Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 20:38
Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη – Επιχείρηση της πυροσβεστικής
Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 21:20

Ενδοοικογενειακή βία: 25χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – «Κλείδωσε την πόρτα και δεν με άφηνε να φύγω»

Μώλωπες και εκδορές στο σώμα, ένα μάτι πρησμένο, μελανιασμένο - Αυτή είναι η εικόνα της 25χρονης Μαρίας που ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον σύντροφό της

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε μια 25χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή και αφορμή ήταν η παθολογική ζήλια.

«Μου έστελναν μηνύματα φίλες μου σε μία ομαδική που έχουμε, και εκείνος νόμιζε ότι είναι κάποιος άλλος. Να του λέω ‘καλέ τα κορίτσια είναι’ και να μου λέει ‘αποκλείεται, είναι κάποιος από τη δουλειά σου και με κερατώνεις».

Ο 26χρονος χάνει τον έλεγχο. Την σπρώχνει, την γραπώνει από τα μαλλιά, χτυπά το κεφάλι της στην πόρτα του μπάνιου και την κλειδώνει μέσα.

«Με κλείδωσε στο μπάνιο»

«Του λέω να φύγει έξω από το μπάνιο να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου να ηρεμήσουν τα πνεύματα να φύγω, βάζει τον σύρτη στην πόρτα, δεν με άφηνε να φύγω. Του έλεγα ‘σε παρακαλώ άνοιξέ μου να φύγω να πάω στη δουλειά μου, να τελειώσει εδώ’».

Η βία κρατά περίπου μισή ώρα. Με φωνές, χτυπήματα, τρόμο. Κανείς δεν χτυπά την πόρτα για να βοηθήσει αλλά ούτε και καλεί το 100.

«Αυτό γινόταν ένα μισάωρο σίγουρα με πολύ δυνατές φωνές και δεν ήρθε ένας άνθρωπος ρε παιδιά να πει ότι τι γίνεται εκεί μέσα; Έχει πειραχτεί, μου είπαν, λίγο ο κερατοειδής ιστός, έχει πάθει μία θλάση το γόνατό μου, όλα αυτά στην αριστερή πλευρά. Παραλίγο, μου είπαν, στο χειρουργικό να ραγίσεις κάποιο πλευρό».

Δέχεται απειλές

Και ενώ η Μαρία, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και ο δράστης έχει συλληφθεί, όπως καταγγέλλει δέχεται νέες απειλές. Αυτήν τη φορά από τους γονείς του.

«Όταν έφευγα από το αστυνομικό υμήμα για να πάω στο νοσοκομείο, είχαν έρθει οι γονείς του και με απειλούσαν ότι θα μου κάνουν εμένα μήνυση μπροστά στον διοικητή. Από το να μου ζητήσουν μία συγγνώμη που έβλεπαν ότι το μάτι μου ήταν τούμπανο και που με το ζόρι περπατούσα, φώναζαν ότι ‘ναι, οκ σε βλέπουμε που είσαι έτσι αλλά εμάς το παιδί μας είναι πίσω από τα κάγκελα αυτήν την στιγμή εξαιτίας σου’».

Η 25χρονη, που μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, προσπαθεί με αργά και σταθερά βήματα να ξανασταθεί στα πόδια της και να επουλώσει τις πληγές της.

Στο πλευρό της, βρίσκεται η μητέρα της. Μέσω του MEGA, στέλνει ηχηρό μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση να μην σωπαίνουν.

«Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια είσαι με κάποιον. Από το πρώτο δείγμα καλό θα ήταν να κοιτάνε τον εαυτό τους και να ανθίζουν έτσι όπως πρέπει να ανθίζουν οι γυναίκες».

Μόνο το 2025, 22.869 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στις Αρχές.

Economy
Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

Πληθωρισμός: Επιστρέφει από την «πίσω πόρτα» της παραγωγής;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ντόναλντ Τραμπ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τις αλλαγές

Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα
Ρέθυμνο 23.02.26

Επτάχρονος κατανάλωσε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για βυσσινάδα - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Πρωτοφανές σκηνικό έζησε μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος του ζευγαριού κατανάλωσε κατά λάθος αλκοόλ μέσα σε χυμό που του σέρβιραν σε κατάστημα εστίασης.

Σύνταξη
Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία
Ελλάδα 23.02.26

Κυψέλη: «Με βίασε όταν ήμουν 7 ετών» – Σοκάρει η καταγγελία της κόρης του 64χρονου που επιτέθηκε στην 25χρονη με αναπηρία

Νέες, σοκαριστικές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικτή υπόθεση με την απόπειρα βιασμού 25χρονης με αναπηρία στο σπίτι της στην Κυψέλη με δράστη έναν 64χρονο που παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών
Prorata 23.02.26

Η ελληνική νεολαία σε κρίση: Αποκαλυπτική έρευνα για τις ηλικίες 17-35 ετών

Μια νεολαία που ωρίμασε πρόωρα, λόγω της κρίσης και της επισφάλειας, ακριβώς για τους ίδιους λόγους αδυνατεί να αυτονομηθεί, βιώνοντας τη νεότητα σαν παγίδα, σε ένα παρόν «μπλοκαρισμένης μετάβασης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών
Ελλάδα 23.02.26

Θλίψη για τον ορειβάτη στο Βελούχι – Συγκλονίζουν τα μηνύματα από γνωστούς και φίλους για τον «Καπετάνιο» των βουνών

Ο 74χρονος ορειβάτης ήταν ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς - Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ορειβατική κοινότητα στην Ελλάδα

Σύνταξη
Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του
Δύο συλλήψεις 23.02.26

Περιστατικό βίας ανηλίκων στην Κοζάνη – Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από επίθεση από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονιών του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?
English edition 23.02.26

Europe Wants More Fish Farms. Is Greece Ready?

As the European Union pushes for the expansion of aquaculture across its waters, Greece confronts a deeper question: can industrial fish farming expand along its iconic shores without destroying the ecosystems and coastal communities that depend on them?

Σύνταξη
Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα
Κίνδυνος 23.02.26

Σε κόκκινο συναγερμό για 6η μέρα ο Έβρος – Πλημμύρισαν 100.000 στρέμματα, έσπασαν αναχώματα

Η κατάσταση στον Έβρο επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από τα νερά σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι» – Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο
Blood Moon 23.02.26

Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» - Αντίστροφη μέτρηση για το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το «ματωμένο φεγγάρι» (Blood Moon) είναι ένας εντυπωσιακός όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια ολική σεληνιακή έκλειψη. Παρά το κάπως τρομακτικό του όνομα, το φαινόμενο εξηγείται πλήρως από τη φυσική.

Σύνταξη
H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός
Απολιτίκ ή όχι; 23.02.26

H καταγγελτική ομιλία του Παλαιστίνιου σκηνοθέτη Αμπνταλάχ Αλ-Κατίμπ στην Berlinale – Αποχώρησε Γερμανός υπουργός

Οι δηλώσεις του Αμπντάλαχ Αλ-Χατίμπ, του οποίου η ταινία «Chronicles from the Siege» κέρδισε το βραβείο της ενότητας «Perspectives» για νέους σκηνοθέτες, ολοκλήρωσαν μια Berlinale με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
ΕΛ.ΑΣ. 23.02.26

Τρεις συλλήψεις αρχαιοκάπηλων στη Θεσσαλονίκη – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ ο εξοπλισμός που κατασχέθηκε θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Έπσταϊν 23.02.26

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα».

Σύνταξη
ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία
Ουγγρική υπαναχώρηση 23.02.26

ΕΕ: Το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν «πάγωσε» το 20ό πακέτο κυρώσεων για τη Ρωσία

Για «οπισθοδρόμηση» μίλησε η Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, μία μέρα πριν από την επέτειο έναρξης του πολέμου. Και απέδωσε τις ενέργειες του Βίκτορ Όρμπαν σε εκλογική σκοπιμότητα.

Σύνταξη
Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery
Culture Live 23.02.26

Αντιμονοπωλιακή «βόμβα» στη μάχη Netflix–Paramount για τη Warner Bros. Discovery

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, ανοίγοντας έρευνα για πιθανή δημιουργία μονοπωλίου, ενώ η Paramount συνεχίζει τη νομική της αντεπίθεση

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο