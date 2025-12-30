Ραγδαία αύξηση της γρίπης Α – Κατακόρυφη αύξηση τις τελευταίες μέρες

«Σαρώνει» τον κόσμο η γρίπη Α, αυτές τις μέρες και τα φαρμακεία δεν σταματούν να παραγγέλνουν αντιγριπικά, ενώ τα νοσοκομεία γεμίζουν μέρα με τη μέρα. Κάθε βράδυ οι παιδιατρικές κλινικές δέχονται 30% περισσότερα περιστατικά.

Ένα παιδάκι 3 ετών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από σοβαρή επιπλοκή, που του προκάλεσε η γρίπη. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βόλου με υψηλό πυρετό έως 39°C.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πάσχει από εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης και έδωσαν εντολή για μεταφορά του στη Λάρισα. Πλέον λαμβάνει ειδική αγωγή και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το υποστέλεχος Κ της γρίπης Α είναι εξαιρετικά μεταδοτικό και χτυπά ιδιαίτερα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Το βράδυ στα παιδιατρικά νοσοκομεία οι προσελεύσεις έχουν αυξηθεί έως και 30%.

Οι επιστήμονες συνιστούν τον άμεσο εμβολιασμό παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς το κύμα της γρίπης θα διαρκέσει έως τις αρχές Μαρτίου.