sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρέτσος: «Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις – Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας» (pic)
Ποδόσφαιρο 28 Φεβρουαρίου 2026, 08:15

Ρέτσος: «Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις – Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας» (pic)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος με ανάρτησή του στα social media έκανε τον απολογισμό του για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Με ανάρτησή του στα social media ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε τον απολογισμό για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League που ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η ομάδα του ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Ρέτσου:

«Η πορεία μας στο UEFA Champions League ολοκληρώνεται εδώ, αφήνοντας πίσω της μια ευρωπαϊκή διαδρομή με ουσία, εμπειρίες και περηφάνια. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις, σταθήκαμε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια, και την αφοσίωση που έδειξε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».

Δείτε την ανάρτησή του:

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην 18η θέση με 11 βαθμούς, έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Στη συνέχεια έπαιξαν στην ενδιάμεση φάση με την Λεβερκούζεν, από την οποία ηττήθηκαν στο Καραϊσκάκη με 2-0, ενώ στη Γερμανία οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0.

Headlines:
Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
«Μαύρη» επέτειος 28.02.26

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη - Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
Τέμπη 28.02.26

Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο in από το Σύνταγμα όπου βρίσκεται για το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη - «Προσπαθούμε να βρούμε τη Δικαιοσύνη», επισημαίνει ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Δικαιοσύνη 28.02.26

«Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία»- Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών

«Ο κόσμος ήδη μαζεύεται, να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτή την κυβέρνηση που τρία χρόνια προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να μάθουμε την αλήθεια για τα Τέμπη» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο