Φεστιβάλ των Καννών: Σθεναρή η παρουσία του Χόλιγουντ στη φετινή διοργάνωση – Οι νέες προσθήκες

Νέες προσθήκες πραγματοποίησε το Φεστιβάλ των Καννών στην επίσημη λίστα του, μεταξύ των οποίων το θρίλερ «Die, My Love» της Λιν Ράμσεϊ, με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, καθώς και το «The Chronology of Water» της Κρίστεν Στιούαρτ στο Un Certain Regard και το «Honey Don’t!» του Ίθαν Κοέν στο μεσονύχτιο τμήμα.

Άλλες προσθήκες αποτελούν το «Mother and Child» του Σαΐντ Ρουστάγι στο διαγωνιστικό τμήμα, το «Love Me Tender» της Άννα Σαζενάβ Καμπέ, το «Un Poeta» του Σιμόν Μέσα Σότο και το «O Riso E A Faca» του Πέδρο Πίνιο στο Un Certain Regard, «Renai Saiban» του Κότζι Φουκάντα, «Ástin Sem Eftir Er» του Χλινούρ Πάλμασον, «Magalhães» του Λαβ Ντίαζ σε πρεμιέρα- και «Le Roi Soleil» του Βενσάν Μαέλ Καρντόνα στο μεσονύχτιο τμήμα.

«Die, My Love»

Το «Die, My Love» προβλήθηκε στην επιτροπή των Καννών μετά την επίσημη συνέντευξη Τύπου του φεστιβάλ στις 10 Απριλίου, κατά την οποία ο επικεφαλής Τιερί Φρεμώ παρουσίασε το πρόγραμμα. Βασισμένη στο ντεμπούτο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς, η διασκευή της Ράμσεϊ στο «Die, My Love» διαδραματίζεται στην αγροτική Αμερική και περιστρέφεται γύρω από τον χαρακτήρα της Λόρενς, μιας γυναίκας που μόλις απέκτησε μωρό και κατακλύζεται από έρωτα και τρέλα, για την οποία ο σύζυγός της (Πάτινσον) δείχνει να αγνοεί. Σηματοδοτεί την επιστροφή του Ράμσεϊ στην Κρουαζέτ μετά την παρουσίαση του θρίλερ «You Were Never Really Here» του 2017, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Χόακιν Φίνιξ και κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου.

Μαζί με τις Μάσα Σιλίνσκι («Sound of Falling»), Κάρλα Σιμόν («Romería»), Κέλι Ρέιτσαρντ («The Mastermind»), Αφσιά Ερζί («La Petite Dernière») και Ζουλιά Ντυκουρνό («Alpha»), η Ράμσεϊ θα είναι η έβδομη γυναίκα σκηνοθέτης της οποίας η ταινία θα παίξει στο διαγωνιστικό τμήμα φέτος – αριθμός ρεκόρ για το Φεστιβάλ Καννών.

Σθεναρή η παρουσία του Χόλιγουντ

Το Χόλιγουντ θα έχει μεγάλη παρουσία στην 78η διοργάνωση του Φεστιβάλ των Καννών. Μαζί με το βασικό καστ του «Die, My Love», το φεστιβάλ θα φέρει τον Τομ Κρουζ για την πρεμιέρα της ταινίας «Mission: Impossible – The Final Reckoning», το «Highest 2 Lowest» του Σπάικ Λι με πρωταγωνιστή τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, την Τζόντι Φόστερ, η οποία πρωταγωνιστεί στην εκτός συναγωνισμού αστυνομική κωμωδία «Vie Privée» της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, τον Τζος Ο’ Κόνορ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία ληστείας «The Mastermind» της Κέλι Ράιχαρντ και το ρομάντζο «The History of Sound» του Όλιβερ Χέρμανους στο πλευρό του Πολ Μέσκαλ, Χοακίν Φίνιξ, Έμα Στόουν, Πέδρο Πασκάλ, Όστιν Μπάτλερ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στην ταινία «Eddington» του Άστερ- και το καστ της ταινίας «The Phoenician Scheme» του Άντερσον.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα πραγματοποιηθεί 13-24 Μαΐου.