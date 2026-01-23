Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένα τρίχρονο αγοράκι το οποίο εισήχθη στο νοσοκομείο με γρίπη. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται και άλλο ένα παιδί, ηλικίας 6 ετών, σε καλύτερη ωστόσο κατάσταση.

Το 6χρονο παιδί που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής διασωλήνωση

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, τα κρούσματα γρίπης στη χώρα μας αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας βαριές νοσηλείες.

Αύξηση παρατηρείται και στις εισαγωγές στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Και τα δύο παιδιά βρίσκονται στο «Αγία Σοφία» από «καθαρή γρίπη», ανέφερε ο κ. Γιαννακός, τονίζοντας ότι το 6χρονο παιδί δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής διασωλήνωση.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%. Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από τον Θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη, όχι σε διαγνώσεις τηλεφωνικές», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Γρίπη: «Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα»

Η γιατρός και αντιπρόεδρος της ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, είχε προειδοποιήσει – μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη Δευτέρα – ότι το πρόβλημα με τη γρίπη τώρα είναι ότι το στέλεχος Κ την κάνει εξαιρετικά μεταδοτική.

«Μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» τόνισε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έξαρση θα κρατήσει μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου.

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες πήραν αντιικά φάρμακα και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό».

«Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια. Όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», υπογράμμισε σε άλλο σημείο η κ. Παγώνη.