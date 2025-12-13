Αντιμέτωπη με ένα «παλιρροϊκό κύμα» ασθενειών είναι η Βρετανία, με τη γρίπη να εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς εξαιτίας και της νέας παραλλαγής. Στέλεχος του NHS (σ.σ. του βρετανικού ΕΣΥ) δήλωσε ότι αυτοί που εμφανίζουν συμπτώματα θα πρέπει να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους ενώ πολλά νοσοκομεία στη χώρα έχουν κάνει υποχρεωτική τη χρήση της.

Ο Ντάνιελ Έλκελες, διευθύνων σύμβουλος των NHS Providers, που εκπροσωπούν τα νοσοκομειακά ιδρύματα, ανέφερε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «ένα πολύ άσχημο στέλεχος γρίπης», το οποίο εμφανίστηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο, και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μάσκες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid.

Μιλώντας στο Times Radio είπε: «Όταν μιλάμε για κάτι σαν τον Covid, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη συνήθεια ότι αν βήχετε και φτερνίζεστε, αλλά δεν είστε τόσο άρρωστοι ώστε να μην πάτε στη δουλειά, τότε πρέπει να φοράτε μάσκα όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς, για να μειώσετε τις πιθανότητες να μεταδώσετε τον ιό σας σε κάποιον άλλον. Και ήμασταν όλοι πολύ καλοί στον έλεγχο των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της Covid. Και πραγματικά, πραγματικά πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό τώρα».

Συστάσεις για μάσκες

Όταν ρωτήθηκε αν εννοεί ότι άνθρωποι που «έχουν κρυολόγημα και ελαφρά συμπτώματα» θα πρέπει να φορούν μάσκα στο γραφείο, ο Έλκελες πρόσθεσε: «Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ συνετό απέναντι στους συναδέλφους τους.

«Αλλά πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ άσχημο στέλεχος γρίπης. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και οι άνθρωποι πρέπει να δείξουν σύνεση».

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι η χρήση μάσκας για την πρόληψη της εξάπλωσης αναπνευστικών ασθενειών είναι «κάτι που μπορούν να εξετάσουν οι πολίτες».

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανέφερε: «Υπάρχουν εδώ και καιρό οδηγίες για μια σειρά από μέτρα που μπορούν να εξετάσουν οι άνθρωποι ώστε να περιορίσουν την εξάπλωση των χειμερινών ιώσεων, εάν έχουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη.

«Αυτό δεν είναι κάτι νέο ούτε αποτελεί εντολή, αλλά απλώς κάτι που μπορούν να λάβουν υπόψη όταν προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση των χειμερινών αναπνευστικών ασθενειών.

«Η καλύτερη άμυνα απέναντι στη γρίπη είναι το εμβόλιο, γι’ αυτό και εντείνουμε τις προσπάθειες εμβολιασμού αυτόν τον χειμώνα, με σχεδόν 17 εκατομμύρια εμβόλια γρίπης να έχουν ήδη χορηγηθεί, δηλαδή 350.000 περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο».

Διαφωνούν οι συντηρητικοί

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου έγραψε σε ιστολόγιό της την περασμένη εβδομάδα ότι «οι μάσκες εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στον περιορισμό της εξάπλωσης αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Ωστόσο, η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, απέρριψε την ιδέα, προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ελαφρώς τραυματισμένη από την εμπειρία χρήσης μάσκας στην οποία υποχρεωθήκαμε κατά την πανδημία Covid». Μιλώντας στο Sky News είπε: «Προσωπικά πιστεύω ότι τα καλύμματα προσώπου μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συνοχή και ανησυχώ για μια εντολή υποχρεωτικής χρήσης μάσκας.

Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιβάλλει οτιδήποτε. Ας επικρατήσει η κοινή λογική. Νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους.

Αν κάποιος είναι πραγματικά άρρωστος, θα πρέπει να είναι στο κρεβάτι. Δεν θα πρέπει να βρίσκεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό θεωρώ μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι είναι μεταδοτικοί πριν καν συνειδητοποιήσουν ότι είναι άρρωστοι. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό θα λειτουργούσε».

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ για αυτή την εποχή του χρόνου. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο 1.717 ασθενείς με γρίπη βρίσκονταν καθημερινά σε νοσοκομειακές κλίνες στην Αγγλία, εκ των οποίων 69 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.