Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε επείγουσες προειδοποιήσεις προς τους αμερικανούς πολίτες και κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων (με διπλή υπηκοότητα) σχετικά με το Ιράν, απαιτώντας από το ιρανικό καθεστώς «να απελευθερώσει αμέσως όλους τους Αμερικανούς όμηρους».

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε επίσημα την Τεχεράνη ως κράτος που υποστηρίζει τις παράνομες κρατήσεις, από την Ισλαμική Επανάσταση και τους αμερικανούς εργαζομένους στην Ιρανική πρεσβεία, που έπιασαν ως ομήρους φοιτητές στην Τεχεράνη έως σήμερα, για πρώτη φορά από την εφαρμογή του πλαισίου που θεσπίστηκε με εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απόφαση το βράδυ της Παρασκευής ώρα Ελλάδας, δηλώνοντας ότι «επί δεκαετίες, το Ιράν συνεχίζει να κρατά με σκληρότητα αθώους Αμερικανούς και πολίτες άλλων χωρών, για να τους χρησιμοποιήσει ως πολιτικό μέσο πίεσης εναντίον άλλων κρατών. Αυτή η αποτρόπαια πρακτική πρέπει να σταματήσει».

Τουλάχιστον τέσσερις Ιρανοαμερικανοί πιστεύεται ότι κρατούνται στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και ο δημοσιογράφος Ρέζα Βαλιζάντε, με τις ΗΠΑ να εισάγουν αιφνιδιαστικά νέο ζήτημα στην ατζέντα, η οποία φέρονταν να είχε μπει σε τροχιά λύσης, μετά και τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, ο οποίος έκανε λόγο για συμφωνία για τα πυρηνικά στο αμερικανικό δίκτυοCBS και την εκπομπή «Face Nation».

Σε ισχύ η ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για το Ιράν

Το υπουργείο επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται επί του παρόντος στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς καθυστέρηση και συνέστησε ανεπιφύλακτα να μην ταξιδέψουν στην Τεχεράνη για κανένα λόγο. Οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει από τις 5 Δεκεμβρίου ταξιδιωτική οδηγία, ώστε να μην ταξιδεύουν Αμερικανοί στο Ιράν και η οποία βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες και οι πολίτες με διπλή υπηκοότητα προειδοποιούνται να μην ταξιδέψουν στο Ιράν λόγω του κινδύνου παράνομης κράτησης. Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων Ιρανοαμερικανών, κρατούνται όμηροι από την ιρανική κυβέρνηση για μήνες ή χρόνια. Η αμερικανική πρεσβεία προτρέπει τα άτομα να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στο Ιράν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες» έγραψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε νέο μήνυμα – ειδοποίηση.

«Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται παράνομα στο Ιράν, μέτρα που θα μπορούσαν να τερματίσουν τον χαρακτηρισμό αυτό και τις συναφείς ενέργειες. Το ενθαρρύνουμε να το πράξει».