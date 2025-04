Σεισμός 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κωνσταντινούπολη, νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, προκαλώντας πανικό και ανησυχία στους κατοίκους της πόλης.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί δόνηση 3,9 Ρίχτερ, ενώ ακολούθησαν δύο μεγάλες σεισμικές δονήσεις, 4,4 και 4,9 Ρίχτερ. Όλες τους είχαν επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνει τη στιγμή του σεισμού στη θαλάσσια περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

The Sea of Marmara during the 6.2 magnitude earthquake in Istanbul, Turkey moments ago 🇹🇷 https://t.co/VlAZZOBARc pic.twitter.com/EoAj8UB5Ea

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Άγκυρα.

Δείτε βίντεο:

🚨🇹🇷 6.2 EARTHQUAKE SHAKES ISTANBUL

A 6.2 magnitude earthquake hit near Istanbul, centered in the Sea of Marmara.

It gave the city a good shake, but no injuries or damage have been reported so far.

Turkey’s emergency agency is keeping an eye on things.

Source: Associated… pic.twitter.com/z7qNyNZuz9

