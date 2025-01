Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Τυφλός καλλιτέχνης ζωγράφισε την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ με τη μέθοδο Braille

Ένας τυφλός καλλιτέχνης δημιούργησε μια εικόνα που αφηγείται με τη μέθοδο Braille τη συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο του 2024.

Πυροβολισμοί ηχούν στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια

Δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, οι πράκτορες προσπάθησαν να μετακινήσουν τον εκλεγμένο πλέον πρόεδρο σε ασφαλές μέρος, αλλά εκείνος απαίτησε να πάρει τα παπούτσια του και στη συνέχεια σταμάτησε για να κάνει μια χειρονομία αντλίας γροθιάς.

Οι συνομιλίες αυτές αναδημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη του Πόρτσμουθ Κλαρκ Ρέινολντς με αφορμή την ορκωμοσία του Τραμπ.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις

Είπε ότι δίνει στους τυφλούς πρόσβαση στην «εμβληματική εικόνα του 21ου αιώνα».

Η εικόνα δείχνει τον Τραμπ με αίμα στο πρόσωπό του και το χέρι του ψηλά μπροστά από μια μεγάλη αμερικανική σημαία.

Έκανε τη χειρονομία της γροθιάς ενώ ξεστόμισε τρεις φορές τη λέξη «fight», σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι πράκτορες αναφώνησαν: «Σήκω!», «Κουνήσου!» και «Πάμε, πάμε, πάμε!», σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση.

Ωστόσο, ο Τραμπ απάντησε: «Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου», τα οποία, όπως είπε αργότερα, τα έβγαλαν επειδή τον χτύπησαν πάρα πολύ.

Τέχνη χωρίς αποκλεισμούς

Ο Ρέινολντς δήλωσε ότι ήθελε να κάνει την ιστορία των πυροβολισμών πιο προσιτή στους λάτρεις της τέχνης.

Είπε χαρακτηριστικά: «Ως καλλιτέχνης Braille, η ιδέα είναι να δώσω στους τυφλούς ανθρώπους πίσω τη δύναμή τους σε έναν οπτικό κόσμο».

«Λένε ότι ένας πίνακας λέει χίλιες λέξεις. Και η δική μου το κάνει κυριολεκτικά».

Ο Κλαρκ Ρέινολντς

Ο καλλιτέχνης ήταν τυφλός από το ένα μάτι από την ηλικία των έξι ετών και άρχισε να χάνει την όρασή του από το άλλο μάτι περίπου το 2015.

Περιοδεύει σε σχολεία με τη μορφή ενός χαρακτήρα που ονομάζεται «Mr Dot» για να διαδώσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη γραφή Braille.

Μια τριλογία γεμάτη ιστορίες

Το έργο του Ρέινολντς για τον Τραμπ είναι ένα από μια τριλογία αμερικανικών εικόνων που αποτελούνται από σύμβολα Braille, συμπεριλαμβανομένης της σημαίας των ΗΠΑ και του Αγάλματος της Ελευθερίας.

Ο ίδιος δήλωσε: «Ποιος ξέρει ποιος θα το αγοράσει – ο Elon Musk; Στον κόσμο της τέχνης, χρειάζεσαι λίγη τύχη».

*Πηγή: BBC , Φωτογραφία εξωφύλλου: CBS News, Breaking down the House panel report on Trump rally shooting, screenshot