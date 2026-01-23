Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές η γρίπη, καθώς παρατηρείται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Εκατοντάδες παιδιά έχουν επηρεαστεί και πολλά από αυτά έχουν νοσηλευθεί ή νοσηλεύονται, κάποια με βαριά συμπτώματα. Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι δύο παιδιά, 6 και 3 ετών, νοσηλεύονται σε ΜΕΘ στο «Παίδων Αγλαΐα Κυριακού». Το δεύτερο είναι διασωληνωμένο.

Αύξηση επίσης καταγράφουν οι νοσηλείες για γρίπη και στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

50 εισαγωγές την ημέρα

Καμπάνα κινδύνου χτύπησε από την εκπομπή «Live News», στο MEGA, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος. Επισήμανε ότι καθημερινά γίνονται 50 εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Σύγκεκριμένα, είπε ότι τα δύο νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις στις εφημερίες και εισάγονται για νοσηλεία περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.

Ειδικά για την κατάσταση των δύο παιδιών, είπε ότι δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το 3χρονο αγοράκι είναι σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ, και προς το παρόν δεν χρειάζεται να διασωληνωθεί. Ενώ το 6χρονο κοριτσάκι είναι σοβαρότερα.

«Πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στους γονείς στις παρέες, στα σχολεία», επισήμανε. Και τόνισε ότι «θα πρέπει να συμβουλευόμαστε γιατρό και θα πρέπει και η Επιτροπή Εμβολιασμού να συζητήσουν και να αναθεωρήσουν για τον εμβολιασμό».

Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ότι «θα είναι καλύτερα τα παιδιά να είναι εμβολιασμένα».

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ, στην εβδομαδιαία ανακοίνωσή του για τις ιογενείς λοιμώξεις, ανέφερε ότι ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής (ανεξαρτήτως παθογόνου) ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικά για τη γρίπη, και τη θετικότητα στην κοινότητα, ανέφερε ότι παρουσίασε περαιτέρω μείωση την τελευταία εβδομάδα. Παραμένει ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μείωση την τελευταία εβδομάδα (613 νέες εισαγωγές έναντι 871 την προηγούμενη εβδομάδα ). Καταγράφηκαν ωστόσο 23 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και επτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά 13 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 81 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 23 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.758 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 485 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 484 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Εμβολιασμός

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι το καλύτερο μέτρο πρόληψης για τη γρίπη παραμένει ο εμβολιασμός. Και κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.