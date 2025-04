Ποιες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο έργο για το κύριο άρμα μάχης (MBT)

Αυλαία σήμερα για το ευρωπαικό πρόγραμμα «Τεχνολογίες για τα υπάρχοντα και μελλοντικά κύρια άρματα μάχης» (FMBTech). Σε ανακοίνωση της γαλλικής Thales, που θα έχει και το συντονισμό, η πρωτοβουλία συγκεντρώνει μια κοινοπραξία 26 εταιρειών από 13 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τη Νορβηγία και το έργο «έχει ως στόχο να φέρει επανάσταση στα κύρια άρματα μάχης (MBT) για τον σύγχρονο υβριδικό πόλεμο».

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF, έκδοση 2023) και την κοινοπραξία, η τριετής αυτή πρωτοβουλία θα αναπτύξει αρθρωτές και προσαρμόσιμες λύσεις που θα εξασφαλίζουν ετοιμότητα για ποικίλα και πολύπλοκα πεδία μάχης. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά κομάτια, το έργο στοχεύει στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ευέλικτων, ευφυών και συνεργατικών αρμάτων μάχης (MBT) για την αντιμετώπιση των περιορισμών που δημιουργούν οι γερασμένοι στόλοι στην ΕΕ και τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το FMBTech τοποθετεί την ΕΕ στην πρώτη γραμμή των προηγμένων, πρωτοποριακών αμυντικών τεχνολογιών, ενισχύοντας τη στρατιωτική καινοτομία και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής άμυνας. Το έργο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών MBT, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν κομβικά μέσα στο πεδίο της μάχης, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα προς τις αναδυόμενες δυνατότητες 5ης γενιάς.

Η κοινοπραξία για το κύριο άρμα μάχης

Η FMBTech είναι μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία με 26 συμμετέχοντες φορείς, στην οποία συμμετέχουν 8 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) και 7 Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Οργανισμοί (RTOs) από 13 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία.

Το έργο FMBTech επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) το 2023. Για το έργο έχει διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός 19 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι το μέσο της Επιτροπής για τη στήριξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας (ΟΕΤ) σε ολόκληρη την Ένωση, η προώθηση της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων μέσω επενδύσεων και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της ΕΕ για την ανάπτυξη προηγμένων και διαλειτουργικών αμυντικών τεχνολογιών και εξοπλισμού.

Στην κοινοπραξία συμμετέχει η ελληνική Eight Bells Hellas I.K.E με δραστηριότητα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και γραφεία σε Λευκωσία και Αθήνα. Συμμετέχουν ακόμα και οι κυπριακές εταιρείες Skyld Security and Defence Limited και Vetronics Research Centre Eu Ltd.

Όμιλος Thales

Ο Όμιλος της Thales επενδύει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε βασικούς τομείς, ιδίως για κρίσιμα περιβάλλοντα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι κβαντικές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες νέφους.

Η Thales απασχολεί περισσότερους από 83.000 εργαζόμενους σε 68 χώρες. Το 2024, ο Όμιλος πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 20,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

