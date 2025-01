Ο Έλον Μασκ προκάλεσε αναστάτωση στο διαδίκτυο, αλλάζοντας το ψευδώνυμό του στο X (πρώην Twitter) σε «Kekius Maximus».

Η αλλαγή, που έγινε την Τρίτη, τράβηξε την προσοχή των 210 εκατομμυρίων ακολούθων του, δημιουργώντας ένα κύμα εικασιών σε όλη την πλατφόρμα.

Ο Μασκ δεν έδωσε κάποια ξεκάθαρη εξήγηση για την αλλαγή, αλλά το νέο του ψευδώνυμο και η εικόνα του προφίλ του προκάλεσαν τριγμούς τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ονομάζεται πλέον «Kekius Maximus» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, αντικατέστησε και την εικόνα προφίλ του με το δημοφιλές meme «Pepe the Frog».

Ωστόσο, σε αυτό το avatar, ο χαρακτήρας του Pepe φαίνεται ντυμένος ως πολεμιστής να κρατάει ένα joystick για να παίξει ένα βιντεοπαιχνίδι.

Η εικόνα και το όνομα φαίνεται να παραπέμπουν στον χαρακτήρα Maximus Decimus Meridius από την ταινία Gladiator(Μονομάχος) του 2000.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας ο Έλον Μασκ γράφει: «Ο Kekius Maximus θα φτάσει σύντομα το επίπεδο 80 στο σκληροπυρηνικό PoE».

Kekius Maximus will soon reach level 80 in hardcore PoE pic.twitter.com/Cg5ttuqjvX

— Kekius Maximus (@elonmusk) December 31, 2024