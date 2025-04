Η δύσκολη κατάσταση για τον Εμπαπέ – Αποδοκιμάστηκε ξανά από οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε δύσκολα την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0, σε μια αναμέτρηση που δεν αγωνίστηκε λόγω τιμωρίας ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της βασίλισσας αποχώρησε από τoν αγωνιστικό χώρο του Μπερναμπέου, τη Μεγάλη Τετάρτη, τραυματίας και μέσα σε αποδοκιμασίες, καθώς η Ρεάλ γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό από την Άρσεναλ στο Champions League.

Όμως αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην αναμέτρηση της Κυριακής, ήταν πως ο Εμπαπέ έγινε ξανά δέκτης αποδοκιμασιών και την Κυριακή του Πάσχα, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την ισπανική λίγκα.

Ο Εμπαπέ ήταν εκτός αποστολής, αφού πέρα από τον τραυματισμό του, εξέτισε και τιμωρία μίας αγωνιστικής, λόγω κόκκινης κάρτας. Φυσικά, βρέθηκε στο Μπερναμπέου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και μόλις τα μάτριξ του γηπέδου τον έδειξαν, σημαντική μερίδα οπαδών γιούχαρε τον Γάλλο άσο.

🚨 The official broadcast showed Kylian Mbappé’s face on the screen. Some of the fans at the Bernabéu started to whistle. pic.twitter.com/vhGXPwVcaJ

— Madrid Universal (@MadridUniversal) April 20, 2025