι» αναφέρει με τη σειρά του ο Διονύσης Ευγενείδης, πρόεδρος Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης.

Ο Στέλιος Λουκίδης, Πνευμονολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κι επικεφαλής της Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής του Αττικόν λέει πως ο ετήσιος αριθμός των εμβολιασμών για τη γρίπη στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο δεδομένου του μεγάλου εύρους πολιτών στους οποίους συστήνεται ισχυρά ο εμβολιασμός: βρέφη και νήπια, πολίτες με συνοδά νοσήματα, δάσκαλοι, εργαζόμενοι σε δομές υγείας, εργαζόμενοι σε κλειστές δομές, πολίτες άνω των 60 κ.τ.λ

«Δεδομένου ότι η γρίπη μπορεί να γίνει ένα δύσκολο νόσημα με επιπλοκές αλλά και του ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει τη σοβαρή νόσηση, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός για τη γρίπη» σημειώνει ο κ. Λουκίδης.

Οι φαρμακοποιοί πάντως όπως και η κ. Θεοδωρίδου, εκτιμούν πως μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει τον ετήσιο μέσο όρο των 3.000.000 εμβολιασμών για τη γρίπη.

H κ. Θεοδώριδου, ως ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής εκτός απο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, όπως και η πλειονότητα των γιατρών στην Ελλάδα, θεωρούν το ποσοστό του εμβολιασμού για τη γρίπη στη χώρα μας, δεδομένου και του γηρασμένου της πληθυσμού, σταθερά χαμηλό.

Φέτος, η ανησυχία για αυτό το θέμα εντείνεται: «Εχουμε το επιθετικό στέλεχος Κ και έχουμε και πολλά κρούσματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι πολίτες που δεν το έχουν κάνει ακόμα στον εμβολιασμό για τη γρίπη, δεδομένου ότι θα αυξηθεί πολύ ο συγχρωτισμός λόγω των γιορτών».

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κακονίκο, μέλος στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής: «Οι φαρμακοποιοί ποτέ δεν έχουμε δει να τηρείται το «εμβολιαστικό παράθυρο» στην Ελλάδα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να έχουν εμβολιαστεί εντός Νοεμβρίου. Πάντα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και τον Δεκέμβριο. Τα τελευταία χρόνια, η παρατεταμένη καλοκαιρία στη χώρα μας κατά τους χειμερινούς ρόλους παίζει τον ρόλο της στην καθυστέρηση των εμβολιασμών από πολλους πολίτες».

Λίγα κρούσματα αλλά με κύμα -και το στέλεχος Κ- μπροστά μας

Φέτος, την ιατρική κοινότητα απασχολεί έντονα ο υποκλάδος Κ της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2).

Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, όπως και στη Βρετανία το νοσοκομειακό σύστημα της οποίας πιέζεται αυτή την περίοδο από τα χιλιάδες κρούσματα γρίπης, τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Λουκίδη, για την ώρα, δεν προκύπτει εικόνα ενδημικής έξαρσης, κάτι που αποτυπώνεται και στις εφημερίες του «Αττικόν», νοσοκομείο το οποίο «φιλτράρει» κάθε χρόνο πολλά περιστατικά γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων.

«Η περίοδος της γρίπης είναι μπροστά και το στέλεχος Κ μας κάνει να ανησυχούμε μιας και φαίνεται πως θα πλήξει τελικά όλη την Ευρώπη» λέει στο in και ο πρόεδρος των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων Αττικής, Κώστας Νταλούκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο φέτος υπάρχουν δύο νέα στοιχεία στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για τη γρίπη- «Το ένα είναι το νέο ενδορινικό εμβόλιο που χορηγείται από φέτος για πρώτη φορά στα παιδιά από 2 έως 5 ετών. Το συγκεκριμένο, δημιουργεί καλύτερη τοπική ανοσία στη μύτη η οποία είναι και η βασική πύλη εισόδου της γρίπης στο ανθρώπινο σώμα».

»Το δεύτερο στοιχείο είναι τα δύο νέα εμβόλια για τους ενήλικες. To ένα περιέχει μεγαλύτερη δόση αντιγόνου και το άλλο εμπεριέχει ανοσοενισχυτικό, το οποίο ερεθίζει περισσότερο το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά τα εμβόλια συνταγογραφούνται στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας».

Οσον αφορά πάντως τα κλασικά εμβόλια για τη γρίπη τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα μας, ο κ. Νταλούκας δηλώνει σκεπτικός με την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στο ισχυρό στέλεχος Κ, παρόλα αυτά τονίζει πως σε κάθε περίπτωση, ο εμβολιασμός αποτρέπει τη σοβαρή νόσηση από τη γρίπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Η κουλτούρα του εμβολιασμού αλλάζει στους νεότερους

Το γεγονός πως οι εμβολιασμοί κινούνται φέτος με αργό ρυθμό, ενώ μειώθηκαν και κατά 1.000.000 μετά την πανδημία, είναι κάτι που αποδίδεται απο τους ειδικούς στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες.

«Δυστυχώς υπάρχει ακόμα προκατάληψη, ενώ στην ουσία είναι ένα από τα πιο ασφαλή εμβόλια που κυκλοφορούν» σημειώνει ο κ. Νταλούκας για τον εμβολιασμό για τη γρίπη.

Από την άλλη, το γεγονός πως τα τρία τελευταία χρόνια, όλοι οι πολίτες από 18 ετών και άνω μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να εμβολιάζονται δωρεάν και χωρίς συνταγογράφηση στο φαρμακείο της γειτονιάς τους, έχει αυξήσει σύμφωνα με όλους τους φαρμακοποιούς που μίλησαν στο in, τους εμβολιασμούς σε πιο νέους σε ηλικία πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

«Η κουλτούρα για τον εμβολιασμό στους νεότερους πολίτες βελτιώνεται σταθερά και αυτό ξεκίνησε την περίοδο του κορονοϊού. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας είναι αυτοί που δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τη σύσταση για εμβολιασμό» σχολιάζει η κ. Θεοδωρίδου.