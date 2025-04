Πόσο αναμένεται να μείνει εκτός ο Εμπαπέ μετά την αποβολή του με την Αλαβές (pics)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά την αποβολή του με την Αλαβές για το ισπανικό πρωτάθλημα κινδυνεύει να τιμωρηθεί με 1-3 αγωνιστικές που όμως δεν θα επηρεάσουν την συμμετοχή του στον τελικό του Copa Del Rey.

Η «El Mundo» αναφέρθηκε στο τι κατέγραψε ο διαιτητής της νικηφόρας αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης (1-0) με την Αλαβές στο φύλλο αγώνα.

Συγκεκριμένα, η ισπανική ιστοσελίδα στο δημοσίευμα της αποκαλύπτει πως ο Θέζαρ Σότο Γράδο αναφορικά με το μαρκάρισμα που έφερε την αποβολή του Γάλλου τόνισε πως δεν υπήρξε υπερβολική χρήση δύναμης, ενώ δεν έκανε λόγο για επιθετική συμπεριφορά του παίκτη των γηπεδούχων.

🚨 NEW: Kylian Mbappé’s suspension will most likely be 1 to 3 matches. He will PLAY in the Copa del Rey final.

The referee’s report mentions that Mbappé was fighting for the BALL. @elmundoes pic.twitter.com/2TxPlKLZ5n

— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 13, 2025