Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει

Οι νέες επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία της Ευρώπης αναγκάζει όλο και περισσότερες χώρες να κλείσουν τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους για να τα προστατεύσουν από την επαφή με άρρωστα άγρια πτηνά.

Η γρίπη των πτηνών ανησυχεί τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους καθώς τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων πουλερικών.

Στις ΗΠΑ, το στέλεχος Η1Ν επεκτάθηκε στις αγελάδες της γαλακτοπαραγωγής και οδήγησε σε αυξήσεις τιμών και ανησυχίες για μετάδοση στον άνθρωπο.

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία αυτή την εποχή του χρόνου είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία.

Την Τετάρτη, η Ιρλανδία έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που επέβαλε περιορισμό των πουλερικών σε κλειστούς χώρους, μετά την επιβεβαίωση της πρώτης επιδημίας εδώ και τρία χρόνια.

«Το όλο μοτίβο της γρίπης των πτηνών αλλάζει» δήλωσε ο Νάιτζελ Σουίτναμ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Πουλερικών της Ιρλανδίας.

«Για φέτος η πρόκληση είναι ότι η γρίπη εμφανίστηκε ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο και σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις [της Ιρλανδίας]» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό» προειδοποίησε.

Η Γαλλία, η οποία αναγκάστηκε να θανατώσει πάνω από 20 εκατομμύρια πουλερικά το 2021-22, εξέδωσε ανάλογη οδηγία τον περασμένο μήνα, ενώ η Βρετανία ακολούθησε την Τρίτη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο είχαν επιβάλει μέτρα περιορισμού από τον Οκτώβριο.

Συνολικά, 15 από τις 27 χώρες-μέλη της Εε έχουν καταγράψει κρούσματα φέτος.

Η δραστηριότητα της γρίπης των πτηνών συνήθως κορυφώνεται το φθινόπωρο, στη διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου των πτηνών. Φέτος όμως καταγράφεται ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός επιδημιών σε πτηνοτροφία, συνολικά 688 μέχρι στιγμής, έναντι 189 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Γερμανία είναι μακράν η χώρα που πλήττεται περισσότερο φέτος, έχοντας καταγράψει 58 επιδημίες σε πτηνοτροφεία από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Πέρυσι είχε καταγράψει μόλος 8.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, περίπου ένα εκατομμύριο πτηνά χρειάστηκε να θανατωθούν φέτος λόγω του ιού. Εντολή εγκλεισμού των πτηνών δεν έχει δοθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όμως το μέτρο εμφανίζεται σε αρκετά γερμανικά κρατίδια.

Η Πολωνία, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην ΕΕ, έρχεται δεύτερη με 15 επιδημίες από την αρχή του έτους. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει εντολή για περιορισμό σε κλειστούς χώρους.