Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
«Χειρότερη από την Covid» – Το Ινστιτούτο Παστέρ προειδοποιεί για κίνδυνο πανδημίας από γρίπη των πτηνών
Επιστήμες 27 Νοεμβρίου 2025 | 16:24

«Χειρότερη από την Covid» – Το Ινστιτούτο Παστέρ προειδοποιεί για κίνδυνο πανδημίας από γρίπη των πτηνών

Ο πληθυσμός δεν διαθέτει καμία ανοσία σε περίπτωση που η γρίπη των πτηνών αποκτήσει την ικανότητα να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία χειρότερη από την Covid σε περίπτωση που μεταλλαχθεί ώστε να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, προειδοποιεί το γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ, εν μέσω νέας έξαρσης στα άγρια πτηνά και τα πτηνοτροφεία.

Η γρίπη των πτηνών, και ειδικά το στέλεχος Η5Ν1, έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδες εκατομμύρια πτηνά από το 2021. To 2024 εξαπλώθηκε στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ, όπου προσβλήθηκε ένας μικρός αριθμός εργατών και καταγράφηκε ένας θάνατος.

Στην τελευταία του έκθεση για την γρίπη των πτηνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί σχεδόν 1.000 ανθρώπινα κρούσματα ανεξαρτήτως στελέχους –κυρίως σε Αίγυπτο, Ινδονησία και Βιετνάμ- από τα οποία το 48% ήταν θανατηφόρο

«Αυτό που φοβόμαστε είναι το ενδεχόμενο να προσαρμοστεί ο ιός στα θηλαστικά, ειδικά στον άνθρωπο. Αν αποκτήσει την ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο ιός θα γίνει πανδημικός» δήλωσε στο Reuters η Μαρί-Αν Ραμέι-Βελτί, ιατρική διευθύντρια του Κέντρου Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Ινστιτούτου Παστέρ.

Προειδοποίηση για κίνδυνο νέας πανδημίας είχε εκδώσει τον Ιανουάριο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

To Ινστιτούτο Παστέρ ήταν το πρώτο που απομόνωσε τον ιό HIV το 1983. Ήταν επίσης ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαστήρια που ανέπτυξε τεστ ανίχνευσης για την Covid-19. Τα πρωτόκολλα που ανέπτυξε στις αρχές της πανδημίας εφαρμόστηκαν αργότερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο.

To Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη ιών (Reuters)

To Ινστιτούτο Παστέρ στο Παρίσι έχει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη ιών (Reuters)

Χωρίς ανοσία

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι φέρουν αντισώματα κατά της εποχικής γρίπης H1 και Η3, όχι όμως για τη γρίπη των πτηνών Η5, επισήμανε η Ραμέι-Βελτί.

Και, σε αντίθεση με την Covid-19, η οποία απειλεί περισσότερο τους ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ακόμα και υγιή άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

«Μια πανδημία γρίπης των πτηνών θα ήταν πιθανότατα πολύ σοβαρή, δυνητικά πιο σοβαρή από την πανδημία που περάσαμε» προειδοποίησε η Ραμέι-Βελτί.

Μέχρι στιγμής, πάντως, σχεδόν όλα τα ανθρώπινα κρούσματα αφορούσαν ασθενείς που είχαν έρθει σε επαφή με άρρωστα πτηνά.

Ο ΠΟΥ συνεχίζει να εκτιμά ότι ο κίνδυνος πανδημίας είναι μικρός. Αυτό εκτίμησε και ο Γκρεγκόριο Τόρες, επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων.

«Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για έγκαιρη αντίδραση. Για την ώρα, όμως, μπορεί τε να περπατάτε ανέμελοι στο δάσος, να τρώτε κοτόπουλο και αβγά και να απολαμβάνετε τη ζωή. Μια πανδημία είναι πιθανή. Η πιθανότατα όμως παραμένει πολύ μικρή» δήλωσε στο Reuters.

Η Ραμέι-Βελτί αναγνώρισε ότι, ακόμα και στην περίπτωση μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων, ο κόσμος είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένος από ό,τι όταν εμφανίστηκε η Covid.

«Το θετικό με τη γρίπη των πτηνών, συγκριτικά με την Covid, είναι ότι εφαρμόζουμε συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα. Έχουμε έτοιμα υποψήφια εμβόλια και γνωρίζουμε πώς να παράγουμε ένα εμβόλιο γρήγορα» είπε.

«Διαθέτουμε επίσης αποθέματα συγκεκριμένων αντιικών φαρμάλων που, θεωρητικά, θα ήταν αποτελεσματικά κατά της γρίπης των πτηνών».

Την περυσινή άνοιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρήγγειλε σχεδόν 700.000 δόσεις «προπανδημικού» εμβολίου της βρετανικής CSL Seqirus με οψιόν για αγορά ακόμα 40 εκατ. δόσεων.

Τα εμβόλια προορίζονται για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι εργαζόμενο σε φάρμες, οι κτηνίατροι και οι τεχνικοί διαγνωστικών εργαστηρίων.

