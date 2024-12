Αδιέξοδο με τον προϋπολογισμό, κίνδυνος «shutdown» του αμερικανικού δημοσίου

Εφόσον δεν υπάρξει συναίνεση, η κυβέρνηση θα αρχίσει τη μερική αναστολή λειτουργίας το Σάββατο, αλλιώς shutdown, αν το Κογκρέσο δεν αναλάβει δράση. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων λέει ότι εξήγησε τα στενά περιθώρια στον Μασκ, όπως μετέφερε το Reuters.

Ο Έλον Μασκ, που επιλέχθηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να μειώσει τα έξοδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, πίεσε την Τετάρτη τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο να απορρίψουν ένα νομοσχέδιο για τις προσωρινές δαπάνες, το οποίο θα προκαλούσε μερική αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης.

Ο Μασκ δήλωσε ότι το Κογκρέσο δεν θα πρέπει να ψηφίσει κανέναν νόμο έως ότου ο Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, αλλά ορισμένοι βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν αμέσως ότι θα ψηφίσουν το προσωρινό νομοσχέδιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος ξόδεψε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τον Τραμπ να εκλεγεί, δήλωσε ότι οι νομοθέτες που θα ψηφίσουν για την παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης μετά την Παρασκευή θα πρέπει να καταψηφιστούν.

Ορατό ένα shutdown αν δεν κάνει πίσω ο Μασκ

Αυτό θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες αποφυγής ενός shutdown που θα διέκοπτε τα πάντα, από τα αεροπορικά ταξίδια μέχρι την επιβολή του νόμου, ημέρες πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων της 25ης Δεκεμβρίου.

«Αυτό το εγκληματικό νομοσχέδιο ΔΕΝ πρέπει να περάσει», έγραψε ο Μασκ στο X, το οποίο του ανήκει.

Εάν το Κογκρέσο δεν ενεργήσει, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ξεμείνει από χρήματα για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες της το Σάββατο. Οι διαπραγματευτές την Τρίτη συμφώνησαν σε μια συμφωνία για την παράταση της χρηματοδότησης μέχρι τις 14 Μαρτίου.

Η προσωρινή συμφωνία θα διατηρήσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό των περίπου 6,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο σημερινό του επίπεδο και περιλαμβάνει 100,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα βοήθεια για καταστροφές, καθώς και 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια για τους αγρότες.

No bills should be passed Congress until Jan 20, when @realDonaldTrump takes office. None. Zero. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ετοιμάζονται για κόντρα με τον Έλον Μασκ με αφορμή το shutdown

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων που συνέβαλαν στη διαπραγμάτευση του νομοσχεδίου δήλωσαν ότι η αντίθεση του Μασκ θα μπορούσε να περιπλέξει την ψήφιση.

«Είναι τύποι με μεγάλη επιρροή και ο κόσμος δίνει μεγάλη σημασία σε αυτά που λένε», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Τομ Κόουλ, αναφερόμενος στον Έλον Μασκ και τον Βίβεκ Ραμασβάμι, τους οποίους ο Τραμπ επίσης χρησιμοποίησε για να προτείνουν τρόπους περικοπής των κυβερνητικών δαπανών και οι οποίοι επίσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμφωνία.

«Ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση για τίποτα εδώ γύρω», δήλωσε ο Κόουλ.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές παραπονιούνται και διαρρέουν πως ο Μασκ έχει πάρα πολύ δύναμη και επιρροή στον πρόεδρο.

Πρέπει να υπερψηφιστεί και μετά να κάνουν περικοπές οι Ρεπουμπλικανοί λέει ο Μάικ Τζόνσον

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο Fox News ότι είχε πει στον Μασκ και τον Ραμασγουάμι την Τρίτη ότι οι Ρεπουμπλικάνοι του έχουν μια στενή πλειοψηφία 219-211 στη Βουλή και δεν θα αποκτήσουν τη νέα πλειοψηφία 53-47 στη Γερουσία πριν από τις 3 Ιανουαρίου.

Είπε ότι το νομοσχέδιο ήταν απαραίτητο για να διατηρηθεί η λειτουργία της κυβέρνησης έως ότου ο Τραμπ και οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου και μπορέσουν να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τις υποσχεθείσες μεγαλύτερες αλλαγές στις δαπάνες.

«Ο Έλον, ο Βίβεκ και εγώ είμαστε σε μια συζήτηση μέσω μηνυμάτων μαζί και τους εξηγούσα το υπόβαθρο αυτού», είπε. «Καταλαβαίνουν την κατάσταση».

Ο Μασκ απάντησε μέσω διαφορετικού λογαριασμού του τον οποίο και έκανε Repost, όπου γράφει: «Έκτακτο: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι είναι εντελώς αντίθετος με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, σύμφωνα με το Fox News».

Από τη μια ο Τζόνσον δέχεται πιέσεις για τις νέες δαπάνες και από την άλλη για το shutdown

Ο Τζόνσον αντιμετωπίζει ήδη αντιδράσεις από πολλούς Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του, οι οποίοι αντιδρούν στις πρόσθετες δαπάνες και στα άσχετα μέτρα που έχουν προστεθεί στο πακέτο.

Οι Δημοκρατικοί περιέγραψαν την πρόταση του Μασκ να μην περάσει καμία νέα νομοθεσία μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου -κάτι που θα σήμαινε ένα πολύμηνο κλείσιμο της κυβέρνησης- ως απόδειξη ότι το χάος που σημάδεψε τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων τα τελευταία δύο χρόνια θα μπορούσε να συνεχιστεί και κατά την τετραετή θητεία του Τραμπ.

«Κάθε Αμερικανός μπορεί να ζυγίσει, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρηματοδοτήσουμε την κυβέρνηση και είναι ένα καλό τεστ για το ποιος είναι το υπεύθυνο κόμμα για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης πριν από τις διακοπές», δήλωσε στο Reuters ο Δημοκρατικός εκπρόσωπος Ρο Χάνα.

Το μεγαλύτερο shutdown στην αμερικανική πολιτική συνέβη πάλι επί Τραμπ

Ο Τραμπ στο παρελθόν έχει εκφράσει μερικές φορές την υποστήριξή του για το κλείσιμο της κυβέρνησης, και η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ -η οποία διήρκεσε 34 ημέρες τον Δεκέμβριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019- έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Μασκ έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο σπάταλους στην πολιτική των ΗΠΑ φέτος και η απειλή του θα μπορούσε να έχει απήχηση σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Πιθανότατα έχει μικρότερη βαρύτητα με τους Δημοκρατικούς που εκπροσωπούν σταθερά φιλελεύθερες περιοχές ή με γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα που δεν θα επανεκλεγούν για άλλα έξι χρόνια.

Ο Μασκ προσπάθησε και απέτυχε τον Νοέμβριο να επηρεάσει την έκβαση της αναμέτρησης για την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Τώρα όμως δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Σε άλλη ανάρτηση γράφει πως «Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί σας σας άκουσαν και τώρα το τρομερό νομοσχέδιο είναι νεκρό. Η φωνή του λαού θριάμβευσε! VOX POPULI – VOX DEI» (μτφ. Φωνή Λαού – Φωνή Θεού).

Your elected representatives have heard you and now the terrible bill is dead. The voice of the people has triumphed! VOX POPULI

VOX DEI — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024

Ρεπουμπλικανοί αντιπρόσωποι φέρονται έτοιμοι να αψηφίσουν τον Μασκ

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν το πακέτο παρά την αντίθεση του Μασκ.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνει τη δυσχερή θέση των εργαζομένων, όταν πρόκειται ειδικά για τους αγρότες και τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές», δήλωσε ο Γκλεν Τόμσον, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Προέβλεψε ότι το νομοσχέδιο θα περάσει «με πολλές ψήφους».

What does President Trump want Republicans to do: vote for the CR or shut down government? Absent direction, confusion reigns. — Mitt Romney (@MittRomney) December 18, 2024

Ο Τζόνσον θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την θέληση των Δημοκρατικών για να μην κλείσει η κυβέρνηση

Ο Τζόνσον εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση χρησιμοποιώντας έναν ελιγμό που παρακάμπτει τα σκληροπυρηνικά μέλη του κόμματός του, σύμφωνα με έναν υπάλληλο της ηγεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων που έχει γνώση των σχεδίων του. Η μέθοδος αυτή θα απαιτούσε πλειοψηφία δύο τρίτων, αντί της απλής πλειοψηφίας που απαιτείται συνήθως στη Βουλή.

Ο Τζόνσον έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα αυτή την προσέγγιση, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη των Δημοκρατικών για να περάσει μέτρα που αντιτίθενται σε τμήματα της δύστροπης πλειοψηφίας του.

Ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών υπηρεσιών θα διαταραχθεί εάν το Κογκρέσο δεν ενεργήσει πριν από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως το Πεντάγωνο και η NASA που συνεργάζονται με τις εταιρείες του Μασκ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μιτ Ρόμνεϊ, ο οποίος αποσύρεται, δήλωσε ότι ο Τραμπ πρέπει να πει στους Ρεπουμπλικάνους αν θα υποστηρίξουν το νομοσχέδιο ή όχι. «Ελλείψει κατεύθυνσης, επικρατεί σύγχυση», έγραψε στο Χ.