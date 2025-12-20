Σε έξαρση βρίσκεται η λεγόμενη «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη, κυρίως σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, όπου τα συστήματα υγείας δοκιμάζονται. Πρόκειται για υποπαραλλαγή της γρίπης Α, η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες.

Η χρήση μάσκας συνιστάται όταν βρισκόμαστε σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός ή σε μέσα μεταφοράς

Ωστόσο, πλήττει τις πιο ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, για τους οποίους υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εμφανίσουν επιπλοκές.

Η προστασία των πιο ευπαθών είναι εξαιρετικά σημαντική, εξ ου και οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση μάσκας από ηλικιωμένους, εγκυμονούσες, μικρά παιδιά, ανοσοκατεσταλμένους, ογκολογικούς ασθενείς ή άτομα με προβλήματα υγείας όπως χρόνια καρδιοπάθεια, χρόνια πνευμονοπάθεια, ηπατοπάθεια κ.λπ. Ειδικά, όταν βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός ή μετακινούνται με μέσα μεταφοράς.

Το ίδιο συνιστούν και στελέχη του NHS στη Βρετανία, όπου η νέα υποπαραλλαγή της γρίπης εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ιδιατέρως αυτοί που εμφανίζουν συμπτώματα, όπως λένε, θα πρέπει να φορούν μάσκα σε δημόσιους χώρους ενώ πολλά νοσοκομεία στη χώρα έχουν ήδη κάνει υποχρεωτική τη χρήση της.

«Πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύ άσχημο στέλεχος γρίπης. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός και οι άνθρωποι πρέπει να δείξουν σύνεση», σημείωσε ο Ντάνιελ Έλκελες, διευθύνων σύμβουλος των NHS Providers, που εκπροσωπούν τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.

Είναι ακόμα καιρός για εμβόλιο;

Όσον αφορά στον εμβολιασμό της γρίπης, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Action24 ότι ακόμα και τώρα θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει προστασία – είτε πρόκειται για το απλό εμβόλιο είτε για το ενισχυμένο για τις ομάδες 60+ είτε για το ρινικό για τα παιδιά.

Για τα παιδιά ειδικά, συμπλήρωσε η ίδια, τα οποία πολύ συχνά φοβούνται τη βελόνα, υπάρχει η εναλλακτική του ψεκασμού, το οποίο είναι κανονικό εμβόλιο με αντίστοιχη αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά, ανάλογα και με τη συμβουλή του προσωπικού μας γιατρού που γνωρίζει το ιστορικό μας, συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σοβαρής νόσησης.