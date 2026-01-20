Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 08:13
Νέα 48ωρη απεργία από τους οδηγούς ταξί – Τα αιτήματά τους
Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός
Υγεία 20 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Γρίπη: Καλπάζει η μεταδοτικότητα- ασθμαίνοντας ακολούθησε ο εμβολιασμός

Γιατί είναι φέτος τόσο μεγάλη η διεισδυτικότητα της γρίπης στην κοινότητα; Μιλούν στο in οι πνευμονολόγοι Μάτα Τσικρικά και Σοφία Πουρίκη και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, Απόστολος Βαλτάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η γρίπη «επελαύνει» στην κοινότητα με το σύστημα υγείας να αντέχει όμως ακόμα το βάρος των περιστατικών. Η κορύφωση των κρουσμάτων σύμφωνα με τους ειδικούς θα σημειωθεί στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, με το κύμα να αναμένεται να έχει «ξεφουσκώσει»  μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη. Οι εισαγωγές έχουν ξεπεράσει τις 870, ενώ 15 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Αργοπορημένοι οι εμβολιασμοί

Ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου λέει στο in πως οι εμβολισμοί για τη γρίπη φέτος δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέθεσε ο ίδιος, φέτος, έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής 2.000.000 εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή (απλώς με την επίδειξη του ΑΜΚΑ στο φαρμακείο). Αλλοι 550.000 εμβολιασμοί εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία κατόπιν συνταγής γιατρού.

Αυτό που άλλαξε σύμφωνα με τον κ. Βαλτά είναι πως: «φέτος, ο εμβολιασμός για τη γρίπη “φόρτωσε” πιο αργά απ’ ό,τι συνήθως. Η παρατεταμένη καλοκαιρία μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο έκανε τον κόσμο ράθυμο στο να εμβολιαστεί έγκαιρα και στο σωστό παράθυρο χρόνου, δηλαδή το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό κομμάτι των εμβολιασμών να ξεκινήσει όταν τα κρούσματα της γρίπης είχαν ήδη πάρει την ανιούσα».

Σύμφωνα με τον κ. Βάλτα, είναι ζήτημα αν πια θα πραγματοποιηθούν παραπάνω από 10.000 εμβολιασμοί για τη γρίπη, την ώρα που στα φαρμάκεια έχουν μείνει αδιάθετα περίπου 500.000 τριδύναμα εμβόλια.

Νωρίτερη έναρξη του κύματος, πιο βαριά συμπτωματολογία

Η Σοφία Πουρίκη, πνευμονολόγος, εντατικολόγος και προϊστάμενη σε μία από τρεις ΜΕΘ του νοσοκομείου Σωτηρία, λέει μιλώντας στο in πως τις τελευταίες ημέρες οι υγειονομικοί του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύματος παρατηρούν μεγάλη αύξηση των προσελεύσεων στα επείγοντα, αύξηση των νοσηλειών και ελαφριά αύξηση των εισαγωγών στις ΜΕΘ.

Στη ΜΕΘ όπου είναι προϊστάμενη η κ. Πουρίκη 3 από τους 12 διασωληνωμένους νοσούν με γρίπη, όλοι ανεμβολίαστοι.

Περιγράφοντας την εικόνα που επικρατεί στο νοσοκομείο αναφοράς για τα νοσήματα του αναπνευστικού η κ. Πουρίκη αναφέρει τα εξής: «Πάνω από μία στις τρεις επισκέψεις στα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) αυτή τη στιγμή οφείλονται σε γρίπη. Φέτος, η γρίπη έκανε την εμφάνιση της νωρίτερα από το αναμενόμενο. Την περιμέναμε μετά τις γιορτές και τελικά είχε ξεκινήσει ήδη την πορεία της από τις αρχές Δεκεμβρίου».

»Επίσης φέτος, λόγω του στελέχους Κ υπάρχει αυξημένη μεταδοτικότητα στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, παρατηρούμε και πιο βαριά συμπτωματολογία στους ασθενείς με επίμονους πυρετούς 39 και 40 βαθμών Κελσίου αλλά και με έντονο βήχα».

Σύμφωνα με την κ. Πουρίκη, όσοι εμβολιάστηκαν για τη γρίπη έχουν μια ισχυρή ασπίδα απέναντι στον ιό κι αντιμετωπίζουν πιο ελαφριά τα συμπτώματα του.

Αυξημένη διεισδυτικότητα

Η Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ενωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και επίσης πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Σωτηρία, αναφέρει με τη σειρά της πως με το πέρας των γιορτών και την έλευση των χαμηλών θερμοκρασιών, επιδημιολογικά, τα ποσοστά των λοιμώξεων του αναπνευστικού στην κοινότητα αυξήθηκαν. Το κύριο παθογόνο αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ίδια, είναι η γρίπη.

Οπως εξηγεί η κ. Τσικρικά: «Το ακριβές ποσοστό διάδοσης στην κοινότητα δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, αλλά έχει ήδη αποτυπωθεί  το μέγεθος της αυξημένης δράσης του ιού. Το αποτέλεσμα είναι τις τελευταίες μέρες να παρατηρείται αυξημένη πίεση στις δομές υγείας, είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές».

Μάλιστα, σύμφωνα με την κ. Τσικρικά, πολλά από τα περιστατικά που προσέρχονται σε ιατρικές δομές φτάνουν με καθυστέρηση, μετά από 3 ή και 4 συνεχόμενες μέρες με υψηλό πυρετό.

«Κάποιοι συμβουλεύονται τις ΑΙ πλατφόρμες και όχι τον γιατρό τους – αντιμετωπίζουμε και τέτοια ζητήματα» σχολιάζει η κ. Τσικρικά, προσθέτοντας πως αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στο κοινό είναι πως αν κάποιος εμφανίσει υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή μαζί με έντονο αίσθημα κακουχίας και αδυναμίας, πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια

Την ίδια στιγμή, η έγκαιρη λήψη αντιικής αγωγής (σ.σ το γνωστό Tamiflu) μέσα σε ένα 48ώρο από την εκδήλωση των συμπτωμάτων της γρίπης, παίζει νευραλγικό ρόλο στη γρόγορη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές. «Είναι ένα σημαντικό παράθυρο αυτό που δεν πρέπει να χαθεί» τονίζει η κ. Τσικρικά.

«Επίσης, η λήψη αντιβιοτικών δεν έχει καμία θέση στη γρίπη και πρέπει μόνο να λαμβάνεται με ιατρική συνταγή» προσθέτει η κ. Τσικρικά.

Σύμμαχοι στη θωράκιση της αναπνευστικής υγείας είναι η ισορροπημένη διατροφή, η ενυδάτωση, ο επαρκής ύπνος και η αποφυγή του καπνίσματος

Οσον αφορά  τέλος στη μεγάλη διεισδυτικότητα της γρίπης φέτος, σύμφωνα με την κ. Τσικρικά το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Ενας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ο αργοπορημένος, έξω από το σωστό παράθυρο χρόνου, εμβολιασμός, ενώ ένας άλλος είναι το αντικειμενικό ζήτημα του γερασμένου ελληνικού πληθυσμού.

Ασφαλιστικές
Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

Ασφάλιστρα υγείας: Αυξήσεις 7% μεσοσταθμικά και φέτος

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ελλάδα
Υποκλοπές: Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS
Υποκλοπές 20.01.26

Το «ψέμα» της Intellexa στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το ξερίζωμα μετά τις αποκαλύψεις και τα 395 μολυσμένα SMS

Η αντίφαση της Intellexa που δεν γνώριζε για τον έλεγχο στην εταιρεία που φιλοξενούσε τους σέρβερ της. Τι εντόπισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πώς στάλθηκαν τα τουλάχιστον 395 SMS που ήταν μολυσμένα με Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί
Ελλάδα 19.01.26

Ανέβασε στα social media την καταδίωξή του από αστυνομικούς – Διέλυσε σε ανταλλακτικά τη μηχανή για να μην εντοπιστεί

Ο νεαρός και ο συνεπιβάτης του ταυτοποιήθηκαν από το βίντεο που ανάρτησαν με την καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Προκειμένου να σβήσουν τα «ίχνη» τους αποσυναρμολόγησαν τη μηχανή και διέθεσαν τα εξαρτήματά του στην αγορά ως ανταλλακτικά

Σύνταξη
Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 19.01.26

Η μέρα των αποφάσεων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έφτασε – Το κλίμα στα μπλόκα και η αγωνία του Μαξίμου

«Παγωνιά» στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης που «κρύβεται» πίσω από τους «δημοσιονομικούς κανόνες και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» αρνούμενη να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 19.01.26

Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα – Συνεδριάζει το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία

Ισχυρές βροχοπτώσεις με κίνδυνο πλημμυρών αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική - Σφοδρές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της χώρας και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη

Σύνταξη
Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
Ελλάδα 19.01.26

Αυτός είναι ο 49χρονος βαρυποινίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού

Νεκρός έπεσε, μετά από επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 49χρονος βαρυποινίτης από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον 49χρονο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα. Ο 28χρονος υποστήριξε ότι πρώτα […]

Σύνταξη
Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν
Ελλάδα 19.01.26

Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε και τον απειλούσαν

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μάρτυρας μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Ελεύθερο με όρους το μοντέλο
Ελλάδα 19.01.26

Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που λήστευαν βενζινάδικα και μίνι μάρκετ - Ελεύθερο με όρους το μοντέλο

Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε ποτέ ενεργά σε ληστεία, υποστηρίζοντας ότι απλώς οδηγούσε το όχημά της,

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα
«Δώσαμε, δώσαμε» 20.01.26

Αγρότες: Διάλογος κατ’ όνομα, εξαγγελίες κατ’ ουσίαν – Χωρίς περιθώρια αλλαγών στα μέτρα

Η κυβέρνηση φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε μία μεγάλη αντίφαση, υψηλού πολιτικού κόστους. Από την αρχή ζητούσε διάλογο με τους αγρότες, όμως εμμένει στα ίδια μέτρα, τα οποία αποφάσισε μονομερώς.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη
Καιρός 20.01.26

Νεφώσεις με χιονόνερο, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους- Περαιτέρω επιδείνωση από Τετάρτη, με ισχυρά φαινόμενα

Καμπανάκι της ΕΜΥ για τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικούς νοτιοανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά - Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού
«Ήταν κόλαση» 20.01.26

– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιος του Μελ Μπρουκς

Σύνταξη
Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Ελληνοτουρκικός διάλογος 20.01.26

Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Οι ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Χάρης Θεοχάρης θα έχουν συνομιλίες με την τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της
Πολιτική 20.01.26

Δηλώσεις Καρυστιανού: Κι όμως, όσα είπε για τις αμβλώσεις δεν ήταν η αρχή – η εμμονή με τη θρησκεία και ο Αρχάγγελος στο πλευρό της

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων με τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και τα όσα είπε περί δημόσιας διαβούλευσης για το θέμα. Κι όμως, αποδεικνύεται πως όσα έχει στο μυαλό της κι εκφράζει σε συνεντεύξεις της, απέχουν έτη φωτός από εκείνα των προοδευτικών πολιτών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
