Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον Πύργο. Μια γυναίκα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια του συζύγου της, οποίος μετά από καβγά και σε κατάσταση αμόκ άρπαξε ένα μαχαίρι και τις επιτέθηκε τραυματίζοντας της στον λαιμό.

Σοκαρισμένη η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του και κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα, όπου κάλεσε το «100».

Έφοδος της Αστυνομίας

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με τον 50χρονο, ο οποίος απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με το μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν επί 45 λεπτά με διαπραγματεύσεις να τον πείσουν να αφήσει το μαχαίρι. Αφού κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακή βία.

Ζήτησε και ελαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε, κρατείται στην ΔΑ Ηλείας.