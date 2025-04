Ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης από το Champions League από την Άρσεναλ με δύο ήττες και η απόσταση των «Μαδριλένων» από την κορυφή του πρωταθλήματος, φέρνει… ανακατατάξεις στον πάγκο της βασίλισσας.

Για αυτό και τα δημοσιεύματα για πιθανή απόλυση του Κάρλο Αντσελότι από τους «μερένχες», δίνουν και παίρνουν εδώ και καιρό. Από την πλευρά του βέβαια, ο Ιταλός τεχνικός επιβεβαίωσε ότι θέλει να παραμείνει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Μέχρι να σηκωθώ το πρωί, όλα είναι καλά. Εδώ δεν σκεφτόμαστε ποτέ μεταγραφές στη διάρκεια της σεζόν. Ο σύλλογος πάντα το σκέφτεται στο τέλος της σεζόν. Μου αρέσει αυτός ο πάγκος. Ελπίζω να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και αν μια μέρα σταματήσει, θα ήθελα να πω ευχαριστώ και να βγάλω το καπέλο μου σε αυτόν τον σύλλογο. Αυτό είναι όλο», διαβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έχει ακόμη τον τελικό του Copa del Rey με την Μπαρτσελόνα και θα προσπαθήσει να αναπληρώσει τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από τους Καταλανούς στη La Liga, όπου θα επισκεφτεί το «Μοντζουίκ» την 35η αγωνιστική.

Σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης αποφασίσει να χωρίσει τους δρόμους του με τον Ιταλό προπονητή, υπάρχουν διάφορες επιλογές στο τραπέζι του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Εδώ και καιρό κυκλοφορεί το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο, ως το επικρατέστερο για να αναλάβει τα ηνία της «Βασίλισσας». Από την άλλη, υπάρχει και η προοπτική του Γιούργκεν Κλοπ.

Άνθρωποι κοντά στον Φλορεντίνο Πέρεθ υποστηρίζουν ότι ο Γερμανός πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είναι ίσως ο μοναδικός που θα μπορούσε να κάνει rebuild την Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκτός από τα δύο αυτά ηχηρά ονόματα για τον πάγκο των «μερένχες», εξετάζεται και η προοπτική του Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος κάνει «πράγματα και θαύματα» φέτος στα ηνία της Μπόρνμουθ. Η ομάδα του Ισπανού προπονητή, είναι όγδοη στην Premier League, με 48 βαθμούς, έξι πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.

🚨🕵️‍♂️ Should Carlo Ancelotti leave Real Madrid this summer, the Spanish club currently have 2 names on their shortlist: Andoni Iraola and Xabi Alonso, reports @MailSport. pic.twitter.com/XUNRC2wlPn

— EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2025