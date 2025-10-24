science
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
24 Οκτωβρίου 2025

Ο κίνδυνος μετάδοσης γρίπης των πτηνών στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, ωστόσο οι πτηνοτρόφοι ανησυχούν για απώλεια της παραγωγής και αυξήσεις τιμών.

Ο αριθμός των ευρωπαϊκών χωρών που αναφέρουν επιδημίες γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφεία αυτή την εποχή του χρόνου είναι ο μεγαλύτερος εδώ και πάνω μια δεκαετία, μια έξαρση που δημιουργεί ανησυχία για επανάληψη προηγούμενων κρίσεων με αυξήσεις στις τιμές του κοτόπουλου και των αβγών.

Η εξάπλωση της «άκρως μεταδοτικής γρίπης των πτηνών» είναι πηγή ανησυχίας για τις κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους λόγω της καταστροφής στην παραγωγή, της πιθανότητας περιορισμών στις εξαγωγές και του κινδύνου μετάδοσης στον άνθρωπο και νέας πανδημίας.

Ο ιός, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως από μεταναστευτικά πτηνά, προκάλεσε 56 επιδημίες σε 10 χώρες της ΕΕ και τη Βρετανία από τον Αύγουστο έως τα μέσα Οκτωβρίου, κυρίως στην Πολωνία –τον μεγαλύτερο παραγωγό κοτόπουλων στην ΕΕ- την Ισπανία και τη Γερμανία, ανέφερε η γαλλική κτηνιατρική αρχή ESA.

Tα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά

Είναι η πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία που η ασθένεια εξαπλώνεται σε 10 χώρες αυτή την εποχή του χρόνου, αν και ο συνολικός αριθμός επιδημιών παραμένει χαμηλότερος από ό,τι το 2022, όταν ΕΕ κατέγραψε τη χειρότερη επιδημία γρίπης των πτηνών στην ιστορία της.

Πέρυσι είχαν καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο 31 επιδημίες σε εννέα χώρες.

Το Βέλγιο και η Σλοβακία κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα τα πρώτα κρούσματα της σεζόν, ανέφερε την Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, εξέλιξη που οδήγησε το Βέλγιο στην απόφαση να κλείσει όλα τα πουλερικά σε κλειστούς χώρους.

Δύο ακόμα επιδημίες καταγράφηκαν σε πτηνοτροφεία της Γαλλίας, επίσης μεγάλο παραγωγό, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο γεωργίας, το οποίο έδωσε εντολή για καραντίνα σε κλειστούς χώρους λόγω της αύξησης των κρουσμάτων σε Ισπανία και Γερμανία.

Ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης στον άνθρωπο παραμένει χαμηλός, με τα περισσότερα κρούσματα να αποδίδονται σε στενή επαφή με άρρωστα πτηνά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε πάντως συνεχή παρακολούθηση του ιού λόγω μετάδοσης σε θηλαστικά.

Η Γαλλία ξεκίνησε τον τρίτο ετήσιο εμβολιασμών στα εκτροφεία πάπιας, η πρώτη εξαγωγική χώρα που εφαρμόζει εμβολιασμούς σε μεγάλη κλίμακα.

Η γρίπη των πτηνών έχει επίσης πλήξει την Ασία και τις ΗΠΑ, όπου έχουν θανατωθεί συνολικά 180 εκατομμύρια πτηνά και ο ιός έχει μολύνει αγελάδες και ανθρώπους.

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Έρευνα 17.10.25

«Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου

Οι βραχογραφίες «μαρτυρούν την απαρχή της ανθρώπινης φαντασίας μέσα σε ένα από τα πιο αφιλόξενα τοπία της Γης», σημειώνουν οι ερευνητές που τις εντόπισαν

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 24.10.25

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε στις αρχές η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

Σύνταξη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Σχολεία: Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς μετά τα χημικά κατά μικρών μαθητών
Α' ΔΙΠΕ 24.10.25

Έστειλαν ξανά πάνοπλους αστυνομικούς, μία μέρα μετά τα χημικά σε μικρούς μαθητές - Σε εξέλιξη συγκέντρωση

Σε εξέλιξη νέα συγκέντρωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών στην Α΄ΔΙΠΕ στο Μεταξουργείο ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπροστά στο κτίριο

Σύνταξη
Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Γιατί ο Πλατινί ξέσπασε κατά της FIFA…

Ο Μισέλ Πλατινί εξαπέλυσε επίθεση στη FIFA, μιλώντας για παρασκηνιακές σχέσεις και αθέμιτη επιρροή στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

