Ο ντε φάκτο τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ αλ Σάρα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει σήμερα Πέμπτη το συριακό πρακτορείο ειδήσεων – SANA (στη φωτογραφία, επάνω, ο αλ Σάρα, αριστερά, με τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια).

Στην έδρα του ΟΗΕ ο ντε φάκτο τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, το καθεστώς του οποίου έχει σφαγιάσει πολιτικούς αντιπάλους και ανθρώπους από διαφορετικές θρησκευτικές σέχτες

Το SANA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τη χειραψία των δύο ηγετών, παρουσία της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Δεν αναφέρει όμως το παραμικρό σχετικά με όσα συζήτησαν.

Αυτό ήταν το δεύτερο τετ-α-τετ των δύο προέδρων, μετά τη συνάντησή τους τον Μάιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αχμεντ αλ Σάρα, ο πρώτος σύρος ηγέτης που λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1967, ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του καθεστώτος Ασαντ από συμμαχία τζιχαντιστών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ

Πρόκειται για τον πρώην επικηρυγμένο από τις ΗΠΑ με 10 εκατομμύρια δολάρια τρομοκράτη αλ Τζολάνι, που πλέον αποκαλείται Αχμέντ αλ Σάρα.

Ηταν ο ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης «Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ», παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, ντε φάκτο προέδρος τώρα αυτής της χώρας, το «συμπεριληπτικό» καθεστώς της οποίας υπό την προεδρία του έχει σφαγιάσει πολιτικούς αντιπάλους και ανθρώπους από διαφορετικές θρησκευτικές σέχτες.