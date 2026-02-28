newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 02:30

Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας

Η εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη από τον Βλαχιώτη Λακωνίας, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα και επικίνδυνες συμπτώσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Spotlight

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως περιπλέκουν την όλη υπόθεση σε σχέση με την εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη. Μάρτυρας που γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, μιλάει για αυτές τις συμπτώσεις, εντείνοντας το μυστήριο.

«Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν»

«Όταν χάθηκαν τα ίχνη του, τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Ο ανιψιός του, ο Θανάσης, είχε κανονίσει να περάσει το πρωί να τον πάρει για να μεταβούν στην Σπάρτη, όπου ο Κώστας επρόκειτο να καταθέσει ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπόθεση ακινήτου. Τον κάλεσε επανειλημμένα στο τηλέφωνο. Καμία απάντηση. Πήγε μέχρι το σπίτι. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω. Δεν μπήκε μέσα. Θεώρησε πως ίσως είχε φύγει ήδη ή πως θα εμφανιζόταν απευθείας στο δικαστήριο. Έφυγε με τον δικηγόρο τους για την Σπάρτη, προσπαθώντας καθόλη τη διαδρομή να επικοινωνήσει μαζί του. Το τηλέφωνο χτυπούσε αλλά εκείνος δεν απαντούσε», λέει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι στην επιστροφή ο ανιψιός του, ο Θανάσης, πέρασε ξανά από το σπίτι. Απόλυτη σιωπή.

«Όταν ο Κώστας δεν εμφανίστηκε ούτε στο προγραμματισμένο ραντεβού στο γραφείο του δικηγόρου το απόγευμα, η ανησυχία μετατράπηκε σε βεβαιότητα πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Λίγο πριν από τις έξι και μισή, ο ανιψιός του βρέθηκε για τρίτη φορά εκεί και άρχισε να ερευνά τον χώρο. Οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες. Τα φάρμακά του για τον διαβήτη βρίσκονταν στη θέση τους, ανέγγιχτα, όπως τα είχε αγοράσει από το φαρμακείο. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν το πορτοφόλι του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα του τα έγγραφα. Εκείνος, άφαντος».

«Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του»

Κάμερα ασφαλείας κοντινού σούπερ μάρκετ κατέγραψε, όπως λέει ο μάρτυρας στην εκπομπή, τον επιστάτη του να βρίσκεται μαζί του έξω από το σπίτι, δίπλα στο αυτοκίνητο, λόγω ενός προβλήματος στο φανάρι.

Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι. Λίγο αργότερα, στο πλάνο φαίνεται να αποχωρεί μόνο ο επιστάτης. Το βίντεο καλύπτει το διάστημα από τις 19:45 έως τις 20:40. Άλλη κάμερα στην περιοχή δεν υπάρχει. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Τι συνέβη σε εκείνα τα λεπτά που δεν αποτυπώνονται καθαρά;

«Ο Κώστας κατά καιρούς είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ιδιαίτερα όταν του ανέβαινε το σάκχαρό του. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά με τον επιστάτη, καθώς δεν του είχαν αποδοθεί χρήματα από καλλιέργειες πορτοκαλιών και ελιών, βάσει της συμφωνίας ενοικίασης των χωραφιών. Το ποσό φέρεται να κυμαινόταν από έξι έως οκτώ χιλιάδες ευρώ ετησίως. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έλεγχο του αυτοκινήτου του δύο με τρεις μήνες αργότερα. Δεν εντοπίστηκε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, παρά μόνο μία κηλίδα αίματος που ανήκε στον ίδιο. Αν ο έλεγχος είχε γίνει από την πρώτη στιγμή, θα μπορούσε η εικόνα να είναι διαφορετική. Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε πεταμένο, χωρίς την κάρτα SIM, κοντά σε χωράφι που νοικιαζόταν στον επιστάτη. Από το σημείο αυτό περνά ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό του. Η διαδρομή επιβεβαιώνεται από κάμερες. Εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε όταν έφυγε από το σπίτι».

«Το ένστικτό μου λέει πως κάτι δεν πάει καλά εδώ. Είναι πολλές οι συμπτώσεις για να είναι όλα τυχαία. Ο επιστάτης πάντως έλεγε ότι δεν νοίκιαζε το συγκεκριμένο χωράφι», καταλήγει

Συμπτώσεις ή κομμάτια ενός παζλ που ακόμη δεν έχουν ενωθεί; Ο Κώστας Γρεβενίτης παραμένει άφαντος και τα ερωτήματα πληθαίνουν. Γιατί έμειναν πίσω όλα όσα δεν θα άφηνε ποτέ; Ποιος γνωρίζει περισσότερα απ’ όσα λέει;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Wall Street
Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
Οικογένεια επιζώντα 28.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»

Με ένα απόλυτα συγκινητικό μήνυμα, η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι μίλησε για το παιδί της και την δικαίωση όλων των οικογενειών.

Σύνταξη
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Χτύπησε 12 αυτοκίνητα – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
Κόσμος 28.02.26

Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία - Χτύπησε 12 αυτοκίνητα - «Έβρεξε» λεφτά

Στρατιωτικό αεροσκάφος Hercules - C-130 κατέπεσε στην πόλη Ελ Άλτο στη Βολιβία και συγκεκριμένα στη μητροπολιτική περιοχή της Λα Παζ, της πρωτεύουσας της χώρας. Φόβοι για νεκρούς και στο έδαφος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Claude 28.02.26

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic

Η Anthropic έχει θέσει δύο όρους στο Πεντάγωνο: το Claude να μη χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα όπλα και στη μαζική παρακολούθηση πολιτών των ΗΠΑ. Τραμπ και Χέγκσεθ ζητούν πλήρη ελευθερία στη χρήση της ΑΙ

Σύνταξη
Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
Οικογένεια επιζώντα 28.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»

Με ένα απόλυτα συγκινητικό μήνυμα, η μητέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι μίλησε για το παιδί της και την δικαίωση όλων των οικογενειών.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο