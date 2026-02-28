Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
Αίρονται οι κυρώσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ, της οργάνωσης του τζιχαντιστή de facto προέδρου της Συρίας Τζολάνι, η οποία είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα.
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), πρώην ισλαμιστικής ένοπλης οργάνωσης που είχε σχέσεις με την αλ Κάιντα, με επικεφαλής τον νυν de facto πρόεδρο της Συρίας Αχμεντ ας Σάρα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, οι λύκοι της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ που έγιναν… αρνάκια).
Η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ είχε σχέσεις με την Αλ Κάιντα, και επικεφαλής της ήταν ο τζιχαντιστής Τζολάνι
Την απόφαση έλαβε η επιτροπή κυρώσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Το 2014, το ΣΑ του ΟΗΕ είχε εγγράψει το Μέτωπο Υποστήριξης (ή Τζαμπάτ αλ Νούσρα), τότε τον βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία, στον κατάλογο των κυρώσεων, όπως και τον σημερινό πρόεδρο της Συρίας, με το nom de guerre του, Μοχάμεντ αλ Τζολάνι.
Το 2016, η οργάνωση, επιδιώκοντας να αλλάξει την εικόνα της, ανακοίνωσε ότι έβαλε τέλος στις σχέσεις της με την αλ Κάιντα και ξαναβαφτίστηκε ΧΤΣ — αλλά παρέμεινε, και με τα δυο ονόματα, στον κατάλογο κυρώσεων του ΟΗΕ.
Ο τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος
Λίγο καιρό αφού κατέλαβε την εξουσία, τον Δεκέμβριο του 2024, ο κ. Σάρα ανακοίνωνε τη «διάλυση» όλων των ένοπλων παρατάξεων που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Ασαντ, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, της ΧΤΣ.
Ο ίδιος ο πρώην τζιχαντιστής που έγινε πρόεδρος της Συρίας αφαιρέθηκε από την ίδια μαύρη λίστα τον Νοέμβριο πομπωδώς, μετά την υιοθέτηση από το ΣΑ απόφασης καταρτισθείσας από τις ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Συρία: Το ΣΑ του ΟΗΕ αίρει τις κυρώσεις σε βάρος της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ του τζιχαντιστή Τζολάνι
- Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των Ταλιμπάν
- Βενεζουέλα: «Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου θα κατατίθενται απευθείας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ»
- Κώστας Γρεβενίτης: Ανοίγουν τα στόματα στη μυστηριώδη εξαφάνιση του επιχειρηματία
- Υπόθεση Κώστα Γρεβενίτη: «Είχε εντάσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός του» – Τι αποκαλύπτει μάρτυρας
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το καυτό εξάγωνο
- Πτώση στρατιωτικού αεροπλάνου στη Βολιβία – Τουλάχιστον 15 νεκροί – «Έβρεξε» λεφτά [βίντεο]
- Ο Τραμπ έδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να σταματήσουν τη συνεργασία με την Anthropic
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις