Γρίπη των πτηνών: Εστίες της Η5Ν1 εντοπίστηκαν σε Ολλανδία, Βέλγιο και Σλοβακία – Συναγερμός στη Γαλλία
Η γρίπη των πτηνών H5N1 εμφανίστηκε στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Σλοβακία. Οι υγειονομικές αρχές διέταξαν την θανάτωση περισσότερων από 67.000 πτηνών
Οι ολλανδικές αρχές θα σφαγιάσουν περίπου 161.000 κότες σε ένα ορνιθοτροφείο, στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, αφού εμφανίστηκε στην χώρα η γρίπη των πτηνών Η1Ν5, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
Λόγω της επιδημίας απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από το ορνιθοτροφείο, γεγονός που επηρεάζει άλλα 26 που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα το υπουργείο Γεωργίας διέταξε τους πτηνοτρόφους να κρατούν τα πτηνά σε κλειστούς χώρους, ενώ απαγόρευσε και τις επιδείξεις πτηνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Εντολή να παραμένουν όλα τα πτηνά σε κλειστούς χώρους από αύριο Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, εξέδωσε σήμερα και το Βέλγιο, λόγω μιας εστίας της γρίπης των πτηνών H5N1 που εντοπίστηκε σε εκτροφείο γαλοπούλων.
Θα θανατωθούν 67.110 πτηνά για να τεθεί υπό έλεγχο η γρίπη
Ο Διεθνής Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ανέφερε σήμερα, επικαλούμενος τις βελγικές αρχές, ότι 319 πουλιά πέθαναν από τη γρίπη ενώ τα υπόλοιπα 67.110 θα θανατωθούν.
Μία εστία της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε και στη Σλοβακία, σε μια φάρμα κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Σύμφωνα με τον WOAH, 27 πουλιά πέθαναν ενώ θα σφαγιαστούν 197 κότες, πάπιες και χήνες που εκτρέφονται εκεί.
Η εξάπλωση της γρίπης των πτηνών ανησυχεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τους πτηνοτρόφους, αφού τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά πέθαναν ή σφαγιάστηκαν για προληπτικούς λόγους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού και να αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων ενώ εκφράζονται φόβοι για μια νέα πανδημία.
Η Γαλλία ανέβασε την Τετάρτη το επίπεδο συναγερμού για τη γρίπη των πτηνών στο υψηλότερο επίπεδο, μετά την αύξηση των νέων κρουσμάτων σε πουλερικά και κοπάδια ελεύθερων πτηνών, επιβάλλοντας αυστηρότερους κανόνες βιοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των πτηνών.
