Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν την όλη υπόθεση σε σχέση με την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη. Μάρτυρας που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μιλάει για αυτές τις συμπτώσεις, εντείνοντας το μυστήριο.

«Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν»

«Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Ο ανιψιός του, ο Θανάσης, είχε κανονίσει να περάσει το πρωί να τον πάρει για να μεταβούν στην Σπάρτη, όπου ο Κώστας επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπόθεση ακινήτου. Τον κάλεσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο. Καμία απάντηση. Πήγε μέχρι το σπίτι. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω. Δεν μπήκε μέσα. Θεώρησε πως ίσως είχε φύγει ήδη ή πως θα εμφανιζόταν απευθείας στο δικαστήριο. Έφυγε με τον δικηγόρο τους για την Σπάρτη, προσπαθώντας καθόλη τη διαδρομή να επικοινωνήσει μαζί του. Το τηλέφωνο χτυπούσε αλλά εκείνος δεν απαντούσε», λέει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι στην επιστροφή ο ανιψιός του, ο Θανάσης, πέρασε ξανά από το σπίτι. Απόλυτη σιωπή.

«Όταν ο Κώστας δεν εμφανίστηκε ούτε στο προγραμματισμένο ραντεβού στο γραφείο του δικηγόρου το απόγευμα, η ανησυχία μετατράπηκε σε βεβαιότητα πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Λίγο πριν από τις έξι και μισή, ο ανιψιός του βρέθηκε για τρίτη φορά εκεί και άρχισε να ερευνά τον χώρο. Οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Τα φάρμακά του για τον διαβήτη βρίσκονταν στη θέση τους, ανέγγιχτα, όπως τα είχε αγοράσει από το φαρμακείο. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν το πορτοφόλι του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα του τα έγγραφα. Εκείνος, άφαντος».

«Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του»

Κάμερα ασφαλείας κοντινού σούπερ μάρκετ κατέγραψε, όπως λέει ο μάρτυρας στην εκπομπή, τον επιστάτη του να βρίσκεται μαζί του έξω από το σπίτι, δίπλα στο αυτοκίνητο, λόγω ενός προβλήματος στο φανάρι.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι. Λίγο αργότερα, στο πλάνο φαίνεται να αποχωρεί μόνο ο επιστάτης. Το βίντεο καλύπτει το διάστημα από τις 19:45 έως τις 20:40. Άλλη κάμερα στην περιοχή δεν υπάρχει. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Τι συνέβη σε εκείνα τα λεπτά που δεν αποτυπώνονται καθαρά;

«Ο Κώστας κατά καιρούς είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ιδιαίτερα όταν του ανέβαινε το σάκχαρό του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον επιστάτη, καθώς δεν του είχαν αποδοθεί χρήματα από καλλιέργειες πορτοκαλιών και ελιών, βάσει της συμφωνίας ενοικίασης των χωραφιών. Το ποσό φέρεται να κυμαινόταν από έξι έως οκτώ χιλιάδες ευρώ ετησίως. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του δύο με τρεις μήνες αργότερα. Δεν εντοπίστηκε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, παρά μόνο μία κηλίδα αίματος που ανήκε στον ίδιο. Αν ο έλεγχος είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, θα μπορούσε η εικόνα να είναι διαφορετική. Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο, χωρίς την κάρτα SIM, κοντά σε χωράφι που νοικιαζόταν στον επιστάτη. Από το σημείο αυτό περνά ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό του. Η διαδρομή επιβεβαιώνεται από κάμερες. Εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε όταν έφυγε από το σπίτι».

«Το ένστικτό μου λέει πως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι όλα τυχαία. Ο επιστάτης πάντως έλεγε ότι δεν νοίκιαζε το συγκεκριμένο χωράφι», καταλήγει

Συμπτώσεις ή κομμάτια ενός παζλ που ακόμη δεν έχουν ενωθεί; Ο Κώστας Γρεβενίτης παραμένει άφαντος και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Γιατί έμειναν πίσω όλα όσα δεν θα άφηνε ποτέ; Ποιος γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει;