Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 15:41

Βρετανία: Τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από υπεργρίπη, προειδοποιούν οι γιατροί

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στα βρετανικά νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από κύμα υπεργρίπης, σύμφωνα με τους διευθυντές της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 55% σε μια βδομάδα.

Επικεφαλής στον τομέα της υγείας συνέστησαν στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι να φορούν μάσκες όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ορισμένα νοσοκομεία αξιώνουν τη χρήση μάσκας, και περισσότεροι άνθρωποι προτρέπονται να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο καθώς ο ιός σαρώνει τη χώρα.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου, σημειώνοντας αύξηση κατά 50% σε μια εβδομάδα, σε ένα όπως το χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου κύμα υπεργρίπης».

«Οι αριθμοί των ασθενών στο νοσοκομείο με γρίπη είναι εξαιρετικά υψηλοί γι’ αυτήν την εποχή του χρόνου», σημείωσε σε ανακοίνωση η εθνική ιατρική διευθύντρια της NHS καθηγήτρια Μεγκάνα Πάντιτ.

«Ακόμη χειρότερα, συνεχίζει να αυξάνεται (ο αριθμός) και η κορύφωση δεν είναι ακόμη ορατή, άρα η NHS έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει λίγες εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες».

Η Ευρώπη στο σύνολό της αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστα πρώιμη και σοβαρή περίοδο γρίπης, με τις υγειονομικές αρχές στην ήπειρο να προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων που προκαλείται από μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού της γρίπης.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι διαγνώσεις αυξάνονται «πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο» και κάλεσε τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν «χωρίς καθυστέρηση».

Στη Βρετανία προγραμματισμένη πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση ειδικευόμενων ιατρών –οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το μισό ιατρικό εργατικό δυναμικό—αναμένεται να αρχίσει στις 17 Δεκεμβρίου, αυξάνοντας την πίεση που ήδη υπάρχει στην υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.

Σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η κινητοποίηση, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παρουσίασε στο συνδικάτο νέο πακέτο εργασιακών συνθηκών χθες, Τετάρτη, το οποίο εξετάζεται τώρα από αυτό.

Economy
BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

BofΑ: Οι 3 καταλύτες ανάπτυξης της Ελλάδας, με discount ακόμη οι ελληνικές τράπεζες

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Stream
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ
Euroleague 11.12.25

Ολυμπιακός: Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Φαλ

Καλά νέα για τον Ολυμπιακό και τον Μουστάφα Φαλ, αφού η αποθεραπεία από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο εξελίσσεται πολύ θετικά, κάτι που σημαίνει πως ίσως πατήσει παρκέ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Η Κ-19 της Μπενφίκα… έπαθε ΠΑΣ Γιάννινα και «αντέγραψε» το απίθανο γκολ των Σιαλμά-Σκούφαλη (vids)

Ήταν Μάιος του 2011 όταν ο ΠΑΣ Γιάννινα πετύχαινε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει σε ελληνικό γήπεδο και σχεδόν 15 χρόνια μετά, οι Νέοι της Μπενφίκα το... αντέγραψαν σχεδόν στο 100%!

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

«Άλλα ακούν τα αυτιά των αγροτών από την κυβέρνηση και άλλα βλέπουν στις τσέπες τους» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί επίσης την Κυβέρνηση ότι τους «τους καλεί σε διάλογο και την ίδια στιγμή τους δυσφημεί.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική επιτροπή 11.12.25

ΠΑΣΟΚ: Συνήγορος του Φραπέ η ΝΔ – Η σιωπή του προστίθεται στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι ο Φραπές «επέλεξε τη σιωπή για να μη αποκαλύψει από που αντλεί την δύναμη να επηρεάζει, να απειλεί και να παρεμβαίνει στον ΟΠΕΚΠΕ»

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο