Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.
- Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε
- «Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή» η εισαγγελική πρόταση στο Εφετείο
- Κρητική μαφία: Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην πώληση μοναστηριακής περιουσίας
- Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
Παρά την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της γρίπης, αυξάνονται τα κρούσματα στη Γαλλία, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει όλη τη χώρα σε κόκκινο συναγερμό. Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τη «σούπερ γρίπη», για τις συνέπειες της οποίας προειδοποιεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Σύμφωνα με προβλέψεις του Ινστιτούτου Παστέρ και της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, η επιδημία αναμένεται να κορυφωθεί στις γιορτές των Χριστουγέννων και στις αρχές του νέου έτους. Και προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει πίεση στα νοσοκομεία της χώρας.
«Είναι πιθανό η χρήση υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με τη γρίπη να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δύο εβδομάδες», προειδοποιούν αυτοί οι οργανισμοί. «Η σημαντική επίπτωση αναμένεται στα νοσοκομεία κατά την περίοδο των εορτών». Και εκτιμούν ότι η κορύφωση θα μπορούσε να σημειωθεί στις αρχές του έτους.
Ορίζοντας τεσσάρων εβδομάδων
Το Ινστιτούτο Παστέρ και η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας δημοσίευσαν τις προβλέψεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με ορίζοντα τεσσάρων εβδομάδων και κάλυψη της πιθανής περιόδου κορύφωσης. Στόχος τους είναι να παρασχεθεί ένα εργαλείο για την πρόβλεψη της πορείας της επιδημίας, ώστε να βοηθηθούν οι υγειονομικές αρχές και οι επαγγελματίες υγείας.
Την εβδομάδα μεταξύ 8 και 14 Δεκεμβρίου, οι διάφοροι δείκτες που σχετίζονται με τη γρίπη συνέχισαν να αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της δημόσιας υπηρεσίας υγείας.
Οι δύο οργανισμοί προβλέπουν «αύξηση των επισκέψεων στα επείγοντα για συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακολουθούμενη από μείωση» τις πρώτες δύο εβδομάδες του 2026. Αυτό, εκτιμούν, θα συμβεί κυρίως λόγω της καθυστερημένης επίδρασης της μειωμένης μετάδοσης που συνδέεται με το κλείσιμο των σχολείων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
Η κορύφωση της επιδημίας γρίπης αναμένεται επί του παρόντος τις εβδομάδες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς και την αμέσως επόμενη.
- Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
- Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
- Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
- Η «εμφάνιση» – έκπληξη του «Φραπέ» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
- Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
- Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
- Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
- Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις