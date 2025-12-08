newspaper
08.12.2025 | 13:29
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
Βρετανία: Κλειστά σχολεία και υποχρεωτική η χρήση μάσκας – «Σαν την εποχή της πανδημίας»
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 15:58

Βρετανία: Κλειστά σχολεία και υποχρεωτική η χρήση μάσκας – «Σαν την εποχή της πανδημίας»

Αυτό έρχεται καθώς μια «υπεργρίπη» σαρώνει τη Βρετανία

Σύνταξη
«Είναι σαν να επιστρέψαμε στην εποχή του Covid», λένε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, τα οποία κλείνουν εν μέσω κλιμακούμενων κρουσμάτων της νέας  γρίπης που οδηγούν εκατοντάδες μαθητές σε άδεια ασθενείας.

Αυτό έρχεται καθώς μια «υπεργρίπη» σαρώνει τη Βρετανία, με τον αριθμό των νοσηλειών στο Λονδίνο να τριπλασιάζεται και τους ανθρώπους να φορούν μάσκες.

Το νέο στέλεχος γρίπης τύπου Α ανήκει στον «υποκλάδο Κ» του ιού Η3Ν2, o οποίος κυκλοφορεί ταυτόχρονα με στελέχη γρίπης τύπου Β.

Στο Λονδίνο, τριπλάσιος αριθμός ανθρώπων νοσηλεύεται με γρίπη σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι – με το NHS (το αντίστοιχο ΕΣΥ) να επικαλείται ως πρόβλημα τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού της πρωτεύουσας.

Το νέο στέλεχος της γρίπης κλείνει τα σχολεία στη Βρετανία

Ένα από τα σχολεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το St Martin’s στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, όπου επιβλήθηκε προσωρινό κλείσιμο αφού περισσότεροι από 250 μαθητές και προσωπικό αρρώστησαν.

Ο διευθυντής του γυμνασίου, Λι Τζάρβις, ενημέρωσε τους γονείς και τους κηδεμόνες για ένα «σημαντικό ξέσπασμα ασθένειας που μοιάζει με γρίπη».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθεί ένας εις βάθος καθαρισμός του σχολείου, με την εφαρμογή της διαδικτυακής μάθησης, μετά την αναφορά απουσίας 242 μαθητών και 12 μελών του προσωπικού από το St Martin’s.

Τα συμπτώματά τους περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκεφάλους, κόπωση και «γενικά συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη» – με μέσο χρόνο ανάρρωσης επτά ημέρες.

Το σχολείο έκλεισε την περασμένη Παρασκευή και σκοπεύει να ανοίξει ξανά αύριο, αλλά οι γονείς παροτρύνθηκαν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν εμφανίσουν συμπτώματα «ακόμα και ήπια».

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με το St Martin’s και κατάλαβε ότι «το σχολείο έχει κάνει αξιολόγηση κινδύνου και αποφάσισε να κλείσει προσωρινά».

Επίσης το Λύκειο Κόνγκλετον στο Τσέσαϊρ έκλεισε για τρεις ημέρες πριν από δύο εβδομάδες, αφού μεγάλος αριθμός μαθητών εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.

Η διευθύντρια Χάιντι Θέρλαντ δήλωσε ότι το κλείσιμο από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου έγινε για να πραγματοποιηθεί ένας εις βάθος καθαρισμός, με τη διδασκαλία να συνεχίζεται στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως μάθησης του Άρμπορ.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα σχολεία που έκλεισαν εξαιτίας της γρίπης. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί σε σχολείο στο Σόμερσετ καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το νέο στέλεχος της γρίπης

Ένα στέλεχος της γρίπης Α(H3N2), γνωστό και ως «υποκλάση Κ» ή «υπεργρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα και οι ειδικοί της υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος – ενώ οι ειδικοί στην ιολογία ηγούνται των αυξανόμενων εκκλήσεων για χρήση μάσκας.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τα αυξανόμενα κρούσματα γρίπης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά ηλικίας πέντε έως 14 ετών στο σχολείο, με τον ιό H3N2 να ευθύνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία τους. Υπάρχουν πλέον δεκαπλάσιοι ασθενείς στο νοσοκομείο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023.

Οι ανησυχίες αυξάνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) εν μέσω ενός ρεκόρ αριθμού ατόμων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία για την εποχή του χρόνου και φόβων για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS Αγγλίας, Σερ Τζιμ Μάκι, προειδοποίησε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού η Αυστραλία υπέστη το ίδιο νωρίτερα φέτος – και πιστεύει ότι το NHS αντιμετωπίζει πιέσεις που «από πολλές απόψεις θα είναι παρόμοιες με την περίοδο της Covid».

Η καθηγήτρια Νίκολα Λιούις, διευθύντρια του Παγκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ, δήλωσε: «Δεν έχουμε δει έναν τέτοιο ιό εδώ και καιρό, αυτές οι δυναμικές είναι ασυνήθιστες. Ο H3 είναι πάντα ένας πιο καυτός ιός, είναι ένας πιο επικίνδυνος ιός, έχει μεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσμό».

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Εν μέσω της λεγόμενης «γρίπης», η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι μάσκες «εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Οι αξιωματούχοι επανεξέδωσαν οδηγίες λέγοντας ότι όποιος αισθάνεται άρρωστος πρέπει να φοράει μάσκα, επειδή μπορεί να μειώσει τον αριθμό των σωματιδίων με ιούς που απελευθερώνονται από το στόμα και τη μύτη.

Είπαν επίσης ότι οι μάσκες μπορούν να προστατεύσουν το άτομο που τις φοράει από το να μολυνθεί από άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως η Covid-19 ή ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και το Οξφορντσάιρ εν μέσω ανησυχίας για τον αριθμό των κρουσμάτων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά
Άδηλο μέλλον 08.12.25

Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά

Από τις μεγάλες προσδοκίες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Συρία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της νέας εποχής υπό τον πολιτικά «αναβαπτισμένο» πρώην τζιχαντιστή αλ Σάρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές
MAGA επίθεση 08.12.25

Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μιλάει ανοιχτά για ενίσχυση στην Ευρώπη «πατριωτικών» κομμάτων που μοιράζονται τις MAGA ιδέες του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να αντιδράσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει μελετήσει πιθανή αντιπρόταση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Κόσμος 08.12.25

Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.

Σύνταξη
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στ

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
Όλα όσα ξέρουμε 08.12.25

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
