Στο πένθος έχει βυθιστεί η Καθολική Εκκλησία από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα σε ηλικία 88 ετών.

Η κηδεία του «Πάπα των φτωχών» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Απριλίου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Το φέρετρο με το σκήνωμά του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου από το πρωί της Τετάρτης 23 Απριλίου. Εκεί, περίπου 20.000 πιστοί έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον ποντίφικα. Συγκινημένοι, αφήνουν λουλούδια και αναμμένα κεριά. Κάποιοι ζητούν από την Καθολική Εκκλησία να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αγιοποίησής του.

Το λαϊκό προσκύνημα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 25 Απριλίου, οπότε και θα κλείσει το φέρετρο.

Σύμφωνα με μία σύντομη δήλωση από το Βατικανό, τη νεκρώσιμο ακολουθία θα χοροστατήσει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου ο Καρδινάλιος Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε, ο κοσμήτορας του Κολλεγίου των Καρδιναλίων.

The coffin carrying the body of Pope Francis is carried in a solemn procession into St Peter’s Basilica where the faithful can pay their respects until Friday.pic.twitter.com/PfU5P2mPCW

— Wanted in Rome (@wantedinrome) April 23, 2025