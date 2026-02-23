Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 25χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή και αφορμή ήταν η παθολογική ζήλια.

«Μου έστελναν μηνύματα φίλες μου σε μία ομαδική που έχουμε, και εκείνος νόμιζε ότι είναι κάποιος άλλος. Να του λέω ‘καλέ τα κορίτσια είναι’ και να μου λέει ‘αποκλείεται, είναι κάποιος από τη δουλειά σου και με κερατώνεις».

Ο 26χρονος χάνει τον έλεγχο. Την σπρώχνει, την γραπώνει από τα μαλλιά, χτυπά το κεφάλι της στην πόρτα του μπάνιου και την κλειδώνει μέσα.

«Με κλείδωσε στο μπάνιο»

«Του λέω να φύγει έξω από το μπάνιο να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να ηρεμήσουν τα πνεύματα να φύγω, βάζει τον σύρτη στην πόρτα, δεν με άφηνε να φύγω. Του έλεγα ‘σε παρακαλώ άνοιξέ μου να φύγω να πάω στη δουλειά μου, να τελειώσει εδώ’».

Η βία κρατά περίπου μισή ώρα. Με φωνές, χτυπήματα, τρόμο. Κανείς δεν χτυπά την πόρτα για να βοηθήσει αλλά ούτε και καλεί το 100.

«Αυτό γινόταν ένα μισάωρο σίγουρα με πολύ δυνατές φωνές και δεν ήρθε ένας άνθρωπος ρε παιδιά να πει ότι τι γίνεται εκεί μέσα; Έχει πειραχτεί, μου είπαν, λίγο ο κερατοειδής ιστός, έχει πάθει μία θλάση το γόνατό μου, όλα αυτά στην αριστερή πλευρά. Παραλίγο, μου είπαν, στο χειρουργικό να ραγίσεις κάποιο πλευρό».

Δέχεται απειλές

Και ενώ η Μαρία, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και ο δράστης έχει συλληφθεί, όπως καταγγέλλει δέχεται νέες απειλές. Αυτήν τη φορά από τους γονείς του.

«Όταν έφευγα από το αστυνομικό υμήμα για να πάω στο νοσοκομείο, είχαν έρθει οι γονείς του και με απειλούσαν ότι θα μου κάνουν εμένα μήνυση μπροστά στον διοικητή. Από το να μου ζητήσουν μία συγγνώμη που έβλεπαν ότι το μάτι μου ήταν τούμπανο και που με το ζόρι περπατούσα, φώναζαν ότι ‘ναι, οκ σε βλέπουμε που είσαι έτσι αλλά εμάς το παιδί μας είναι πίσω από τα κάγκελα αυτήν την στιγμή εξαιτίας σου’».

Η 25χρονη, που μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, προσπαθεί με αργά και σταθερά βήματα να ξανασταθεί στα πόδια της και να επουλώσει τις πληγές της.

Στο πλευρό της, βρίσκεται η μητέρα της. Μέσω του MEGA, στέλνει ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση να μην σωπαίνουν.

«Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι με κάποιον. Από το πρώτο δείγμα καλό θα ήταν να κοιτάνε τον εαυτό τους και να ανθίζουν έτσι όπως πρέπει να ανθίζουν οι γυναίκες».

Μόνο το 2025, 22.869 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στις Αρχές.