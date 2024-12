Ο Έλον Μασκ πλημμύρισε το Χ με παραπληροφόρηση για τον προϋπολογισμό και κέρδισε

Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ εξαπέλυσε κάτι που χαρακτηρίστηκε ως «πλημμύρα παραπληροφόρησης», μια καμπάνια δυσφήμησης σχετικά με τη συμφωνία χρηματοδότησης του Κογκρέσου για το τέλος του έτους, καθώς πίεσε τους Ρεπουμπλικανούς να τορπιλίσουν το νομοσχέδιο για την αναστολή της χρηματοδότησης.

Ο Μασκ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου Τραμπ, στράφηκε στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του, το X, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του συνεχούς ψηφίσματος το βράδυ της Τρίτης για να υποστηρίξει ότι η συμφωνία «δεν πρέπει να περάσει».

Ξεκίνησε έναν καταιγισμό αναρτήσεων και αναδημοσιεύσεων, διαδίδοντας κατά καιρούς λανθασμένες πληροφορίες για τα πάντα, από τις αυξήσεις των μισθών των βουλευτών μέχρι το κόστος ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Ουάσινγκτον. Η 20ωρη εκστρατεία ήταν τελικά επιτυχής, ωθώντας τον Τραμπ να αποκηρύξει το μέτρο και να στείλει τους Ρεπουμπλικανούς πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Το Χ έχει γίνει σχεδόν αυτό το μεγάφωνο για τον Έλον Μασκ, όπου μπορεί είτε να φωνάζει στους βουλευτές είτε να καθαγιάζει αμφισβητούμενους λογαριασμούς που παρέχουν αμφισβητήσιμες ή ψευδείς πληροφορίες», δήλωσε ο Έρικ Νίζμπετ, διευθυντής του Κέντρου Επικοινωνίας και Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημίου Northwestern.

Η σταυροφορία του Μασκ κατά του νομοσχεδίου για τις δαπάνες ξεκίνησε με μια αβάσιμη κριτική ότι το μέτρο θα περιλάμβανε «αύξηση μισθών κατά 40%» για το Κογκρέσο, η οποία αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό και στον λογαριασμό Χ για το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας» (DOGE).

Ο ισχυρισμός βασίστηκε στην ανάρτηση ενός άλλου χρήστη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι η νομοθεσία θα αύξανε τους μισθούς των βουλευτών από 174.000 δολάρια σε 243.000 δολάρια.

Η συμφωνία χρηματοδότησης αφαίρεσε την αναφορά που εμπόδιζε τους νομοθέτες να λάβουν αύξηση. Ωστόσο, η μέγιστη δυνητική προσαρμογή του Ιανουαρίου είναι 3,8%, η οποία θα οδηγούσε σε αύξηση 6.600 δολαρίων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Ο αριθμός των 243.000 δολαρίων φαίνεται να έχει αντληθεί από την ίδια έκθεση, αλλά αναφέρεται στον μισθό που θα έπαιρναν τώρα οι νομοθέτες αν είχαν εξασφαλίσει αύξηση του κόστους ζωής κάθε χρόνο από το 1992. Οι νομοθέτες δεν έχουν λάβει αύξηση από το 2009.

Ένας άλλος ισχυρισμός που ενισχύεται από τον Μασκ είναι ότι το νομοσχέδιο θα αποτρέψει οποιαδήποτε έρευνα για την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερεύνησε την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, το κείμενο του νομοσχεδίου δεν κάνει καμία αναφορά στην εξέγερση και διευκρινίζει μόνο ότι τα δεδομένα της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αποθηκευμένα αλλού εξακολουθούν να τελούν υπό τον έλεγχο του κανονισμού της Βουλής.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας ισχυρίστηκε επίσης ότι το προσωρινό νομοσχέδιο θα χρηματοδοτήσει εργαστήρια βιολογικών όπλων, βασιζόμενος σε μια ανάρτηση του δημοφιλούς συντηρητικού λογαριασμού Libs of TikTok.

Ωστόσο, η νομοθεσία επιδιώκει να παράσχει κονδύλια για εργαστήρια βιοσυγκράτησης, όχι για εργαστήρια βιολογικών όπλων, τα οποία θα διεξάγουν έρευνα για την «υποστήριξη της δημόσιας υγείας και της ιατρικής ετοιμότητας για βιολογικούς παράγοντες και την ταχεία αντίδραση σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών».

Και ο Μασκ αναδημοσίευσε ακόμη και μια πρόταση ότι το νομοσχέδιο θα ανοίξει το δρόμο για ένα νέο γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου στην Ουάσιγκτον, το οποίο θα είναι μια «παιδική χαρά χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους για τις ελίτ του NFL, τους λομπίστες και τους VIP».

Το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα απλώς μεταβιβάζει τον έλεγχο του χώρου – όχι τα κεφάλαια – στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ουάσιγκτον για την ανάπτυξη, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει γήπεδο, εμπορική και οικιστική ανάπτυξη ή άλλες εγκαταστάσεις.

«Μεγάλο μέρος της στρατηγικής [του Μασκ] είναι πραγματικά η αξιοποίηση της προσωπικής του μάρκας, ρίχνοντας πολλούς διαφορετικούς ισχυρισμούς στον τοίχο για να δει τι θα κολλήσει», πρόσθεσε ο Νίζμπετ.

Elon Musk, the richest man in the world, is threatening to unseat elected officials if they do not follow his orders to shut down the government during the holidays.

Are we still a democracy or have we already moved to oligarchy and authoritarianism?

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 19, 2024