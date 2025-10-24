Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία αυτή την εποχή του χρόνου είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία, μια έξαρση που δημιουργεί ανησυχία για επανάληψη προηγούμενων κρίσεων με αυξήσεις στις τιμές του κοτόπουλου και των αβγών.

Η εξάπλωση της «άκρως μεταδοτικής γρίπης των πτηνών» είναι πηγή ανησυχίας για τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους λόγω της καταστροφής στην παραγωγή, της πιθανότητας περιορισμών στις εξαγωγές και του κινδύνου μετάδοσης στον άνθρωπο και νέας πανδημίας.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από μεταναστευτικά πτηνά, προκάλεσε 56 επιδημίες σε 10 χώρες της ΕΕ και τη Βρετανία από τον Αύγουστο έως τα μέσα Οκτωβρίου, κυρίως στην Πολωνία –τον μεγαλύτερο παραγωγό κοτόπουλων στην ΕΕ- την Ισπανία και τη Γερμανία, ανέφερε η γαλλική κτηνιατρική αρχή ESA.

Tα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά

Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που η ασθένεια εξαπλώνεται σε 10 χώρες αυτή την εποχή του χρόνου, αν και ο συνολικός αριθμός επιδημιών παραμένει χαμηλότερος από ό,τι το 2022, όταν ΕΕ κατέγραψε τη χειρότερη επιδημία γρίπης των πτηνών στην ιστορία της.

Πέρυσι είχαν καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο 31 επιδημίες σε εννέα χώρες.

Το Βέλγιο και η Σλοβακία κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα τα πρώτα κρούσματα της σεζόν, ανέφερε την Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, εξέλιξη που οδήγησε το Βέλγιο στην απόφαση να κλείσει όλα τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους.

Δύο ακόμα επιδημίες καταγράφηκαν σε πτηνοτροφεία της Γαλλίας, επίσης μεγάλο παραγωγό, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο γεωργίας, το οποίο έδωσε εντολή για καραντίνα σε κλειστούς χώρους λόγω της αύξησης των κρουσμάτων σε Ισπανία και Γερμανία.

Ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, με τα περισσότερα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε πάντως συνεχή παρακολούθηση του ιού λόγω μετάδοσης σε θηλαστικά.

Η Γαλλία ξεκίνησε τον τρίτο ετήσιο εμβολιασμών στα εκτροφεία πάπιας, η πρώτη εξαγωγική χώρα που εφαρμόζει εμβολιασμούς σε μεγάλη κλίμακα.

Η γρίπη των πτηνών έχει επίσης πλήξει την Ασία και τις ΗΠΑ, όπου έχουν θανατωθεί συνολικά 180 εκατομμύρια πτηνά και ο ιός έχει μολύνει αγελάδες και ανθρώπους.