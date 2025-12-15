«Σούπερ-γρίπη» στη Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας προτρέπει τους γιατρούς να αναβάλουν την απεργία τους

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι οι γιατροί θα μπορούσαν να επαναπρογραμματίσουν για τον Ιανουάριο την πενθήμερη απεργία που έχουν προκηρύξει. Αιτία, το γεγονός ότι τα νοσοκομεία αγωνίζονται να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων από τη «σούπερ-γρίπη».

Η απεργία που έχει προκηρύξει η Βρετανική Ιατρική Ένωση (ΒΜΑ), που εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους γιατρούς, κανονικά ξεκινάει την Τετάρτη. Η ΒΜΑ εκπροσωπεί σχεδόν τους μισούς από τους γιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία. Τα αιτήματά τους είναι μισθολογικά καθώς και άλλα που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας.

Ο επικεφαλής της Ένωσης των γιατρών, Τζακ Φλέτσερ, επισήμανε ότι «δεκάδες χιλιάδες γιατροί της πρώτης γραμμής ενώθηκαν και λένε ‘Όχι’ σε όσα προτάθηκαν, εμφανώς πολύ λίγα και πολύ αργά». Και τόνισε ότι τα μέλη της BMA απέρριψαν την τελευταία πρόταση της κυβέρνησης για τις συνθήκες εργασίας. Σημείωσε ωστόσο ότι η Ένωση είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για να βρεθεί μια λύση αναφορικά με τη γρίπη.

Καταπονημένο σύστημα υγείας

Η απεργία των ειδικευόμενων γιατρών θα εντείνει την πίεση στις ήδη καταπονημένες υπηρεσίες υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Αγγλίας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι τα νοσοκομεία είναι αντιμέτωπα με το «χειρότερο σενάριο» λόγω των συνεπειών από τη γρίπη.

Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, έκανε έκκληση στους γιατρούς να πάνε στην εργασία τους. «Δεν υπάρχει λόγος να γίνουν αυτές οι απεργίες αυτήν την εβδομάδα. Αποκαλύπτεται η σοκαριστική περιφρόνηση της ΒΜΑ για την ασφάλεια των ασθενών», υποστήριξε. Επίσης, χαρακτήρισε τις απεργίες «εγωιστικές, ανεύθυνες και επικίνδυνες».

Ο υπουργός είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News ότι η κυβέρνηση θα επιθυμούσε τον αναπρογραμματισμό των απεργιών, έως ότου ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους ασθενείς λόγω του κύματος της γρίπης.

Αύξηση 50% των νοσηλειών

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης στην Αγγλία αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους 2.660 ασθενείς την ημέρα. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κορύφωση της επιδημίας δεν έχει έρθει ακόμη.

Η Ευρώπη συνολικά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστα πρόωρο και σοβαρό κύμα γρίπης και οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι τα κρούσματα αυξάνονται σε όλη την ήπειρο.

Γιατί απέρριψαν την κυβερνητική πρόταση

Σύμφωνα με την ΒΜΑ, το 83% των ειδικευόμενων γιατρών απέρριψε την προσφορά της κυβέρνησης στη διαδικτυακή δημοσκόπηση που έγινε, με τη συμμετοχή του 65% των περίπου 50.000 μελών της. Η πρόταση δεν κάλυπτε τα νέα μισθολογικά αιτήματα των γιατρών, μολονότι η ΒΜΑ ζητούσε αυξήσεις πριν ακόμη αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το Εργατικό Κόμμα, μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024. Λίγο αφότου ανέλαβε το υπουργείο, ο Γουές Στρίτινγκ κατέληξε σε συμφωνία με τους γιατρούς, προσφέροντάς τους αύξηση ύψους 22%, επτά μονάδες κάτω από το 29% που ζητούσε η ΒΜΑ. Η Ένωση πιέζει για αυξήσεις μεγαλύτερες από το 5,4% που ανακοινώθηκε για φέτος. Επισημαίνει ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί ακόμη υποφέρουν από τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης.