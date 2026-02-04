Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Δύο αναδυόμενοι ιοί ζωικής προέλευσης –η γρίπη D και ο κορονοϊός των σκύλων- έχουν προσελκύσει ελάχιστη προσοχή μέχρι σήμερα, όμως μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εξάπλωσή τους στους ανθρώπους.

Χωρίς επαρκή επιδημιολογική επιτήρηση και διαγνωστικά μέσα, η γρίπη D και ο κορονοϊός των σκύλων θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιδημίες, προειδοποιούν ερευνητές στο Emerging Infectious Diseases, επιθεώρηση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

«Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υποδεικνύει ότι οι δύο ιοί εγκυμονούν απειλές αναπνευστικής νόσου στον άνθρωπο, παρόλα αυτά όμως λίγα έχουν γίνει για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της λοίμωξης» δήλωσε ο Τζον Λεντνίκι του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

«Αν οι ιοί αυτοί εξελίξουν την ικανότητα να μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενδέχεται να προκαλέσουν επιδημίες ή πανδημίες, δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ανοσία» είπε.

Γρίπη D

Ο ιός της γρίπης D ανακαλύφθηκε μόλις το 2011. Προσβάλλει συχνότερα χοίρους και αγελάδες, έχει όμως ανιχνευθεί και σε άλλα εκτρεφόμενα και άγρια είδη, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, των ελαφιών, των καμηλοπαρδάλεων και των καγκουρό.

Η γρίπη D έχει επίσης συνδεθεί με αναπνευστικές λοιμώξεις των βοοειδών που κοστίζουν ένα δισ. δολάρια ανά έτος στην κτηνοτροφική βιομηχανία των ΗΠΑ.

Προηγούμενες έρευνες της ίδιας ερευνητικής ομάδας μεταξύ εργατών σε κτηνοτροφεία του Κολοράντο και της Φλόριντα έδειξαν ότι έως και το 97% έφερε αντισώματα κατά της γρίπης D, ένδειξη έκθεσης στον ιό.

Μέχρι σήμερα όλα τα ανθρώπινα κρούσματα ασυμπτωματικά, όμως οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο ιός έχει το δυναμικό ραγδαίας εξέλιξης. Ένα στέλεχος της γρίπης D που απομονώθηκε πρόσφατα στην Ασία φαίνεται πως έχει αποκτήσει την ικανότητα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων, λένε οι ερευνητές.

Κορονοϊός των σκύλων

Σοβαρά κρούσματα γρίπης D δεν έχουν αναφερθεί στον άνθρωπο, σε αντίθεση με τον κορονοϊό των σκύλων (CCoV), ο οποίος έχει συνδεθεί με νοσηλείες για πνευμονία στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ο CCoV προκαλεί γαστρεντερίτιδα στους σκύλους και δεν έχει άμεση σχέση με τον πανδημικό κορονοϊό SARS-CoV-2.

Το 2021, αμερικανοί ερευνητές ανέφεραν στην επιθεώρηση Clinical Infectious Diseases ότι απομόνωσαν ένα στέλεχος του κορονοϊού των σκύλων από ένα παιδί που νοσηλευόταν στη Μαλαισία.

Το 2022, ο Λεντίνσκι και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα ανέφεραν στην επιθεώρηση ίδια επιθεώρηση ότι ανίχνευσαν ένα σχεδόν πανομοιότυπο στέλεχος σε μέλος ιατρικής ομάδας που είχε ταξιδέψει στην Αϊτή το 2017 και εμφάνισε πυρετό και κακουχία.

Έκτοτε, το στέλεχος της Μαλαισίας, HuPn-2018, έχει βρεθεί σε ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις στην Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και την αμερικανική πολιτεία του Άρκανσο, ένδειξη ότι ο ιός κυκλοφορεί μεταξύ ηπείρων.

Η πρόσφατη πανδημία Covid-18 έχει δείξει ότι, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, ένας ιός που αποκτά ξαφνικά την ικανότητα μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων μπορεί να δώσει μεγάλες επιδημίες, επισήμαναν οι ερευνητές, οι οποίοι ζήτησαν καλύτερη επιτήρηση των ιών, πιο αξιόπιστα διαγνωστικά τεστ και προληπτικά εμβόλια.

«Η γνώση μας σχετικά με την επιδημιολογία και τις κλινικές εκδηλώσεις των ιών περιορίζεται σε έναν μικρό αριθμό ερευνητικών μελετών», γράφουν οι ερευνητές στην τελευταία μελέτη. Ακόμα κι έτσι, τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα που για αυτούς τους πρόσφατα ανακαλυφθέντες ιούς υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μείζονα απειλή δημόσιας υγείας».