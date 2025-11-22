newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γρίπη: Σε επιφυλακή για την πρόωρη αύξηση κρουσμάτων λόγω της νέας παραλλαγής – Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 08:39

Γρίπη: Σε επιφυλακή για την πρόωρη αύξηση κρουσμάτων λόγω της νέας παραλλαγής – Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων

Η εποχική γρίπη φέτος αναμένεται να φέρει περισσότερα κρούσματα λόγω της νέας παραλλαγής - Οι συστάσεις των ειδικών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια ασυνήθιστα πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων αναφορικά με τη γρίπη, με την κυκλοφορία του ιού να καταγράφεται τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις προηγούμενες περιόδους. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με αυξημένη ετοιμότητα την πρόωρη άνοδο της εποχικής γρίπης και την εμφάνιση του νέου υποστελέχους Κ του ιού Α(H3N2), που φαίνεται να κυριαρχεί και ενδέχεται να έχει αυξημένη μεταδοτικότητα.

Παρά την αβεβαιότητα για την πορεία της γρίπης, τα υγειονομικά συστήματα προετοιμάζονται για ενδεχομένως πιο έντονη επιδημιολογική εικόνα, καθώς η δραστηριότητα ήδη ξεπερνά τα αναμενόμενα επίπεδα.

Οι ειδικοί εξετάζουν τη σημασία των νέων μεταλλάξεων του υποστελέχους Κ και τονίζουν την ανάγκη εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων, καθώς ο χρόνος θεωρείται πλέον καθοριστικός για την ενίσχυση της ανοσιακής θωράκισης του πληθυσμού.

Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ο οποίος βρίσκεται σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στη Δρα Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρο Ομάδας Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Secretary of UEMS Pneumology Section, πρόεδρο Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας προκειμένου να μας εξηγήσει τι είναι το υποστέλεχος Κ, τα συμπτώματά του και ποια είναι η πορεία της εποχικής γρίπης φέτος.

«Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επιδημιολογικά δεδομένα των διεθνών οργανισμών υγείας, η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης καταγράφεται αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο με την ανίχνευση ενός νέου υποστελέχους Κ της γρίπης Α(H3N2), το οποίο ήδη ανιχνεύεται σε υψηλά ποσοστά κατά την αντίστοιχη περίοδο γρίπης στο νότιο ημισφαίριο. Για τη γηραιά ήπειρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αναφέρει ότι το 86% των στελεχών A(H3N2) ανήκουν στο υποστέλεχος Κ, δηλαδή σε ένα αντιγονικά μετατοπισμένο κλάδο του υπότυπου A(H3N2)», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας

«Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη του υποστελέχους Κ, καθώς έχει ήδη αποκτήσει πολλαπλές νέες μεταλλάξεις που αυξάνουν την πιθανότητα διαφοροποίησής του από το στέλεχος αναφοράς J.2, το οποίο επιλέχθηκε για την παρασκευή του τρέχοντος εποχικού εμβολίου. Ως αποτέλεσμα, τίθενται εύλογα ερωτήματα σχετικά με ενδεχόμενη αυξημένη μεταδοτικότητα, το ποσοστό διαφυγής από την ανοσολογική απάντηση, αλλά και την πιθανή μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, δεδομένου ότι οι μεταλλάξεις αυτές ενδέχεται να περιορίσουν την επικαιροποιημένη ανοσολογική αναγνώριση του ιού», σημειώνει η κ. Τσικρικά.

Τα κλινικά συμπτώματα

Η κλινική εικόνα της λοίμωξης από τον υπότυπο H3N2 παραμένει σε μεγάλο βαθμό όμοια της γρίπης A, αλλά με τάση να προκαλεί βαρύτερη νόσο σε ηλικιωμένους και άτομα με συννοσηρότητες. Για το λόγο αυτό, δίνεται ισχυρή σύσταση τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα αναπνευστικού και χρόνια καρδιακά νοσήματα, οι έγκυες και θηλάζουσες, τα άτομα σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, καθώς και τα άτομα με ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) να ακολουθούν τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τσικρικά.

Στα συνηθέστερα κλινικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται ο υψηλός πυρετός, ο βήχας, οι μυαλγίες, οι αρθραλγίες, ο έντονος πονοκέφαλος, η καταρροή, το βράγχος φωνής και η γενικευμένη αδυναμία και κόπωση, ενώ στα μικρά παιδιά δύναται να εμφανιστούν διαρροϊκές κενώσεις και να προεξέχουν τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.

«Η πιθανά ταχύτερη και πρώιμη διασπορά στον γενικό πληθυσμό χωρίς να έχει επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης στην κοινότητα, καθώς και ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων με βαρύτερη κλινική εικόνα δύναται να οδηγήσουν σε πρόωρη έναρξη επιδημικής περιόδου γρίπης και μεγαλύτερη πίεση του συστήματος υγείας», υπογραμμίζει.

Προσθέτει ότι αν και οι επιστήμονες βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, συνιστούν ψυχραιμία, τονίζοντας ότι η ανοσιακή «ομπρέλα» του εμβολίου είναι απολύτως ουσιαστική, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο εμβολιασμός εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης.

Θεμελιώδης πράξη πρόληψης ο εμβολιασμός

Με την έλευση των χειμερινών μηνών παρατηρείται κάθε χρόνο αύξηση των λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς, γεγονός που αντανακλάται στους εγχώριους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους και ο ανεπαρκής αερισμός αποτελούν τους συνηθέστερους μηχανισμούς μετάδοσης της εποχικής γρίπης στην κοινότητα, αναφέρει η Σταματούλα Τσικρικά.

Η εποχική γρίπη είναι μια ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, η οποία προκαλεί κάθε χρόνο σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα ειδικά σε ευπαθείς πληθυσμούς. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) η διαμόρφωση του εμβολίου κάθε νέου έτους περιέχει αδρανοποιημένα αντιγόνα επιφανείας του ιού της γρίπης σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα κυκλοφορούντα στελέχη του προηγούμενου έτους.

Η κ. Τσικρικά συμπληρώνει ότι μετά τη χορήγηση του αντιγριπικού εμβολιασμού τα αντισώματα αυξάνονται σταδιακά περίπου δύο με τρεις εβδομάδες, ενώ η ανοσία διαρκεί περίπου 6 μήνες ανάλογα με το ανοσοποιητικό σύστημα του εμβολιαζόμενου ατόμου. Η ταχεία μεταλλαγή των ιών της γρίπης καθιστά αναγκαία την περιοδική και ετήσια ανανέωση της προστασίας των ατόμων μέσω του εμβολιασμού.

«Χωρίς καμία αμφιβολία, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης παραμένει τεκμηριωμένα ως η πλέον απλή, ασφαλή και αποτελεσματική και θεμελιώδης πράξη πρόληψης, η οποία μπορεί να προστατεύσει όχι μόνο την ατομική υγεία, αλλά και να μειώσει σημαντικά τη διασπορά του ιού στην κοινότητα, συμβάλλοντας στη θωράκιση των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού», καταλήγει η κ. Τσικρικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο