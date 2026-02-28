Σκότωσαν τους κακοποιητές τους μετά από χρόνια βίας – Πώς ένας νέος νόμος στην Οκλαχόμα τις δικαιώνει

Στην Οκλαχόμα, η εφαρμογή του νέου νόμου Oklahoma Survivors’ Act ανοίγει έναν δρόμο για επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα συνδεδεμένα με την κακοποίηση που υπέστησαν. Μετά από δεκαετίες φυλάκισης, μερικές γυναίκες βλέπουν για πρώτη φορά τη δικαιοσύνη να λαμβάνει υπόψη της τον φόβο, τη βία και την εκμετάλλευση που σημάδεψαν τη ζωή τους. Οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν πόσο ακραίες μπορούν να γίνουν οι συνθήκες που σπρώχνουν θύματα σε ακραίες πράξεις.

Η Λίσα Μος καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς αναστολή για συμμετοχή στη δολοφονία του συζύγου της το 1990. Η ζωή της είχε σημαδευτεί από χρόνια σωματικής και σεξουαλικής βίας: ο σύζυγός της τη χτυπούσε στην κοιλιά ενώ ήταν έγκυος, την πέταξε στο τζάκι έξι μήνες μετά το γάμο τους και τη βίασε με ένα σίδερο μαλλιών, προκαλώντας μόνιμους τραυματισμούς.

Αιμορραγούσε καθημερινά για πέντε χρόνια μέχρι να υποβληθεί σε υστερεκτομή. Όταν η 4χρονη κόρη της από προηγούμενο γάμο παραπονέθηκε για πόνο, φοβήθηκε ότι την κακοποιούσε και ο σύζυγός της. Η κακοποίηση υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την πράξη της και τελικά της δόθηκε η ευκαιρία να απελευθερωθεί.

«Η Λίσα πάει σπίτι!»

Η Μος ήταν η πρώτη που κλήθηκε στο δικαστήριο για να δοκιμαστεί αν ο νόμος μπορούσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους κατηγορούμενους στις περιπτώσεις που ο νόμος αποσκοπούσε να διορθώσει, η Μος δεν είχε εκτελέσει η ίδια τη βία. Δεν ήταν παρούσα όταν ο μεγαλύτερος αδελφός της, Ρίτσαρντ Ράιτ, πυροβόλησε τον σύζυγό της. Αλλά στη δίκη της το 1990, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι είχε υποκινήσει και βοηθήσει στη δολοφονία, παρουσιάζοντας μαρτυρία ότι κάποτε ζήτησε από γνωστό της να «ξεφορτωθεί» τον σύζυγό της έναντι προκαταβολής 500 δολαρίων. Καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και άλλα πλημμελήματα και της επιβλήθηκε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής. Ο αδελφός της εκτίει επίσης ισόβια χωρίς αναστολή.

Η ερώτηση εκείνο το πρωινό στο Σεμινόλ δεν αφορούσε την ενοχή ή την αθωότητα· αφορούσε το αν η ποινή της Μος δεν έλαβε υπόψη τον ρόλο που έπαιξε η χρόνια σωματική και σεξουαλική κακοποίηση στο έγκλημά της. Η ΜακΚάρτι κάλεσε στο εδώλιο τη Μάργκαρετ Μπλακ, αδειοδοτημένη σύμβουλο ειδικευμένη στην ενδοοικογενειακή βία. Η Μπλακ, που είχε αξιολογήσει τη Μος, εξήγησε ότι κάθε φορά που η Μος προσπαθούσε να φύγει από τον σύζυγό της, η βία κλιμακωνόταν. Περιέγραψε μια αξιολόγηση επικινδυνότητας που είχε κάνει για να μετρήσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η Μος να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί σοβαρά. «Δεκαοκτώ και πάνω είναι αυτό που λέγεται ακραίος κίνδυνος», είπε στους New York Times. Στην περίπτωση της Μος, η ανάλυσή της οδήγησε σε βαθμολογία 24. «Η κατάσταση για τη Λίσα και τα παιδιά της ήταν πολύ, πολύ επικίνδυνη».

Το απόγευμα, ο Επαρχιακός Δικαστής C. Στίβεν Κέσινγκερ ανακοίνωσε την απόφασή του. «Το δικαστήριο βρίσκει ότι η κατηγορούμενη προσκόμισε σαφή και πειστικά στοιχεία ότι υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, υπομένοντας σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση», είπε στην κατάμεστη αίθουσα. «Το δικαστήριο διαπιστώνει περαιτέρω ότι η βία και η κακοποίηση υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν την κατηγορούμενη στη διάπραξη των εγκλημάτων για τα οποία εκτίει ποινή». Σύμφωνα με το νομοθέτημα, η διαπίστωση αυτή την καθιστούσε επιλέξιμη για ποινή 30 ετών ή λιγότερων — και επειδή είχε ήδη εκτίσει περισσότερα, ο δικαστής διέταξε την άμεση αποφυλάκισή της.

Η χαρά που ξέσπασε στην αίθουσα δικαστηρίου όταν η Μος αγκάλιασε την ενήλικη κόρη της, που ήταν 5 ετών όταν η Μος φυλακίστηκε, σύντομα έφτασε στο Mabel Bassett Correctional Center. Η φυλακή, ένα χαμηλό συγκρότημα από μπετόν και συρματοπλέγματα στην περιφέρεια της μικρής πόλης ΜακΛαούντ, ήταν όπου η Μος είχε περάσει σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή της. Μία από τις παλαιότερες φίλες της εκεί, η Άπριλ Γουίλκενς, γονατισμένη πάνω στο τάμπλετ που τη συνέδεε με τον έξω κόσμο, έλαβε μήνυμα με τα νέα της απόφασης του δικαστή. Πήδηξε από την κουκέτα της και βγήκε τρέχοντας από το κελί, φωνάζοντας: «Η Λίσα πάει σπίτι!»

Αγνοούσαν για χρόνια τις καταγγελίες της

Η April Wilkens είχε μόλις διαζευχθεί και προσπαθούσε να ξαναχτίσει τη ζωή της όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με χρόνια κακοποίηση από τον σύντροφό της, Terry Carlton. Την χτυπούσε, την έπνιγε, την παρακολουθούσε και την απειλούσε, ενώ οι αρχές απέτυχαν να την προστατεύσουν. Τη μέρα που τον σκότωσε, πήγε στο σπίτι του για να τον παρακαλέσει να την αφήσει ήσυχη, αλλά εκείνος τη βίασε και την απείλησε με θάνατο.

Πέρασε 24 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία του πρώην αρραβωνιαστικού της, μετά από χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης και παρεμβάσεων που αγνοούσαν τις καταγγελίες της.

Παρά το ιστορικό βίας και τον φόβο για τη ζωή της, η Wilkens καταδικάστηκε σε ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης, και η αίτησή της για μείωση ποινής αμφισβητήθηκε έντονα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.

Το 2022, η δικηγόρος Colleen McCarty την επισκέφτηκε στη Mabel Bassett, τη μεγαλύτερη γυναικεία φυλακή της Οκλαχόμα, με σκοπό να χρησιμοποιήσει την ιστορία της ως παράδειγμα για να περάσει νομοθεσία που επιτρέπει σε επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας να μειώσουν ποινές όταν η κακοποίηση υπήρξε «σημαντικός παράγοντας» του εγκλήματος.

Παρά την αντίθεση ορισμένων εισαγγελέων που φοβόντουσαν κατάχρηση του νόμου, το νομοσχέδιο προσαρμόστηκε ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις με θανάτους που δεν σχετίζονταν με κακοποίηση, και τελικά, τον Μάιο του 2024, το Oklahoma Survivors’ Act υπεγράφη, προσφέροντας μια πραγματική ευκαιρία δικαιοσύνης σε γυναίκες που είχαν τιμωρηθεί για προσπάθεια επιβίωσης.

Όταν η αυτοάμυνα τιμωρείται

Η Tyesha Long, σε ηλικία 17 ετών, υπέστη χρόνια βία από τον Ray Brown: την χτύπησε, την έπνιξε, την καταδίωξε και την έσπρωξε από σκάλες, προκαλώντας αποβολή. Όταν η αστυνομία δεν παρενέβη εγκαίρως, πήρε όπλο και τον πυροβόλησε για να προστατευτεί.

Καταδικάστηκε για την ανθρωποκτονία του συντρόφου της αφού χρόνια βίαιης κακοποίησης είχαν κορυφωθεί. Όπως και στην περίπτωση της April Wilkens, η Long υπέστη κακοποίηση που συχνά αγνοούσαν οι αρχές, και η αντίδρασή της καταδικάστηκε με ιδιαίτερα αυστηρή ποινή.

Στη δίκη, η υπεράσπισή της επικαλέστηκε αυτοάμυνα, αλλά η κατάθεσή της αμφισβητήθηκε λόγω αντιφάσεων και χρονικής απόστασης από τα γεγονότα.

Το υλικό που προέκυψε έδειξε πως πολλές γυναίκες, όπως η Long, είχαν καταδικαστεί κυρίως επειδή αμύνθηκαν ή αντέδρασαν στους κακοποιητές τους, ενώ η κακοποίηση τους ήταν εκτεταμένη και καλά τεκμηριωμένη.