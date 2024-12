Ο αλ Τζολάνι ζητά από γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της και προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν την ανάγκασα»

Απάντηση στα όσα λέγονται και ακούγονται, σχετικά με τη φωτογραφία του Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι και μιας νεαρής γυναίκας, δίνει ο ίδιος ο σύριος ηγέτης της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

Όλα ξεκίνησαν όταν βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον αλ Τζολάνι να ζητά από τη γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της προτού σταθεί δίπλα του και φωτογραφηθούν.

Το περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις τόσο από φιλελεύθερους όσο και από συντηρητικούς σχολιαστές, εν μέσω έντονων σεναρίων για την μελλοντική κατεύθυνση της χώρας μετά την άνοδο των ανταρτών στην εξουσία.

Όπως αναφέρει το BBC, οι φιλελεύθεροι ερμήνευσαν την κίνηση του αλ Τζολάνι ως ένδειξη ότι ενδεχομένως να επιδιώξει την επιβολή ενός ισλαμικού συστήματος στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ οι συντηρητικοί τον επικρίνουν μόνο και μόνο για το γεγονός ότι δέχτηκε να φωτογραφηθεί με τη γυναίκα.

«Δεν την ανάγκασα. Αλλά είναι προσωπικό μου δικαίωμα. Θέλω οι φωτογραφίες που βγάζω να μου ταιριάζουν», είπε ο αλ Τζολάνι σε συνέντευξή του στον Τζέρεμι Μπόουεν του BBC.

– She wanted to take a selfie with him and he asked her to put a hoodie on!

– There was a straight man who said he found Jolani hot 😂

– There is a Lebanese Christian woman going Gaga over him

People crying over this, don’t realise that Jolani’s P.R won…deal with it! pic.twitter.com/ekltPtvw44

— Omar Abbas Hyat | ഒമർ അബ്ബാസ് (@OmarAbbasHyat) December 13, 2024