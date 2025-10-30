newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30 Οκτωβρίου 2025 | 23:08

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Spotlight

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση της γρίπης των πτηνών (H5N1), με πάνω από 500.000 πουλερικά να έχουν ήδη θανατωθεί. Το Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ (FLI) κάνει μάλιστα λόγο για μια «δυναμική» εξάπλωση της ασθένειας από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Στη Γερμανία έχει πληγεί ιδιαίτερα το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο. Μόνο στο Λίνουμ έχουν περισυλλεγεί περίπου 2.000 νεκροί γερανοί, ενώ επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πτηνοτροφεία οδηγούν στη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως ο υποχρεωτικός περιορισμός των πουλερικών εντός συγκεκριμένων χώρων.

Η υπουργός Γεωργίας του Βρανδεμβούργου, Χάνκα Μίτελσταντ, ανέφερε ότι προς το παρόν λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για συγκεκριμένες περιοχές, παρόλο που όλο το κρατίδιο επηρεάζεται από τη γρίπη των πτηνών. Ο πρωθυπουργός του Bρανδεμβούργου, Ντίτμαρ Βόιντκε (CDU), ανακοίνωσε ότι το κρατίδιο θα στηρίξει τους αγρότεςμε αποζημιώσεις.

Την ίδια ώρα, στο Αμβούργο και το Ζάαρλαντ, έχει ήδη επιβληθεί ήδη υποχρεωτικός περιορισμός των πουλερικών σε σαφώς προσδιορισμένους χώρους. Στο Βερολίνο έχουν επιβεβαιωθεί 10 κρούσματα. Οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν νεκρά ζώα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Γεωργίας, Αλόις Ράινερ, απορρίπτει προς το παρόν πάντως τη λήψη γενικευμένων μέτρων σε όλη τη Γερμανία.

Δεν αποκλείονται μεταλλάξεις λένε ειδικοί

«Παλαιότερα περιμέναμε τη γρίπη των πτηνών κυρίως τον χειμώνα. Πλέον βλέπουμε κρούσματα σε ετήσια βάση, τουλάχιστον στα άγρια πτηνά», σημειώνει η κτηνίατρος Ούρσουλα Χέφλε από το Πανεπιστήμιο Καστίγια-Λα Μάντσα της Ισπανίας.

Ο Τιμ Χάρντερ, διευθυντής του εργαστηρίου διαγνωστικής ιών στο Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ (FLI), υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρών μέτρων ατομικής προστασίας για τους αγρότες: στολές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκες FFP3.

Παρ’ ότι ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός αλλά υπαρκτός, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο ιός H5N1 να εξελιχθεί με τρόπο που να επιτρέπει μετάδοση και σε ανθρώπους.

«Κάθε νέα μόλυνση, ανθρώπου ή ζώου, δίνει στον ιό περισσότερες ευκαιρίες να μεταλλαχθεί. Αν κάποια στιγμή προκύψει μια γενετική μετάλλαξη που τον καθιστά πιο μεταδοτικό, τότε ο κίνδυνος εξάπλωσης από άνθρωπο σε άνθρωπο αυξάνεται σημαντικά», δήλωσε η ερευνήτρια περιβαλλοντικής υγείας Μέγκαν Ντέϊβις από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς των ΗΠΑ.

Οι αρχές συνιστούν επίσης να αποφεύγεται η κατανάλωση μη παστεριωμένων προϊόντων, όπως το ωμό γάλα, που μπορεί να περιέχουν σωματίδια του ιού. Με την εποχική μετανάστευση των πτηνών να βρίσκεται στην κορύφωσή της, το Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω τον Νοέμβριο.

Αυξήσεις τιμών ενόψει Χριστουγέννων

Οι μαζικές θανατώσεις πουλερικών προκαλούν ταυτόχρονα ανησυχία για μείωση της προσφοράς και αύξηση των τιμών σε αυγά, κρέας και γαλοπούλες, ειδικά ενόψει Χριστουγέννων. Ωστόσο, ο υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας Ράινερ, μιλώντας στο δίκτυο n-tv είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ελλείψεις, καθώς ο κλάδος έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η ερευνήτρια Κρίστεν Κόλμαν από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η εξάπλωση του ιού H5N1 έχει ήδη επιπτώσεις στην επισιτιστική αλυσίδα διεθνώς, με ενδεχόμενο αντίκτυπο στις τιμές των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Της Ιωσηφίνας Ταγκαλίδου

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

Νέα «ήθη» στην Ευρώπη… trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί!

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας: 7 επιστημονικά δεδομένα

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά
Οικονομία 30.10.25

ΕΚΠΟΙΖΩ: Για λίγους η πράσινη μετάβαση – Αιχμάλωτα της ενεργειακής φτώχειας τα ευάλωτα νοικοκυριά

Τα δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα θεωρούνται ενεργειακά φτωχά, ενώ το ένα στα τέσσερα είναι ενεργειακά ευάλωτο. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ και του ΕΜΠ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Βίντεο 30.10.25

Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο

Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»

Σύνταξη
Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικο πάρκο

Από τις 24 έως τις 31 Δεκεμβρίου το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει ένα Χριστουγεννιάτικο πάρκο και φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς την περίοδο των εορτών

Βάιος Μπαλάφας
Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν
Ελλάδα 30.10.25

Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία Αφγανού στην Πάρο – Ήταν πρώην αστυνομικός και ο δράστης υποστηρικτής των Ταλιμπάν

Δράστης και θύμα από το Αφγανιστάν είχαν πολιτικές διαφορές σύμφωνα με καταθέσεις ομοεθνών τους στην Πάρο - Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια μεταξύ τους πριν τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες
Ελλάδα 30.10.25

Πάνω από 600 τόνοι απόβλητα μεταφέρθηκαν από την Κέρκυρα στην Πρέβεζα – Στον εισαγγελέα αύριο οι συλληφθέντες

Από τις αρμόδιες Αρχές δόθηκε διορία 24 ωρών να γίνει εκταφή των αποβλήτων που ενταφιάστηκαν παράνομα και να απομακρυνθούν μαζί με του υπόλοιπους τόνους

Σύνταξη
Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ
Μπάσκετ 30.10.25

Λέικερς: Η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των σπορ είναι γεγονός! – Νέος ιδιοκτήτης ο Μαρκ Γουόλτερ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA ενέκρινε ομόφωνα την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των Λέικερς στον Μαρκ Γουόλτερ, σε μία πώληση γιγαντιαίων διαστάσεων για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!
CEV Champions League 30.10.25

Αστερίξ – Ολυμπιακός 0-3: Επιβλητική εμφάνιση στο Βέλγιο και πρόκριση στην επόμενη φάση!

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο Μπέβερεν και και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών.

Σύνταξη
Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα που διαμορφώνονται με το νέο φορμάτ
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Άρης: Το παιχνίδι «κλειδί» με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και τα δεδομένα με το νέο φορμάτ

Ο Άρης έχει 9 βαθμούς στο Κύπελλο, περιμένει τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» κι είναι το χέρι του να διεκδικήσει τον τίτλο με αυξημένες πιθανότητες. Τα δεδομένα με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες
Κόσμος 30.10.25

Ο ρωσικός στρατός κατηγορείται ότι σκοτώνει και βασανίζει τους ίδιους του τους στρατιώτες

Η έρευνα απαριθμεί 101 ανώτερους Ρώσους αξιωματικούς που κατηγορούνται για τακτικές όπως η χρήση drones για να εξοντώσουν στρατιώτες που υποχωρούν από το πεδίο της μάχης

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Από παλιούς συνεργάτες αλλά και πολλά νέα πρόσωπα απαρτίζεται το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου Τσίπρα που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι γυναίκες κρατούν τα ηνία, έμφαση στις επιστήμες της νέας εποχής.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου
Σκάνδαλο Έπσταϊν 30.10.25

Τελεσίγραφο Βασιλιά Καρόλου: Τέλος οι τίτλοι και το Royal Lodge για τον Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί από τον Άντριου τίτλους και προνόμια, ενώ τον υποχρεώνει να εγκαταλείψει το Royal Lodge. Η μοναρχία επιχειρεί οριστική αποστασιοποίηση από το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο