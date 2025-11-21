Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21 Νοεμβρίου 2025 | 11:01

ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Ασυνήθιστα νωρίς παρατηρείται εφέτος αύξηση των περιστατικών γρίπης στην Ευρώπη σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη – για την ακρίβεια περί τις τρεις ως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με τις δύο τελευταίες περιόδους γρίπης. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΕCDC) συστήνοντας στον πληθυσμό που ανήκει στις ομάδες που πρέπει να εμβολιάζονται να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση.

Ανάδυση νέου στελέχους που δεν περιλαμβάνεται στο εμβόλιο

Το ΕCDC σημειώνει μάλιστα ότι την τρέχουσα περίοδο γρίπης έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος το οποίο ανήκει στον υποκλάδο Κ του στελέχους Η3Ν2 της γρίπης τύπου Α. Το στέλεχος αυτό φαίνεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη – να εξηγήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο υποκλάδος Κ δεν περιλαμβάνεται στο εφετινό εμβόλιο της γρίπης καθώς δεν ήταν διαδεδομένος όταν αποφασίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η σύσταση του εμβολίου. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ίσως να είναι ελαφρώς μειωμένη, όπως μαρτυρούν προκαταρκτικά δεδομένα από τη Βρετανία.

Πολύ νωρίτερα τα κρούσματα εφέτος

«Κρούσματα γρίπης καταγράφονται πολύ νωρίτερα εφέτος σε σχέση με το συνηθισμένο, γεγονός που σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος» ανέφερε στην ανακοίνωση ο Εντοάρντο Κολτσάνι, επικεφαλής για τους ιούς του αναπνευστικού του ECDC και προσέθεσε: «Εάν ανήκετε σε ομάδα στην οποία συστήνεται ο εμβολιασμός, σας παρακαλώ να μην καθυστερήσετε. Το να εμβολιαστείτε τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση αυτόν τον χειμώνα».

Προετοιμασία για πιο «βαριά» περίοδο γρίπης

Παρότι υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα σχετικά με την επίδραση της εφετινής περιόδου γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το σενάριο που αφορά πιο «βαριά» περίοδο γρίπης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαιτέρως εάν τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού είναι χαμηλά. Όπως είναι μάλιστα επόμενο ένας υψηλότερος από το συνηθισμένο αριθμός κρουσμάτων θα μεταφραστεί και σε επιπρόσθετη πίεση για τα συστήματα υγείας.

Ιδού οι συγκεκριμένες συστάσεις του ECDC:

  • Τα άτομα που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά πρέπει να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση περιλαμβάνονται τα άτομα άνω των 65 ετών, οι έγκυοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα ή όσοι είναι ανοσοκατεσταλμένοι καθώς και τα άτομα που διαβιούν σε δομές όπως οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Αμεσα πρέπει να εμβολιαστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και όσοι εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Τα νοσοκομεία και άλλα κέντρα περίθαλψης καθώς και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων πρέπει να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητας καθώς και τα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν το προσωπικό τους αλλά και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν μάσκες κατά τις περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας ιών του αναπνευστικού συστήματος.
  • Οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν τη χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση προκειμένου να μειώνονται οι επιπλοκές της γρίπης.
  • Οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν τη χρήση αντι-ιικής προφύλαξης κατά τη διάρκεια επιδημίας σε κλειστά περιβάλλοντα όπως οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Τα κράτη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με σαφή και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε πληθυσμού τρόπο την ανάγκη εμβολιασμού και τήρησης των κανόνων υγιεινής προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση της γρίπης στην κοινότητα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας

CrediaBank: Αυτοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι της τράπεζας

inWellness
inTown
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία
Ελλάδα 21.11.25

Ήταν μία σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου: Η Δήμητρα Ματσούκα για την περιπέτεια της σύλληψής της από την Τροχαία

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα «πρωταγωνίστησε» στον Τύπο τις τελευταίες 24 ώρες, με αφορμή τη σύλληψή της σε μπλόκο της Τροχαίας. Η ίδια μίλησε στην κάμερα του MEGA για το περιστατικό μετά το τέλος της παράστασης «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI – Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες
Έκθεση WEF 21.11.25

Ραγδαία μετασχηματίζεται η αγορά εργασίας στην εποχή της AI - Ποιες δεξιότητες θα είναι περιζήτητες

Πώς βλέπουν οι εργοδότες το μέλλον της αγοράς εργασίας στο περιβάλλον της AI, σύμφωνα με την έκθεση Future of Jobs Report 2025 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ
Ποδόσφαιρο 21.11.25

«Δένει» τον Καρέτσα η Γκενκ

Στη Γκενκ αναμένεται να συνεχίσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού σύμφωνα με τα τελευταία βελγικά ρεπορτάζ, απομένει μονάχα η επίσημη ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του ως το 2029.

Σύνταξη
Γερμανία: «Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ – Οι πρώτες αντιδράσεις
Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ 21.11.25

«Μη οριστικό» και «αρκετά ανησυχητικό» το σχέδιο Τραμπ - Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία

Το σχέδιο Τραμπ σχολίασαν ο υπουργός Εξωτερικών και ο επιτελάρχης της καγκελαρίας στη Γερμανία - «Για προσπάθεια εξάλειψης της Ουκρανίας» μιλά ο Νίκο Λάνγκε από το συμβούλιο της Διάσκεψης του Μονάχου

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.11.25

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου

Σύνταξη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)
Μπάσκετ 21.11.25

Τι αποκάλυψε ο Ρικ Πιτίνο για τον Φρανκ Νιλικίνα του Ολυμπιακού (vid)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και θρύλος του αμερικανικού κολλεγιακού μπάσκετ, Ρικ Πιτίνο, αποκάλυψε ότι το 2017 είχε προτείνει στους Νικς να επιλέξουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο draft, ωστόσο αυτοί προτίμησαν τον νυν παίκτη του Ολυμπιακού, Φρανκ Νιλικίνα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25 Upd: 11:18

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
