Moo Deng: Από κρυπτονόμισμα σε μιμίδιο, η μίνι-ιπποπόταμος είναι η viral βασίλισσα της χρονιάς

Moo Deng. Ένα όνομα, ένας είδος υπό εξαφάνιση και μια ιστορία που όρισε τη viral σφυγμομέτρηση του 2024, τουλάχιστον του δεύτερου μισού της χρονιάς γιατί όλα ξεκίνησαν στις 10 Ιουλίου του 2024. Τότε ένας θηλυκός πυγμαίος ιπποπόταμος γεννήθηκε στον ανοιχτό ζωολογικό κήπο Khao Kheow στην Ταϊλάνδη και κατέκτησε με το θράσος του το διαδίκτυο.

Ήταν κάτι μάλλον νομοτελειακό. Ο ζωολογικός κήπος άνοιξε δημόσια ψηφοφορία για την επιλογή ονόματος στο βρέφος και το κοινό ψήφισε ανάμεσα σε τρεις προτάσεις, όλες με θματική το κρέας. Οι επιλογές προς φηφοφορία ήταν τα: Moo Deng δλδ χοιρινό με αναπηδήσεις, Moo Sap δλδ χοιρινός κιμάς και Moo Daeng δλδ κόκκινο χοιρινό.

Είκοσι χιλιάδες επέλεξαν το Χοιρινό Με Αναπηδήσεις και η Moo Deng κατέκτησε το πεδίο των memes με την ιδιότυπη συμπεριφορά της. Είναι σίγουρα ένα σπάνιο, ντροπαλό ιπποποταμάκι απειλούμενου είδους που έχει περίεργο σχήμα, ανοίγει πολύ το στόμα του (για να φάει ή να δαγκώσει, συχνά είναι ένα και το αυτό) και χοροπηδάει δηλώνοντας τι;

Για κάθε χρήστη κάτι άλλο. Ανεξαρτησία, θράσος, αντιπάθεια, επιβολή; Η Moo Deng έγινε το σήμα κατατεθέν των περισσότερων memes που κατέκλυσαν τα social media του 2024 και είναι στο θρόνο των πιο λαοφιλών ζώων της χρονιάς που φεύγει.

Η Μοο Deng που ανήκει στο είδος choeropsis – ενδημούν στη δυτική Αφρική και θυμίζουν σε όψη, χοίρους- είναι λαμπερή λόγω έκκρισης ιπποσουδορικού οξύ, ενήλικη μπορεί να φτάσει τα 270 κιλά και αν ήταν κάτι άλλο από ένα ζώο που βρέθηκε στο στόχαστρο της viral φήμης, μάλλον θα ήταν σιωπηλή. Το είδος της σε αιχμαλωσία μπορεί να ζήσει έως και 55 χρόνια (ένα νούμερο που έφερε μια κάποια λύπη στους θαυμαστές της μικρής Moo Deng, περιστασιακή, μετά έπρεπε να την κάνουν meme) και αν κάποιος αναζητήσει το λόγο που έγινε η βασίλισσα των social media, μάλλον θα δυσκολευτεί.

Όπως συμβαίνει με κάθε τάση ή αναπάντεχο πρωταγωνιστή στο διαδίκτυο, oι ακριβείς λόγοι γιατί κάθε Moo Deng γίνεται viral είναι δύσκολο να προσδιοριστούν σημειώνει ο The Guardian.

Για κάποιους αρκεί το ότι η «Moo Deng είναι μια μικρή ιπποπόταμος, γεννημένη star».

Άλλοι πάλι επιλέγουν να ερμηνεύσουν τη δημοφιλία της ως αποτέλεσμα του «αυθεντικού, σχεδόν brat εαυτού της».

Η Moo Deng είναι σίγουρα ένας πυγμαίος ιπποπόταμος που αντιστέκεται, διαμαρτύρεται, δείχνει τη δυσαρέσκεια της και δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί σε τίποτα.

Επίσης η Moo Deng δαγκώνει, από την τροφή της μέχρι το γόνατο του φροντιστή της, τα σαγόνια της δείχνουν πάντα έτοιμα να (προσπαθήσουν να) τσακίσουν ό,τι είναι σε ακρίνα βολής.

Η Moo Deng έγινε η viral star του ζωϊκού βασιλείου από την Ταϊλάνδη και έγινε αφορμή και φιγούρα που πρωταγωνιστεί σε άπειρα μιμίδια.

Από τα McDonald’s στην Puma και από το Glamour (δημοσίευσε άρθρο για το πώς να «αποκτήσετε το look του πυγμαίου ιπποπόταμου» με μακιγιάζ) στο WIRED, η Moo Deng δάγκωσε με σθένος τις κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωσης για να βγει νικήτρια.

Για το TIME η Moo Deng «είναι μια διασημότητα» ανάλογη με ένα άλλο ιπποπόταμο που εφτά χρόνια πίσω διεκδίκησε το δικό του εξώφυλλο του περιοδικού. Ήταν η Φιόνα.

«Η παρατήρηση ζώων, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία, μπορεί να είναι θεραπευτική με πολλούς τρόπους», είπε στο TIME ο ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον Ντέιβιντ Μπαράς.

Μπορούν να παρέχουν μια παρηγορητική απόσπαση της προσοχής, λέει, «όταν τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι σε κατάθλιψη από όσα συμβαίνουν γύρω μας».

«Και η Moo Deng είναι ένα διάλειμμα από αυτή τη δυστοπία, μας αποσπά την προσοχή» προσθέτει.

Αυτή που ξεκίνησε ως φωτογραφικό θέμα σε αναρτήσεις που δημοσιεύτηκαν στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων του Khao Kheow Open Zoo μετατράπηκε γρήγορα σε ένα «It girl» στον κόσμο.

Δημιούργησε (ενοχλητικό) πλήθος θαυμαστών, προϊόντα, έφερε υπερβολική επισκεψιμότητα στο ζωολογικό κήπο (με αποτέλεσμα να ληφθούν νέα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας της Moo Deng και περιορισμούς στις ώρες επίσκεψης αλλά ένα livestream 24/7 για τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της καθησύχασε τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της), ερμηνεύθηκε από ακαδημαϊκούς ως «αυθεντική» (η Jin Lee, κοινωνιολόγος μέσων ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Curtin στην Αυστραλία, πιστεύει ότι η Moo Deng είχε τόσο μεγάλη απήχηση επειδή η σχέση της με τον φροντιστή της φαινόταν αυθεντική και όχι σκηνοθετημένη ή κατασκευασμένη για κλικ) και εμφανίστηκε παντού.

This is your reminder to hydrate when working in the heat. You’re welcome. pic.twitter.com/8XBeZeW36R

Από σκηνές ταινιών που βρέθηκε με τη βοήθεια του photoshop σε πρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ («ενυδατώνεται όταν εργάζεται σε συνθήκες ζέστης» γράφει η ανάρτηση του), έγινε παρωδία στο Saturday Night Live και τον Νοέμβριο, η GMM, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες της Ταϊλάνδης, δημιούργησε ένα αισιόδοξο θεματικό τραγούδι για τη Moo Deng.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες — ταϊλανδικά, κινέζικα, ιαπωνικά και αγγλικά — που έχει αναπαραχθεί με πάθος στο YouTube.

Για τον Τόνι Σάμπσον, ερευνητή ψηφιακών μέσων στο Πανεπιστήμιο του Essex, είπε στο TIME ότι ένας από τους παράγοντες που αναδεικνύουν κάτι σε viral δημοφιλίας είναι το «συναισθηματικό πλεόνασμα».

Με άλλα λόγια, οι αναρτήσεις που μας κάνουν να νιώθουμε κάτι τείνουν να αναπαράγονται και να ανακυκλώνονται περισσότερο.

«Τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός και η απογοήτευση είναι επίσης εξαιρετικά viral αλλά οι άνθρωποι πρέπει να ξεφεύγουμε από αυτά κάποιες φορές» προσθέτει.

«Νομίζω ότι φέτος υπήρξε μεγάλο κομμάτι δυστοπικής επικαιρότητας», λέει ο Σάμπσον. «Σίγουρα, στα δικά μου κοινωνικά δίκτυα, είδα πολλές αναρτήσεις που σχετίζονται με την καταθλιπτική πολιτική κατάσταση και τους πολέμους. Η πιο δημοφιλής ανάρτησή μου ήταν ένα μικρό πουλί που κρυφοκοίταζε από το παράθυρό μου» λέει.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, ότι η Moo Deng ήταν μία μόλις από τα viral ζώα που κέρδισαν την προσοχή μας online.

Δίπλα στη Moo Deng ή μάλλον μαζί της, σε αυτό τον αντιπερισπασμό της δυστοπίας εκεί έξω, το διαδίκτυο μας σύστηκε τον Πέστο, τον γιγαντιαίο, χνουδωτό πιγκουίνο.

Και τη Νίμπι (κάστορας)

Και τη Μπίσκιτς (μικρή φώκια)

Και το Χούα Χούα (ένα μεγάλο, νωχελικό πάντα που θυμίζει σούσι)

Και βέβεια τον Χάγκις (άλλος πυγμαίος ιπποπόταμος που γεννήθηκε στη Σκωτία τον Οκτώβριο).

Όμως η Moo Deng, είναι κάτι παραπάνω από μια αισιόδοξη νότα στη ροή των κοινωνικών μας δικτύων. Είναι ένα μικρό ζώο που ανήκει σε είδος υπό εξαφάνιση και κάτι πολύ περισσότερο από ένα μιμίδιο υπογραμμίζει το WIRED.

Mόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο συνιδρυτής του Ethereum, Βιτάλικ Μπούτεριν, έκανε δωρεά 300.000 δολάρια στο ζωολογικό κήπο Khao Kheow της Ταϊλάνδης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του θετού πατέρα της Moo Deng, που έγινε meme coin, το MOODENG.

Το χριστουγεννιάτικο δώρο του Μπούτεριν θα διατεθεί για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ζωολογικού κήπου και την υποστήριξη του προγράμματος προστασίας της άγριας ζωής διευκρίνησε σε επιστολή που κοινοποίησε ο ρωσικής καταγωγής προγραμματιστής.

Thanks for the warm welcome to the family and your work for wild animals!

I’m happy to be adoptive father to Moo Deng as she grows up over the next 2y and support her with my 10M THB donation, maybe more as I set aside 88 ETH for🦛+ frens. May they live long and prosper🖖🏻 pic.twitter.com/l24vPybhTi

— vitalik.eth (@VitalikButerin) December 26, 2024