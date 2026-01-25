Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ. Το στέλεχος αυτό της γρίπης Α μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και δύο ημέρες πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας με γρίπη, εκ των οποίων τέσσερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

«Η γρίπη δεν είναι μία απλή ιογενής λοίμωξη, αλλά μια ασθένεια του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και επίμονα συμπτώματα. Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες, ενώ πιο σπάνιες επιπλοκές είναι επίσης πιθανές», εξήγησε στο ΕΡΤnews η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Ο διευθυντής ΤΕΠ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος, τόνισε ότι η γρίπη μπορεί να μεταδοθεί μία με δύο ημέρες πριν την εμφάνιση πυρετού και για μία με δύο ημέρες μετά τη λήξη του πυρετού, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τήρηση των μέτρων πρόληψης.

Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή και έγκαιρο εμβολιασμό, ιδίως για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα, προκειμένου να περιοριστούν οι σοβαρές επιπλοκές της νόσου.

Κρίσιμη η κατάσταση της 6χρονης

Εντωμεταξύ, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης.

Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα.

Η γιαγιά μιλά για την περιπέτεια υγείας του παιδιού και συγκινεί: «Τι να σας πω… ας πάρει εμένα ο Θεός και όχι το παιδάκι μας. Δεν φταίει σε τίποτα, είναι μια αθώα ψυχή», λέει με δάκρυα στα μάτια, απευθύνοντας έκκληση στον κόσμο να προσευχηθεί για την ανάρρωση της 6χρονης.

Όπως λέει, «το παιδί ήταν καλά και ήρθε και διασωληνώθηκε. Ήταν λίγο κρυωμένο και ανέβασε λίγο πυρετό, περίμεναν το 166, και δεν ήρθε. Οι γονείς το έφεραν. Έχει επηρεαστεί το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλός του… Η κατάσταση του παιδιού είναι ίδια, την έχει “χτυπήσει” στον εγκέφαλο. Από την γρίπη Α το έπαθε, μόλις παρουσίασε πυρετό, ενώ ήταν καλά στην αρχή, και σηκώθηκε με τους γονείς της και πήγαν στο Παίδων. Οι γιατροί τους είπαν ευτυχώς που το πήγαν το παιδί, και στη συνέχεια το διασωληνώσανε.».