Ραγδαία αύξηση της γρίπης Α – Κατακόρυφη αύξηση τις τελευταίες μέρες
Οι επιστήμονες συνιστούν τον άμεσο εμβολιασμό παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς το κύμα της γρίπης θα διαρκέσει έως τις αρχές Μαρτίου.
- Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
- «H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής
- Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
- Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
«Σαρώνει» τον κόσμο η γρίπη Α, αυτές τις μέρες και τα φαρμακεία δεν σταματούν να παραγγέλνουν αντιγριπικά, ενώ τα νοσοκομεία γεμίζουν μέρα με τη μέρα. Κάθε βράδυ οι παιδιατρικές κλινικές δέχονται 30% περισσότερα περιστατικά.
Ένα παιδάκι 3 ετών νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από σοβαρή επιπλοκή, που του προκάλεσε η γρίπη. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βόλου με υψηλό πυρετό έως 39°C.
Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι πάσχει από εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης και έδωσαν εντολή για μεταφορά του στη Λάρισα. Πλέον λαμβάνει ειδική αγωγή και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Το υποστέλεχος Κ της γρίπης Α είναι εξαιρετικά μεταδοτικό και χτυπά ιδιαίτερα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
Το βράδυ στα παιδιατρικά νοσοκομεία οι προσελεύσεις έχουν αυξηθεί έως και 30%.
Οι επιστήμονες συνιστούν τον άμεσο εμβολιασμό παιδιών και ηλικιωμένων, καθώς το κύμα της γρίπης θα διαρκέσει έως τις αρχές Μαρτίου.
- Δολάριο: Προς την πιο απότομη ετήσια πτώση εδώ και σχεδόν μια δεκαετία
- Smartphone: Τι θα «σκοτώσει» τα φθηνά κινητά τηλέφωνα Android το 2026
- OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
- Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
- Κορόνα: «Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία ανακατασκευής»
- Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
- Ερντογάν: «Παράνομη και απαράδεκτη» η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
- Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις