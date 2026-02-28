Με ανάρτησή του στα social media ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε τον απολογισμό για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League που ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στις προκλήσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η ομάδα του ενώ ευχαρίστησε και τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Ρέτσου:

«Η πορεία μας στο UEFA Champions League ολοκληρώνεται εδώ, αφήνοντας πίσω της μια ευρωπαϊκή διαδρομή με ουσία, εμπειρίες και περηφάνια. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις, σταθήκαμε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους και δώσαμε το μέγιστο σε κάθε στιγμή.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την τεράστια προσπάθεια, και την αφοσίωση που έδειξε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, που ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής».

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Retsos (@panosretsos)

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν τη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στην 18η θέση με 11 βαθμούς, έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες.

Στη συνέχεια έπαιξαν στην ενδιάμεση φάση με την Λεβερκούζεν, από την οποία ηττήθηκαν στο Καραϊσκάκη με 2-0, ενώ στη Γερμανία οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0.