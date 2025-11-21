Ασυνήθιστα νωρίς παρατηρείται εφέτος αύξηση των περιστατικών γρίπης στην Ευρώπη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη – για την ακρίβεια περί τις τρεις ως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με τις δύο τελευταίες περιόδους γρίπης. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC) συστήνοντας στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες που πρέπει να εμβολιάζονται να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση.

Ανάδυση νέου στελέχους που δεν περιλαμβάνεται στο εμβόλιο

Το ΕCDC σημειώνει μάλιστα ότι την τρέχουσα περίοδο γρίπης έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος το οποίο ανήκει στον υποκλάδο Κ του στελέχους Η3Ν2 της γρίπης τύπου Α. Το στέλεχος αυτό φαίνεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη – να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο υποκλάδος Κ δεν περιλαμβάνεται στο εφετινό εμβόλιο της γρίπης καθώς δεν ήταν διαδεδομένος όταν αποφασίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η σύσταση του εμβολίου. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως να είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως μαρτυρούν προκαταρκτικά δεδομένα από τη Βρετανία.

Πολύ νωρίτερα τα κρούσματα εφέτος

«Κρούσματα γρίπης καταγράφονται πολύ νωρίτερα εφέτος σε σχέση με το συνηθισμένο, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος» ανέφερε στην ανακοίνωση ο Εντοάρντο Κολτσάνι, επικεφαλής για τους ιούς του αναπνευστικού του ECDC και προσέθεσε: «Εάν ανήκετε σε ομάδα στην οποία συστήνεται ο εμβολιασμός, σας παρακαλώ να μην καθυστερήσετε. Το να εμβολιαστείτε τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση αυτόν τον χειμώνα».

Προετοιμασία για πιο «βαριά» περίοδο γρίπης

Παρότι υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με την επίδραση της εφετινής περιόδου γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το σενάριο που αφορά πιο «βαριά» περίοδο γρίπης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαιτέρως εάν τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού είναι χαμηλά. Όπως είναι μάλιστα επόμενο ένας υψηλότερος από το συνηθισμένο αριθμός κρουσμάτων θα μεταφραστεί και σε επιπρόσθετη πίεση για τα συστήματα υγείας.

Ιδού οι συγκεκριμένες συστάσεις του ECDC: