Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το επιστημονικό περιοδικό «The Lancet», προχώρησε σε «αφιέρωμα» – editorial για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι τζούνιορ στο υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως οι πολιτικές και η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην επιστήμη που προωθεί ο υπουργός Υγείας, μπορεί να χρειαστεί πολλές γενιές να αντιστραφεί.

Όπως αναφέρει το άρθρο του Lancet «στην επιτροπή της Γερουσίας που επιβεβαίωσε τον διορισμό του, ο Κένεντι υποσχέθηκε μια δεκτική και συνεργατική σχέση, ενώ στο κοινό από το οποίο αντλεί την εξουσία του, υποσχέθηκε μια νέα εποχή αμερόληπτης επιστήμης χωρίς κρυφές συγκρούσεις συμφερόντων, μυστικότητα ή κερδοσκοπία».

«Η ριζοσπαστική διαφάνεια, η επιστήμη υψηλών προδιαγραφών, η ηθική, η συμπόνια, η ικανότητα και η υπερηφάνεια θα αποκαταστήσουν στο σύστημα υγείας την αδιαμφισβήτητη εξουσία που χρειάζονται και αξίζουν οι ΗΠΑ. Οι πολιτικοί είναι γνωστοί για το ότι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους, αλλά η πορεία του Κένεντι, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει αποδειχθεί αποτυχημένη από κάθε άποψη, ειδικά από τη δική του» σύμφωνα με το Lancet.

Το Lancet κατηγορεί τον Κένεντι πως κατήργησε την δημόσια διαβούλευση

Όπως σημειώνει η επιστημονική επιθεώρηση μόλις 10 ημέρες μετά τον διορισμό του, το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ακύρωσε μια πολιτική που κρατούσε περισσότερο από μισό αιώνα που αφορούσε την συλλογή σχολίων, γύρω από νέους κανόνες και κανονισμούς, κατηγορώντας τον για αποσιώπηση όσων όφειλε να υπηρετεί. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή με τον οποίο τίθενται θέματα σε δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα στο OpenGov.

Ο Κένεντι απέλυσε συνοπτικά συμβούλους και εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το Lancet, ανακοίνωσε αλλαγές πολιτικής σε μέσα ενημέρωσης με συνδρομητική πρόσβαση, απέλυσε έναν πληροφοριοδότη και επέβλεψε την αναθεώρηση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων, ερχόμενος σε αντίθεση με δεκαετίες καθιερωμένης επιστήμης, συχνά προς όφελος βιομηχανιών που είχε καταδικάσει ελάχιστους μήνες πριν.

Η επιθεώρηση κατηγορεί τον υπουργό για την κατάργηση προγραμμάτων για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, την σύνδεση έρευνας για την κατανάλωση αλκοόλ με τον καρκίνο, την ώρα που η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων απέσυρε προειδοποιήσεις για πιθανές βλάβες από την κατανάλωση προϊόντων. Την ίδια στιγμή 26 πολιτείες απέρριψαν τις επίσημες οδηγίες για την πολιτική εμβολιασμών, ενώ «σπαταλά καλά χρήματα για κακή επιστήμη».

Συμπληρώνει ανάμεσα στα άλλα πως στερεί πόρους από πρωτοποριακές ανακαλύψεις και έρευνες για τα εμβόλια mRNA, τον διαβήτη και την άνοια, ενώ αναδεικνύει την ψευδοεπιστήμη και πολιτικοποιεί ανεξάρτητους φορείς όπως την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ή τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, κατηγορώντας τον πως «θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της επιστήμης και της καινοτομίας στις ΗΠΑ».