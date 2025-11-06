science
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει
Επιστήμες 06 Νοεμβρίου 2025 | 16:20

Η Ευρώπη κλείνει τα πουλερικά στα κοτέτσια καθώς η γρίπη των πτηνών επιστρέφει

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Spotlight

Οι νέες επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία της Ευρώπης αναγκάζει όλο και περισσότερες χώρες να κλείσουν τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους για να τα προστατεύσουν από την επαφή με άρρωστα άγρια πτηνά.

Η γρίπη των πτηνών ανησυχεί τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους καθώς τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων πουλερικών.

Στις ΗΠΑ, το στέλεχος Η1Ν επεκτάθηκε στις αγελάδες της γαλακτοπαραγωγής και οδήγησε σε αυξήσεις τιμών και ανησυχίες για μετάδοση στον άνθρωπο.

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία αυτή την εποχή του χρόνου είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία.

Την Τετάρτη, η Ιρλανδία έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που επέβαλε περιορισμό των πουλερικών σε κλειστούς χώρους, μετά την επιβεβαίωση της πρώτης επιδημίας εδώ και τρία χρόνια.

«Το όλο μοτίβο της γρίπης των πτηνών αλλάζει» δήλωσε ο Νάιτζελ Σουίτναμ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Πουλερικών της Ιρλανδίας.

«Για φέτος η πρόκληση είναι ότι η γρίπη εμφανίστηκε ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο και σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις [της Ιρλανδίας]» δήλωσε σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό» προειδοποίησε.

Νεκρές πάπιες απορρίπτονται σε πτηνοτροφείο του Νοϊχάρντενμπερργκ στη Γερμανία στις 26 Οκτωβρίου 2025 (Reuters)

Νεκρές πάπιες απορρίπτονται σε πτηνοτροφείο του Νοϊχάρντενμπερργκ στη Γερμανία στις 26 Οκτωβρίου 2025 (Reuters)

Η Γαλλία, η οποία αναγκάστηκε να θανατώσει πάνω από 20 εκατομμύρια πουλερικά το 2021-22, εξέδωσε ανάλογη οδηγία τον περασμένο μήνα, ενώ η Βρετανία ακολούθησε την Τρίτη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο είχαν επιβάλει μέτρα περιορισμού από τον Οκτώβριο.

Συνολικά, 15 από τις 27 χώρες-μέλη της Εε έχουν καταγράψει κρούσματα φέτος.

Η δραστηριότητα της γρίπης των πτηνών συνήθως κορυφώνεται το φθινόπωρο, στη διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου των πτηνών. Φέτος όμως καταγράφεται ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός επιδημιών σε πτηνοτροφία, συνολικά 688 μέχρι στιγμής, έναντι 189 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Γερμανία είναι μακράν η χώρα που πλήττεται περισσότερο φέτος, έχοντας καταγράψει 58 επιδημίες σε πτηνοτροφεία από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Πέρυσι είχε καταγράψει μόλος 8.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, περίπου ένα εκατομμύριο πτηνά χρειάστηκε να θανατωθούν φέτος λόγω του ιού. Εντολή εγκλεισμού των πτηνών δεν έχει δοθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όμως το μέτρο εμφανίζεται σε αρκετά γερμανικά κρατίδια.

Η Πολωνία, δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών στην ΕΕ, έρχεται δεύτερη με 15 επιδημίες από την αρχή του έτους. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει εντολή για περιορισμό σε κλειστούς χώρους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους
Επιστήμες 04.11.25

Από γενιά σε γενιά: Τα καλογυμνασμένα αρσενικά ίσως κληροδοτούν το όφελος στους γιους τους

Οι απόγονοι αρσενικών ποντικών που γυμνάζονταν γεννήθηκαν με ταλέντο στους αγώνες αντοχής. Η εξήγηση δείχνει να βρίσκεται στους «επιγενετικούς παράγοντες».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται
Περιβάλλον 26.10.25

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Σύνταξη
Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές
Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

Σύνταξη
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο