Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Ελλάδα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
2.400.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, οι 1.800.000 χωρίς συνταγογράφηση –δηλαδή μόνο με την αναφορά του ΑΜΚΑ από τους πολίτες στα φαρμακεία της χώρας- έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρει μιλώντας στο in ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 60.000 ως 70.000 συνταγογραφήσεις για το εμβόλιο της γρίπης, οι οποίες αφορούν πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.

Η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών λέει στο in πως πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.000.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, όσοι πραγματοποιούνταν δηλαδή και προ κορoνοϊού.

«Την περίοδο του κορονοϊού οι εμβολιασμοί για τη γρίπη έφτασαν περίπου στους 4.000.000. Μετά την πανδημία οι πολίτες χαλάρωσαν ξανά σε αυτό το θέμα» σημειώνει η ίδια.

«Φέτος διαπιστώνουμε 20% λιγότερη προσέλευση για εμβολιασμό για τη γρίπη σε σχέση με πέρυσι» αναφέρει με τη σειρά του ο Διονύσης Ευγενείδης, πρόεδρος Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης.

Ο Στέλιος Λουκίδης, Πνευμονολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας κι επικεφαλής της Β’ Πνευμονολογικής Κλινικής του Αττικόν λέει πως ο ετήσιος αριθμός των εμβολιασμών για τη γρίπη στην Ελλάδα παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο δεδομένου του μεγάλου εύρους πολιτών στους οποίους συστήνεται ισχυρά ο εμβολιασμός: βρέφη και νήπια, πολίτες με συνοδά νοσήματα, δάσκαλοι, εργαζόμενοι σε δομές υγείας, εργαζόμενοι σε κλειστές δομές, πολίτες άνω των 60 κ.τ.λ

«Δεδομένου ότι η γρίπη μπορεί να γίνει ένα δύσκολο νόσημα με επιπλοκές αλλά και του ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει τη σοβαρή νόσηση, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός για τη γρίπη» σημειώνει ο κ. Λουκίδης.

Οι φαρμακοποιοί πάντως όπως και η κ. Θεοδωρίδου, εκτιμούν πως μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου είναι πολύ πιθανό να έχουμε φτάσει τον ετήσιο μέσο όρο των 3.000.000 εμβολιασμών για τη γρίπη.

H κ. Θεοδώριδου, ως ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής εκτός απο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, όπως και η πλειονότητα των γιατρών στην Ελλάδα, θεωρούν το ποσοστό του εμβολιασμού για τη γρίπη στη χώρα μας, δεδομένου και του γηρασμένου της πληθυσμού, σταθερά χαμηλό.

Φέτος, η ανησυχία για αυτό το θέμα εντείνεται: «Εχουμε το επιθετικό στέλεχος Κ και έχουμε και πολλά κρούσματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι πολίτες που δεν το έχουν κάνει ακόμα στον εμβολιασμό για τη γρίπη, δεδομένου ότι θα αυξηθεί πολύ ο συγχρωτισμός λόγω των γιορτών».

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κακονίκο, μέλος στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής: «Οι φαρμακοποιοί ποτέ δεν έχουμε δει να τηρείται το «εμβολιαστικό παράθυρο» στην Ελλάδα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες πρέπει να έχουν εμβολιαστεί εντός Νοεμβρίου. Πάντα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και τον Δεκέμβριο. Τα τελευταία χρόνια, η παρατεταμένη καλοκαιρία στη χώρα μας κατά τους χειμερινούς ρόλους παίζει τον ρόλο της στην καθυστέρηση των εμβολιασμών από πολλους πολίτες».

Λίγα κρούσματα αλλά με κύμα -και το στέλεχος Κ- μπροστά μας

Φέτος, την ιατρική κοινότητα απασχολεί έντονα ο υποκλάδος Κ της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2).

Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, όπως και στη Βρετανία το νοσοκομειακό σύστημα της οποίας πιέζεται αυτή την περίοδο από τα χιλιάδες κρούσματα γρίπης, τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κ. Λουκίδη, για την ώρα, δεν προκύπτει εικόνα ενδημικής έξαρσης, κάτι που αποτυπώνεται και στις εφημερίες του «Αττικόν», νοσοκομείο το οποίο «φιλτράρει» κάθε χρόνο πολλά περιστατικά γρίπης και αναπνευστικών λοιμώξεων.

«Η περίοδος της γρίπης είναι μπροστά και το στέλεχος Κ μας κάνει να ανησυχούμε μιας και φαίνεται πως θα πλήξει τελικά όλη την Ευρώπη» λέει στο in και ο πρόεδρος των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων Αττικής, Κώστας Νταλούκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο φέτος υπάρχουν δύο νέα στοιχεία στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για τη γρίπη- «Το ένα είναι το νέο ενδορινικό εμβόλιο που χορηγείται από φέτος για πρώτη φορά στα παιδιά από 2 έως 5 ετών. Το συγκεκριμένο, δημιουργεί καλύτερη τοπική ανοσία στη μύτη η οποία είναι και η βασική πύλη εισόδου της γρίπης στο ανθρώπινο σώμα».

»Το δεύτερο στοιχείο είναι τα δύο νέα εμβόλια για τους ενήλικες. To ένα περιέχει μεγαλύτερη δόση αντιγόνου και το άλλο εμπεριέχει ανοσοενισχυτικό, το οποίο ερεθίζει περισσότερο το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά τα εμβόλια συνταγογραφούνται στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας».

Οσον αφορά πάντως τα κλασικά εμβόλια για τη γρίπη τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα μας, ο κ. Νταλούκας δηλώνει σκεπτικός με την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στο ισχυρό στέλεχος Κ, παρόλα αυτά τονίζει πως σε κάθε περίπτωση, ο εμβολιασμός αποτρέπει τη σοβαρή νόσηση από τη γρίπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Η κουλτούρα του εμβολιασμού αλλάζει στους νεότερους

Το γεγονός πως οι εμβολιασμοί κινούνται φέτος με αργό ρυθμό, ενώ μειώθηκαν και κατά 1.000.000 μετά την πανδημία, είναι κάτι που αποδίδεται απο τους ειδικούς στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες.

«Δυστυχώς υπάρχει ακόμα προκατάληψη, ενώ στην ουσία είναι ένα από τα πιο ασφαλή εμβόλια που κυκλοφορούν» σημειώνει ο κ. Νταλούκας για τον εμβολιασμό για τη γρίπη.

Από την άλλη, το γεγονός πως τα τρία τελευταία χρόνια, όλοι οι πολίτες από 18 ετών και άνω μπορούν με τον ΑΜΚΑ τους να εμβολιάζονται δωρεάν και χωρίς συνταγογράφηση στο φαρμακείο της γειτονιάς τους, έχει αυξήσει σύμφωνα με όλους τους φαρμακοποιούς που μίλησαν στο in, τους εμβολιασμούς σε πιο νέους σε ηλικία πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

«Η κουλτούρα για τον εμβολιασμό στους νεότερους πολίτες βελτιώνεται σταθερά και αυτό ξεκίνησε την περίοδο του κορονοϊού. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας είναι αυτοί που δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τη σύσταση για εμβολιασμό» σχολιάζει η κ. Θεοδωρίδου.

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ'αυτοφώρω 17.12.25

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου
Δίκη υποκλοπών 16.12.25

Ο Κώστας Βαξεβάνης για να καταδείξει «τον κοινό βραχίονα ΕΥΠ - Predator» επισήμανε κατά την κατάθεσή του ότι οι πηγές προέλευσης των βίντεο και των συνομιλιών που ήρθαν σε γνώση του, πρόσκεινται στην ΕΥΠ. Τι είπαν Γιάννης Σουλιώτης και Νίκος Παπάζογλου στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Απάτες 17.12.25

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
