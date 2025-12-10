Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η φετινή περίοδος γρίπης εξελίσσεται σε μία από τις πιο ανησυχητικές των τελευταίων ετών, καθώς η παραλλαγή H3N2 –και ειδικότερα ο υποκλάδος της γνωστός ως «K»– εξαπλώνεται με ρυθμούς που πολλοί ειδικοί χαρακτηρίζουν ταχύτερους από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Η λεγόμενη «σούπερ γρίπη» κυριαρχεί πλέον σε μεγάλες περιοχές του κόσμου, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό νοσηλειών, έντονη πίεση σε νοσοκομεία και σημαντική υγειονομική ανησυχία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία.

Τι είναι η «σούπερ γρίπη» και γιατί προκαλεί ανησυχία;

Ο ιός H3N2 αποτελεί έναν από τους δύο κεντρικούς τύπους εποχικής γρίπης και είναι γνωστός για τη δυνατότητά του να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.

Φέτος, η παραλλαγή του υποκλάδου K φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε πολλές χώρες.

Πρόκειται για ένα στέλεχος που έχει υποστεί αρκετές μεταλλάξεις, με αποτέλεσμα μια μορφή «γενετικής μετατόπισης» που το απομακρύνει από το στέλεχος που χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό της τρέχουσας σεζόν.

Αυτό ενδέχεται να περιορίζει την προστασία που προσφέρει τόσο η προηγούμενη έκθεση στον ιό όσο και το φετινό εμβόλιο, αφήνοντας μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ευάλωτο.

Τα συμπτώματα της «σούπερ γρίπης»

Η γρίπη H3N2 εξελίσσεται συνήθως ξαφνικά και ραγδαία, με συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό

Έντονη κόπωση

Βήχα και καταρροή

Πόνους στο σώμα

Πονοκέφαλο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έμετο και διάρροια

Η νόσος πλήττει περισσότερο ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Αντιμετώπιση και πότε χρειάζεται ιατρική βοήθεια

Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται στο σπίτι με:

Ξεκούραση

Ενυδάτωση

Αντιπυρετικά

Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν σε 5–7 ημέρες. Ωστόσο, σοβαρά σημάδια όπως επίμονος πυρετός, αφυδάτωση ή δυσκολία στην αναπνοή απαιτούν άμεση ιατρική συμβουλή.

Η εξάπλωση της «σούπερ γρίπης» στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις ΗΠΑ, ο υποκλάδος K έχει εντοπιστεί σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες, ενώ τα δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν απότομη άνοδο της επιδημικής δραστηριότητας.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η δραστηριότητα της γρίπης αυξήθηκε κατά 7%. Από την αρχή της περιόδου, 19.000 άτομα έχουν νοσηλευτεί και 730 θάνατοι έχουν αποδοθεί στη γρίπη. Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία τόσο για τον μεγάλο αριθμό περιστατικών όσο και για την αυξημένη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τις επιδημίες H3N2 γενικά.

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική.

Οι νοσηλείες λόγω γρίπης είναι 50% περισσότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ συγκριτικά με το 2023 έχουν δεκαπλασιαστεί. Το NHS αναφέρει ότι ο υποκλάδος K έχει γίνει το κυρίαρχο στέλεχος στη χώρα, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοσοκομεία.

Ορισμένα από αυτά, όπως το University Hospitals Birmingham, έχουν κηρύξει κρίση λόγω της αυξημένης ροής ασθενών. Η μειωμένη εμβολιαστική κάλυψη αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες που επιδεινώνουν την εξάπλωση.

Ευρώπη: Γαλλία και Ισπανία σε ανοδικές τάσεις

Η εξάπλωση δεν περιορίζεται σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν αύξηση των περιστατικών σε όλες τις ηλικίες, με σταδιακή πίεση στο σύστημα υγείας.

Στην Ισπανία, και ειδικά στη Μαγιόρκα, παρατηρείται σημαντική άνοδος της ζήτησης για μάσκες και φάρμακα κατά της γρίπης, ένδειξη της αύξησης των κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες.

Η διάδοση σε Ιαπωνία και Καναδά

Ο υποκλάδος K δεν περιορίζεται στη Δύση.

Στην Ιαπωνία έχει αναδειχθεί ως το κυρίαρχο στέλεχος της γρίπης, ενώ στον Καναδά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν παρόμοια τάση με αυτή των ΗΠΑ.

Η ταυτόχρονη παρουσία του ίδιου επιδημικού κύματος σε τόσες περιοχές δημιουργεί έντονη ανησυχία για την εξέλιξη των επόμενων εβδομάδων.

Γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα κρούσματα;

Η εκρηκτική εξάπλωση του H3N2 υποκλάδου K οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.

Το συγκεκριμένο στέλεχος παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες παραλλαγές της γρίπης, αφήνοντας τον πληθυσμό λιγότερο προστατευμένο.

Οι επιδημίες H3N2 είναι ούτως ή άλλως πιο έντονες και σοβαρές, ενώ η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από άλλες χρονιές, επιτρέποντας στον ιό να εξαπλωθεί πιο γρήγορα.

Επιπλέον, εξαιτίας των μέτρων προστασίας των προηγούμενων ετών, λιγότεροι άνθρωποι –και κυρίως παιδιά– είχαν έρθει σε επαφή με εποχικές γρίπες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα άτομα ευάλωτα στον νέο ιό.