«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20 Δεκεμβρίου 2025 | 10:51

«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σε έξαρση βρίσκεται η λεγόμενη «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη, κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται. Πρόκειται για υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες.

Η χρήση μάσκας συνιστάται όταν βρισκόμαστε σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός ή σε μέσα μεταφοράς

Ωστόσο, πλήττει τις πιο ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, για τους οποίους υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εμφανίσουν επιπλοκές.

Η προστασία των πιο ευπαθών είναι εξαιρετικά σημαντική, εξ ου και οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση μάσκας από ηλικιωμένους, εγκυμονούσες, μικρά παιδιά, ανοσοκατεσταλμένους, ογκολογικούς ασθενείς ή άτομα με προβλήματα υγείας όπως χρόνια καρδιοπάθεια, χρόνια πνευμονοπάθεια, ηπατοπάθεια κ.λπ. Ειδικά, όταν βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός ή μετακινούνται με μέσα μεταφοράς.

Το ίδιο συνιστούν και στελέχη του NHS στη Βρετανία, όπου η νέα υποπαραλλαγή της γρίπης εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ιδιατέρως αυτοί που εμφανίζουν συμπτώματα, όπως λένε, θα πρέπει να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους ενώ πολλά νοσοκομεία στη χώρα έχουν ήδη κάνει υποχρεωτική τη χρήση της.

«Πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ άσχημο στέλεχος γρίπης. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και οι άνθρωποι πρέπει να δείξουν σύνεση», σημείωσε ο Ντάνιελ Έλκελες, διευθύνων σύμβουλος των NHS Providers, που εκπροσωπούν τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.

Είναι ακόμα καιρός για εμβόλιο;

Όσον αφορά στον εμβολιασμό της γρίπης, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Action24 ότι ακόμα και τώρα θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει προστασία – είτε πρόκειται για το απλό εμβόλιο είτε για το ενισχυμένο για τις ομάδες 60+ είτε για το ρινικό για τα παιδιά.

Για τα παιδιά ειδικά, συμπλήρωσε η ίδια, τα οποία πολύ συχνά φοβούνται τη βελόνα, υπάρχει η εναλλακτική του ψεκασμού, το οποίο είναι κανονικό εμβόλιο με αντίστοιχη αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά, ανάλογα και με τη συμβουλή του προσωπικού μας γιατρού που γνωρίζει το ιστορικό μας, συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σοβαρής νόσησης.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

Κόσμος
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20.12.25

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
Αντιαγροτική ΕΕ 20.12.25

Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία και το Βέλγιο, ζητούν να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και να δοθούν λύσεις που θα τους λαμβάνουν υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη
«Χειμώνας δυσαρέσκειας» 20.12.25

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Αλυσιδωτά, μαζικές διαδηλώσεις σε χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αντανακλούν την κλιμακούμενη αγανάκτηση για τη διαφθορά και τις αντιληπτές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»
Ελλάδα 20.12.25

Κολωνάκι: Η ώρα της αλήθειας για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα επιστημονικά ντοκουμέντα που «καίνε»

Συγκλονιστικά στοιχεία για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου – της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», της γυναίκας που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι.

Σύνταξη
Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε
Κόσμος 20.12.25

Επίθεση στο Μποντάι: Η εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας είναι «απόλυτα αδιάσπαστη», δηλώνει ο Αλμπανέζε

Μετά την επίθεση στην παραλία Μποντάι, η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεσμεύεται για μια σειρά μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης των νόμων κατά του μίσους και του ελέγχου των όπλων.

Σύνταξη
Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά κοντράρεται ο Ολυμπιακός – «Μάχες» σε Τρίπολη και Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Στο κατάμεστο Καραϊσκάκη με την Κηφισιά κοντράρεται ο Ολυμπιακός – «Μάχες» σε Τρίπολη και Πανθεσσαλικό

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Κηφισιά στις 20:30, με το «Γ. Καραϊσκάκης» να αναμένεται κατάμεστο – Ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής με παιχνίδια σε Τρίπολη και Βόλο

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

