Ποιοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στην sold out ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και ποιοι αρνήθηκαν

Η αντίστροφη μέτρηση για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει και πολλοί είναι εκείνοι που αδημονούν για τη στιγμή. Αυτό τουλάχιστον να είναι γνωστό από τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποία τα VIP εισιτήρια της εν λόγω ορκωμοσίας έχουν ήδη εξαντληθεί.

Τα εισιτήρια αυτά δεν έχουν απλώς εξαντληθεί, αλλά υπάρχει και κόσμος που έχε μπει σε λίστες αναμονής προκειμένου να βρεθούν στη ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου. Μάλιστα, οι εν λόγω δωρητές δεν μπήκαν απλώς σε λίστες αναμονής ενώ έχουν προπληρώσει για να βρεθούν στο γεγονός, αλλά και μπορεί να μην λάβουν ποτέ το πολυπόθητο εισιτήριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, η επιτροπή που συγκέντρωνε χρήματα για την τελετή ορκωμοσίας του επανεκλεγμένου Ντόναλντ Τραμπ απενεργοποίησε τις πλατφόρμες για δωρεές, ενημερώνοντας ότι οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί.

Βέβαια, οι δωρεές αυτές ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι δωρητές που πρόσφεραν το τεράστιο αυτό ποσό έχουν τοποθετηθεί σε λίστες αναμονής οι οποίες δεν τους διασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο και ίσως να μην το λάβουν ποτέ.

Μάλιστα, εκπρόσωπος της επιτροπής διοργάνωσης της ορκωμοσίας δήλωσε ότι εξακολουθούν να δέχονται δωρεές για το τριήμερο 18 με 20 Ιανουαρίου.

Τι προβλέπεται στο «πακέτο» των εκδηλώσεων

Η επιτροπή φαίνεται να έχει ορίσει πως όσα άτομα ξεπέρασαν με τη δωρεά τους το 1 εκατ. δολάρια θα έχουν πρόσβαση σε έξι εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελετής ορκωμοσίας και ενός «δείπνου υπό το φως των κεριών» με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και ένα δείπνο με τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του.

Η επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ συγκέντρωσε επίσημα πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια και θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με του New York Times. Το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του 2017, όταν η επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ είχε συγκεντρώσει 107 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιοι έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν μια θέση έστω και αμφίβολη

Μεγαλοστελέχη, τράπεζες και εταιρείες κολοσσοί είναι ανάμεσα σε αυτούς που δώρισαν μεγάλα ποσά για την ορκωμοσία του Τραμπ.

Φερειπείν, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, χάρισε ένα εκατ. δολάρια. Ενώ, το ίδιο ποσό δώρισε και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο Ιρανοαμερικανός διευθύνων σύμβουλος της Uber Ντάρα Κοσροβσάχι και εκείνος της Citadel, Κεν Γκρίφιν, καθώς και οι Μeta και Amazon.

Παράλληλα, ποσά που δεν έχουν δίνει γνωστά δώρισαν οι τράπεζες Goldman Sachs και Bank of America.

Η Google ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια (ποσό υπερτριπλάσιο από τα 285.000 δολάρια που είχε διαθέσει για την ορκωμοσία του το 2017) και θα υποστηρίξει την εκδήλωση και με άλλους τρόπους, όπως μέσω livestream και στο YouTube.

Τι προβλέπεται για τις εκδηλώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης την ημέρα της ορκωμοσίας, αλλά δεν θα είναι ο μόνος που θα βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η τραγουδίστρια της κάντρι Κάρι Άντεργουντ θα ερμηνεύσει το America the Beautiful στα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ. Η 41χρονη Άντεργουντ, η καριέρα της οποίας ξεκίνησε με τη νίκη της στο American Idol το 2005, έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy και έχει πουλήσει περισσότερα από 85 εκατομμύρια άλμπουμ. Θα εμφανιστεί λίγο πριν ορκιστεί ο Τραμπ στα δυτικά σκαλιά του Καπιτωλίου.

Το τραγούδι, οι στίχοι του οποίου δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1895, είχε ερμηνευτεί από την Τζένιφερ Λόπεζ στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν το 2021.

Εκτός από την Άντεργουντ, οι Village People θα εμφανιστούν στους εορτασμούς της ορκωμοσίας. Οι ντίσκο επιτυχίες του συγκροτήματος YMCA και Macho Man έγιναν ύμνοι στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ και δημιούργησαν έναν χαρακτηριστικό χορό του εκλεγμένου προέδρου.

Ο Βίκτορ Γουίλις, frontman των Village People, επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα εμφανιστούν σε διάφορα πάρτι στην Ουάσινγκτον.

Ο 73χρονος Γουίλις παραδέχτηκε ότι ο υποψήφιος που προτίμησε το γκρουπ στις αμερικανικές εκλογές έχασε, αλλά δήλωσε: «Η μουσική πρέπει να ερμηνεύεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική».

«Το τραγούδι μας YMCA είναι ένας παγκόσμιος ύμνος που ελπίζουμε να βοηθήσει να ενωθεί η χώρα μετά από μια ταραχώδη και διχασμένη εκστρατεία όπου ο υποψήφιος που προτιμούσαμε έχασε», έγραψε ο Γουίλις στο Facebook. «Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι πλέον καιρός να ενώσουμε τη χώρα με τη μουσική».

Στροφή στην πολιτική στάση

Η απόφαση σηματοδοτεί μια στροφή για το συγκρότημα, το οποίο κάλεσε τον Τραμπ να σταματήσει να παίζει τη μουσική τους κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ως πρόεδρος το 2020. Όταν ο Τραμπ κάλεσε την αστυνομία να καταστείλει τις διαμαρτυρίες των Black Lives Matter κοντά στον Λευκό Οίκο εν μέσω αυξανόμενων φυλετικών εντάσεων εκείνο το καλοκαίρι, ο Γουίλις δήλωσε ότι «δεν μπορεί πλέον να κάνει τα στραβά μάτια».

Το 2023, η ομάδα απείλησε να μηνύσει τον Τραμπ μετά την εμφάνιση μιας μπάντας διασκευών των Village People στην έπαυλή του Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Εμφανίστηκε βίντεο που έδειχνε τον Τραμπ να χορεύει τον Macho Man, ενώ πίσω του εμφανιζόταν ένα συγκρότημα ντυμένο σαν τους Village People.

Οι YMCA και ο Macho Man παρέμειναν βασικά κομμάτια της playlist στις συγκεντρώσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τον Λευκό Οίκο πέρυσι.

Ο Τραμπ, ο Μασκ και το YMCA

Ο άκαμπτος, σπασμωδικός χορός του επί σκηνής στο YMCA έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιμήθηκαν αθλητικοί αστέρες και διασημότητες μετά την εκλογική του νίκη. Ο ίδιος και ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο που βοήθησε στη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων, εντοπίστηκαν να εκτελούν τον «χορό του Τραμπ» με τους Village People στο πάρτι του εκλεγμένου προέδρου για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η «στροφή» είχε λόγο

Η έντονη εναλλαγή του YMCA σε προεκλογικές εκδηλώσεις του Τραμπ ώθησε την επιτυχία του 1978 να επιστρέψει στα charts περισσότερα από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Το τραγούδι ανέβηκε στα charts του Billboard καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών και έφτασε στο Νο 1 την εβδομάδα μετά τη νίκη του Τραμπ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα ο Γουίλις δήλωσε ότι είχε λάβει εκατοντάδες παράπονα για τον Τραμπ που υιοθέτησε τη μουσική του, αλλά παραδέχτηκε ότι το συγκρότημα είχε «επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό» από τον εκλεγμένο πρόεδρο. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «φαίνεται να συμπαθεί ειλικρινά τους YMCA και διασκεδάζει πολύ με αυτό».

Ποιοι αρνήθηκαν

Οι καλλιτέχνες που σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα αρνήθηκαν δημοσίως να εμφανιστούν ήταν οι Μόμπι, Kiss, Ίντινα Μένζελ και Σάρλοτ Τσερτς.

*Πηγές: The Times, The New York Times, CNN Greece