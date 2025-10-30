Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση της γρίπης των πτηνών (H5N1), με πάνω από 500.000 πουλερικά να έχουν ήδη θανατωθεί. Το Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ (FLI) κάνει μάλιστα λόγο για μια «δυναμική» εξάπλωση της ασθένειας από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Στη Γερμανία έχει πληγεί ιδιαίτερα το κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο. Μόνο στο Λίνουμ έχουν περισυλλεγεί περίπου 2.000 νεκροί γερανοί, ενώ επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πτηνοτροφεία οδηγούν στη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως ο υποχρεωτικός περιορισμός των πουλερικών εντός συγκεκριμένων χώρων.

Η υπουργός Γεωργίας του Βρανδεμβούργου, Χάνκα Μίτελσταντ, ανέφερε ότι προς το παρόν λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για συγκεκριμένες περιοχές, παρόλο που όλο το κρατίδιο επηρεάζεται από τη γρίπη των πτηνών. Ο πρωθυπουργός του Bρανδεμβούργου, Ντίτμαρ Βόιντκε (CDU), ανακοίνωσε ότι το κρατίδιο θα στηρίξει τους αγρότεςμε αποζημιώσεις.

Την ίδια ώρα, στο Αμβούργο και το Ζάαρλαντ, έχει ήδη επιβληθεί ήδη υποχρεωτικός περιορισμός των πουλερικών σε σαφώς προσδιορισμένους χώρους. Στο Βερολίνο έχουν επιβεβαιωθεί 10 κρούσματα. Οι πολίτες καλούνται να μην αγγίζουν νεκρά ζώα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Γεωργίας, Αλόις Ράινερ, απορρίπτει προς το παρόν πάντως τη λήψη γενικευμένων μέτρων σε όλη τη Γερμανία.

Δεν αποκλείονται μεταλλάξεις λένε ειδικοί

«Παλαιότερα περιμέναμε τη γρίπη των πτηνών κυρίως τον χειμώνα. Πλέον βλέπουμε κρούσματα σε ετήσια βάση, τουλάχιστον στα άγρια πτηνά», σημειώνει η κτηνίατρος Ούρσουλα Χέφλε από το Πανεπιστήμιο Καστίγια-Λα Μάντσα της Ισπανίας.

Ο Τιμ Χάρντερ, διευθυντής του εργαστηρίου διαγνωστικής ιών στο Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ (FLI), υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρών μέτρων ατομικής προστασίας για τους αγρότες: στολές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και μάσκες FFP3.

Παρ’ ότι ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός αλλά υπαρκτός, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο ιός H5N1 να εξελιχθεί με τρόπο που να επιτρέπει μετάδοση και σε ανθρώπους.

«Κάθε νέα μόλυνση, ανθρώπου ή ζώου, δίνει στον ιό περισσότερες ευκαιρίες να μεταλλαχθεί. Αν κάποια στιγμή προκύψει μια γενετική μετάλλαξη που τον καθιστά πιο μεταδοτικό, τότε ο κίνδυνος εξάπλωσης από άνθρωπο σε άνθρωπο αυξάνεται σημαντικά», δήλωσε η ερευνήτρια περιβαλλοντικής υγείας Μέγκαν Ντέϊβις από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς των ΗΠΑ.

Οι αρχές συνιστούν επίσης να αποφεύγεται η κατανάλωση μη παστεριωμένων προϊόντων, όπως το ωμό γάλα, που μπορεί να περιέχουν σωματίδια του ιού. Με την εποχική μετανάστευση των πτηνών να βρίσκεται στην κορύφωσή της, το Ινστιτούτο Φρίντριχ-Λέφλερ προειδοποιεί ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω τον Νοέμβριο.

Αυξήσεις τιμών ενόψει Χριστουγέννων

Οι μαζικές θανατώσεις πουλερικών προκαλούν ταυτόχρονα ανησυχία για μείωση της προσφοράς και αύξηση των τιμών σε αυγά, κρέας και γαλοπούλες, ειδικά ενόψει Χριστουγέννων. Ωστόσο, ο υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας Ράινερ, μιλώντας στο δίκτυο n-tv είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ελλείψεις, καθώς ο κλάδος έχει διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, η ερευνήτρια Κρίστεν Κόλμαν από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η εξάπλωση του ιού H5N1 έχει ήδη επιπτώσεις στην επισιτιστική αλυσίδα διεθνώς, με ενδεχόμενο αντίκτυπο στις τιμές των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Της Ιωσηφίνας Ταγκαλίδου