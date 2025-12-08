«Είναι σαν να επιστρέψαμε στην εποχή του Covid», λένε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, τα οποία κλείνουν εν μέσω κλιμακούμενων κρουσμάτων της νέας γρίπης που οδηγούν εκατοντάδες μαθητές σε άδεια ασθενείας.

Αυτό έρχεται καθώς μια «υπεργρίπη» σαρώνει τη Βρετανία, με τον αριθμό των νοσηλειών στο Λονδίνο να τριπλασιάζεται και τους ανθρώπους να φορούν μάσκες.

Το νέο στέλεχος γρίπης τύπου Α ανήκει στον «υποκλάδο Κ» του ιού Η3Ν2, o οποίος κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Στο Λονδίνο, τριπλάσιος αριθμός ανθρώπων νοσηλεύεται με γρίπη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι – με το NHS (το αντίστοιχο ΕΣΥ) να επικαλείται ως πρόβλημα τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού της πρωτεύουσας.

Το νέο στέλεχος της γρίπης κλείνει τα σχολεία στη Βρετανία

Ένα από τα σχολεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το St Martin’s στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, όπου επιβλήθηκε προσωρινό κλείσιμο αφού περισσότεροι από 250 μαθητές και προσωπικό αρρώστησαν.

Ο διευθυντής του γυμνασίου, Λι Τζάρβις, ενημέρωσε τους γονείς και τους κηδεμόνες για ένα «σημαντικό ξέσπασμα ασθένειας που μοιάζει με γρίπη».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθεί ένας εις βάθος καθαρισμός του σχολείου, με την εφαρμογή της διαδικτυακής μάθησης, μετά την αναφορά απουσίας 242 μαθητών και 12 μελών του προσωπικού από το St Martin’s.

Τα συμπτώματά τους περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκεφάλους, κόπωση και «γενικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη» – με μέσο χρόνο ανάρρωσης επτά ημέρες.

Το σχολείο έκλεισε την περασμένη Παρασκευή και σκοπεύει να ανοίξει ξανά αύριο, αλλά οι γονείς παροτρύνθηκαν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν εμφανίσουν συμπτώματα «ακόμα και ήπια».

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με το St Martin’s και κατάλαβε ότι «το σχολείο έχει κάνει αξιολόγηση κινδύνου και αποφάσισε να κλείσει προσωρινά».

Επίσης το Λύκειο Κόνγκλετον στο Τσέσαϊρ έκλεισε για τρεις ημέρες πριν από δύο εβδομάδες, αφού μεγάλος αριθμός μαθητών εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.

Η διευθύντρια Χάιντι Θέρλαντ δήλωσε ότι το κλείσιμο από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου έγινε για να πραγματοποιηθεί ένας εις βάθος καθαρισμός, με τη διδασκαλία να συνεχίζεται στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης του Άρμπορ.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα σχολεία που έκλεισαν εξαιτίας της γρίπης. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί σε σχολείο στο Σόμερσετ καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το νέο στέλεχος της γρίπης

Ένα στέλεχος της γρίπης Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάση Κ» ή «υπεργρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα και οι ειδικοί της υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος – ενώ οι ειδικοί στην ιολογία ηγούνται των αυξανόμενων εκκλήσεων για χρήση μάσκας.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα αυξανόμενα κρούσματα γρίπης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 14 ετών στο σχολείο, με τον ιό H3N2 να ευθύνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Υπάρχουν πλέον δεκαπλάσιοι ασθενείς στο νοσοκομείο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023.

Οι ανησυχίες αυξάνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) εν μέσω ενός ρεκόρ αριθμού ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία για την εποχή του χρόνου και φόβων για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS Αγγλίας, Σερ Τζιμ Μάκι, προειδοποίησε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού η Αυστραλία υπέστη το ίδιο νωρίτερα φέτος – και πιστεύει ότι το NHS αντιμετωπίζει πιέσεις που «από πολλές απόψεις θα είναι παρόμοιες με την περίοδο της Covid».

Η καθηγήτρια Νίκολα Λιούις, διευθύντρια του Παγκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ, δήλωσε: «Δεν έχουμε δει έναν τέτοιο ιό εδώ και καιρό, αυτές οι δυναμικές είναι ασυνήθιστες. Ο H3 είναι πάντα ένας πιο καυτός ιός, είναι ένας πιο επικίνδυνος ιός, έχει μεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσμό».

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Εν μέσω της λεγόμενης «γρίπης», η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι μάσκες «εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Οι αξιωματούχοι επανεξέδωσαν οδηγίες λέγοντας ότι όποιος αισθάνεται άρρωστος πρέπει να φοράει μάσκα, επειδή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σωματιδίων με ιούς που απελευθερώνονται από το στόμα και τη μύτη.

Είπαν επίσης ότι οι μάσκες μπορούν να προστατεύσουν το άτομο που τις φοράει από το να μολυνθεί από άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως η Covid-19 ή ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και το Οξφορντσάιρ εν μέσω ανησυχίας για τον αριθμό των κρουσμάτων.