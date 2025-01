Ένα λαμπερό πάρτι για την έλευση του 2025 διοργάνωσε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο πολυτελές θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό έδωσαν το «παρών» συγγενείς, φίλοι και μέλη της νέας κυβέρνησης.

Φυσικά, από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Έλον Μασκ, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του ονόματι Χ και τη μητέρα του Μέι.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ κατέφθασε αγκαζέ, με την σύζυγό του, Μελάνι, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα με την μαύρη τουαλέτα της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν ευδιάθετος, χαμογελαστός και δεν σταμάτησε να χορεύει.

— MAGA Voice (@MAGAVoice) January 1, 2025